Наталья Кустинская и шесть её мужей: от известного режиссёра до молодого афериста

Она появилась на свет 5 апреля 1938 года в семье московских музыкантов. Девочке прочили карьеру пианистки, но красавица Наташа с детства мечтала блистать на киноэкране.
После премьеры комедии «Три плюс два» яркую блондинку прозвали советской Брижит Бардо, а французский журнал Candide включил её в в первую десятку самых красивых актрис мира. Её всегда окружали толпы восторженных мужчин, но найти того самого единственного ей так и не удалось...
Юрий Чулюкин
Первому браку красавицы-студентки Натальи Кустинской завидовали многие: муж-режиссёр Юрий Чулюкин казался выгодной партией для начинающей актрисы. Однако за восемь лет брака он лишь однажды снял супругу в главной роли, а её успеху у поклонников вообще был не рад и старался всячески скрывать её красоту. Последним ударом для Натальи стала новость о том, что у мужа появилась любовница.
Олег Волков
После развода с Чулюкиным Наталья Кустинская вышла замуж за переводчика в посольстве СССР в Индии, а затем сотрудника Министерства внешней торговли Олега Волкова. В браке родился сын Митя. Однако совместное счастье продлилось всего два года.
Борис Егоров
Семейную идиллию разрушил космонавт Борис Егоров — на тот момент муж другой знаменитой актрисы, партнёрши Кустинской по комедии «Три плюс два» Натальи Фатеевой. Совместная встреча Нового года обернулась неожиданным признанием в любви, а потом Егоров буквально брал квартиру Кустинской штурмом —— ночевал в подъезде, ломился в дверь. И в конце концов своего добился. Третий брак стал для Натальи самым счастливым: Егоров был прекрасным отчимом для её сына Мити, ему нравилось, что женой восхищаются, он привозил ей из зарубежных поездок чемоданы модной одежды. Так они прожили почти двадцать лет, а потом в жизни Натальи началась чёрная полоса. Однажды на прогулке с собакой она упала и сильно ударилась головой. Диагноз был неутешительный: перелом основания черепа. В больнице муж почти не навещал её, как потом выяснилось — из-за любовницы, которую он поселил на их даче.
Геннадий Хромушин
Расставание с третьим мужем было для актрисы очень болезненным, а когда Кустинская снова собралась под венец, Егоров просто выселил её из квартиры. Четвёртый супруг — доктор экономических наук и профессор Геннадий Хромушин, помог актрисе пережить тяжёлые времена и стал для неё надёжной опорой. Они были вместе до самой его смерти. 2002 год вообще оказался для Кустинской самым худшим в жизни: сначала скончался муж, потом от врождённого заболевания умер шестимесячный внук, а затем при странных обстоятельствах погиб единственный сын, которому было всего 32 года.
Владимир Масленников
Горе подкосило актрису, она впала в депрессию, у неё отказали ноги. Поддерживал её пятый супруг Владимир Масленников, но через пять лет брака он умер от рака.
Стас Ванин-Кустинский
Шестой супруг Стас Ванин ухаживал за Кустинской, когда та уже очень серьёзно болела и не могла ходить. Однако многие не верили в искренность чувств новоиспечённого мужа и считали его аферистом, которого интересует лишь московская квартира звезды. Молодой мужчина после свадьбы взял фамилию известной жены и всерьёз претендовал на её жилплощадь, однако незадолго до смерти Кустинская подала на развод. На 75 году жизни актриса заболела пневмонией. В Боткинскую больницу её доставили в состоянии комы, выйти из которой ей было уже не суждено.
Источник:
АНТИФИШКИ
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