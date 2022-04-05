Наталья Кустинская и шесть её мужей: от известного режиссёра до молодого афериста

Семейную идиллию разрушил космонавт Борис Егоров — на тот момент муж другой знаменитой актрисы, партнёрши Кустинской по комедии «Три плюс два» Натальи Фатеевой. Совместная встреча Нового года обернулась неожиданным признанием в любви, а потом Егоров буквально брал квартиру Кустинской штурмом —— ночевал в подъезде, ломился в дверь. И в конце концов своего добился. Третий брак стал для Натальи самым счастливым: Егоров был прекрасным отчимом для её сына Мити, ему нравилось, что женой восхищаются, он привозил ей из зарубежных поездок чемоданы модной одежды. Так они прожили почти двадцать лет, а потом в жизни Натальи началась чёрная полоса. Однажды на прогулке с собакой она упала и сильно ударилась головой. Диагноз был неутешительный: перелом основания черепа. В больнице муж почти не навещал её, как потом выяснилось — из-за любовницы, которую он поселил на их даче.

Геннадий Хромушин