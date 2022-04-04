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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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АНТИФИШКИ
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У нас котэ от повышенного внимания киндера, в угловом диване, сзади в углу, оторвал обивку и залезал во внутрь дивана.
Выяснилось, когда скво лежала дремала и вдруг услышала, что кто-то прям под ухом кряхтит, храпит и сопит, старичок наш.
Но вначале был шок и ужас на уровне полтергейса
Шведская семья-уже театр...