СССР 1951 года: наша страна 71 год назад

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Чем жил СССР 1951 года? Конечно, главным было послевоенное восстановление народного хозяйства, которое вступало в завершающий этап. Но конкретно этот год запомнился кампанией борьбы за мир, которая должна была противостоять западной пропаганде об «агрессивных планах коммунистического блока».

О фото.

Обращение Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира. Пописывают рабочие и служащие Коломенского Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени паровозостроительного завода им. В.В. Куйбышева. Фотограф Исаак Тункель.

Конечно, почти все профессиональные снимки, которые делались советскими корреспондентами, были постановочными, но искусство этих постановок достигло больших художественных высот и ныне эти «фотокартины» воспринимаются как настоящие произведения искусства!