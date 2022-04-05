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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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АНТИФИШКИ
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я ещё хуже видел прогноз в 90е по телику типа к какому то году у людей станет большая башка, тонкие слабые ноги по тому что ни кто не будет ходить все будут ездить даже по дому и много лежать\сидеть за компьютерами, отвалятся все пальцы кроме одного по тому что работать руками тоже не нужно будет и останется столько один что бы нажимать кнопки, а так же выпадут все волосы по тому что они типа тоже не нужны