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СССР 1951 года: наша страна 71 год назад

СССР 1951 года: наша страна 71 год назад (23 фото)

Автор:
03 апреля 2022 22:08
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
318
23
К тому времени почти все советские профессиональные фотографы использовали цветную плёнку, что вкупе с хорошей аппаратурой давало очень высокое качество, но на выходе всегда были журнальные иллюстрации с довольной расплывчатой картинкой и сомнительной цветопередачей. К счастью, в архивах сохранились плёночные оригиналы и владельцы по капельке выкладывают их в Сеть.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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Игорь 3 часа назад
Стадион имени Сталина в колхозе...
Как то в СССР, на одно из предприятий, из Франции приехала делегация профсоюзов. Ну и их встретил наш профсоюзный лидер и говорит, что рабочий день заканчивается и предложил пойти на стадион посмотреть на футбол, между командами рабочих. На что французы удивились и Своё удивление объяснили тем, что их рабочие после рабочего дня могут только добраться до постели, что бы уснуть.
Ну теперь это и у нас. Стадионов нет, а после работы, рабочим, сил хватает, только до койки добраться.
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Пуша-Пуша 45 минут назад
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