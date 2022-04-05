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"Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей

"Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей (26 фото)

Автор:
05 апреля 2022 12:00
Сообщество : Юмор
Метки: Квашонкин   Юмор   Юрий Истерика   звезды   косплей   пародии   селебрити   смешно   
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26

Сам Юрий считает, что делает несмешные косплеи, хотя его поклонники уверены в обратном. Предлагаем убедиться!

Юрий Квашонкин известен в сети под ником Юрий Истерика. Он стал популярным благодаря веселым пародиям на известных певцов, артистов, политиков и даже на мультяшных персонажей. На некоторых косплеях звезды явно проигрывают Истерике в артистизме и харизме.

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Копируя фото звезд, Истерика создает похожие наряды из самых обычных предметов и даже из продуктов (порой получается ничуть не хуже и явно - дешевле). В этом занятии ему помогают мама, сестры и другие члены семьи.


Эту пародию Юрий назвал "Гардина Литвинова", и, кажется, попал в точку.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Квашонкин   Юмор   Юрий Истерика   звезды   косплей   пародии   селебрити   смешно   
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11  комментариев
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4
Thomsen Полчаса назад
И что, над этой х*йнёй кто-то смеётся? У трансвеститов это, наверное, имеет успех.
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840
idhr 54 секунды назад
какие сэлэбрити, такие и блогерские пародии если чо. А так, хочу заметить, пародии касаются исключительно внешки, и абсолютно не затрагивают внутреннего мира, с другой стороны, того внутреннего то мира может и нету, так что и при желании, не получилось бы ...
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2k
Radugananebe 13 минут назад
Пародия на Малышеву - зе бест!
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9k
Ivan 14 минут назад
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1k
Gleb_Skameikin 22 минуты назад
Забавно:)
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6k
Максим 22 минуты назад
Всегда повторы не так смешны, когда-то смеялись над толстым пареньком, который первым начал подобное. Сейчас какие-то жалкие потуги.
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1k
Copycat Полчаса назад
прикольно, есть чел "лоукост косплей" который типа того делает но он что то в последнее вермя за недостатком идей видимо все больше трайхардит, а этот зачетно)
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4k
Наталья Полчаса назад
Приемлемо
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