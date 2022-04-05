"Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей

Сам Юрий считает, что делает несмешные косплеи, хотя его поклонники уверены в обратном. Предлагаем убедиться!
Юрий Квашонкин известен в сети под ником Юрий Истерика. Он стал популярным благодаря веселым пародиям на известных певцов, артистов, политиков и даже на мультяшных персонажей. На некоторых косплеях звезды явно проигрывают Истерике в артистизме и харизме.
Копируя фото звезд, Истерика создает похожие наряды из самых обычных предметов и даже из продуктов (порой получается ничуть не хуже и явно - дешевле). В этом занятии ему помогают мама, сестры и другие члены семьи.
Эту пародию Юрий назвал "Гардина Литвинова", и, кажется, попал в точку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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короче я о том что есть чел под ником low_cost_cospaly и он делает подобные пародии на персонаже в основном аниме из подручных средств, но в последнее время он начал слишком много стараться и создания пародий начинают занимать очень много турдов и затрат - что не вяжется с его идеей про "низкобюджетный(простой) косплей"