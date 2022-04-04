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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
04 апреля 2022 08:39
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2834
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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5  комментариев
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84k
Taras Kozalupko Час назад
Это еще не проблемы!
У нас котэ от повышенного внимания киндера, в угловом диване, сзади в углу, оторвал обивку и залезал во внутрь дивана.
Выяснилось, когда скво лежала дремала и вдруг услышала, что кто-то прям под ухом кряхтит, храпит и сопит, старичок наш.
Но вначале был шок и ужас на уровне полтергейса

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2k
веселый просто 13 минут назад
Буратино уже не тот
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29k
Slonyash Полчаса назад
А у них куда водят?
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