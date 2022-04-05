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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
05 апреля 2022 08:37
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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1  комментарий
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Copycat 52 минуты назад
Это глупые ученые) жизнь за последние 300-400 лет не сильно поменялась к примеру однако какими то сильными мутациями люди визуально не отличаются

я ещё хуже видел прогноз в 90е по телику типа к какому то году у людей станет большая башка, тонкие слабые ноги по тому что ни кто не будет ходить все будут ездить даже по дому и много лежать\сидеть за компьютерами, отвалятся все пальцы кроме одного по тому что работать руками тоже не нужно будет и останется столько один что бы нажимать кнопки, а так же выпадут все волосы по тому что они типа тоже не нужны
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