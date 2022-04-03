СССР 1951 года: наша страна 71 год назад

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К тому времени почти все советские профессиональные фотографы использовали цветную плёнку, что вкупе с хорошей аппаратурой давало очень высокое качество, но на выходе всегда были журнальные иллюстрации с довольной расплывчатой картинкой и сомнительной цветопередачей. К счастью, в архивах сохранились плёночные оригиналы и владельцы по капельке выкладывают их в Сеть.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Чем жил СССР 1951 года? Конечно, главным было послевоенное восстановление народного хозяйства, которое вступало в завершающий этап. Но конкретно этот год запомнился кампанией борьбы за мир, которая должна была противостоять западной пропаганде об «агрессивных планах коммунистического блока».
О фото.
Обращение Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира. Пописывают рабочие и служащие Коломенского Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени паровозостроительного завода им. В.В. Куйбышева. Фотограф Исаак Тункель.
Конечно, почти все профессиональные снимки, которые делались советскими корреспондентами, были постановочными, но искусство этих постановок достигло больших художественных высот и ныне эти «фотокартины» воспринимаются как настоящие произведения искусства!
О фото.
Обращение Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира. Пописывают рабочие и служащие Коломенского Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени паровозостроительного завода им. В.В. Куйбышева. Фотограф Исаак Тункель.
Конечно, почти все профессиональные снимки, которые делались советскими корреспондентами, были постановочными, но искусство этих постановок достигло больших художественных высот и ныне эти «фотокартины» воспринимаются как настоящие произведения искусства!
2.
Что касается реализма, то даже постановочное фото способно передать дух эпохи, да и вся окружающая обстановка — отнюдь не декорации из папье-маше. Главными объектами съемок стали грандиозные стройки, цеха заводов, колхозные поля и прочие рабочие будни.
Комсомольцы-облицовщики — ученики школы рабочей молодежи. Слева с фотоаппаратом — корреспондент Яков Халип.
Комсомольцы-облицовщики — ученики школы рабочей молодежи. Слева с фотоаппаратом — корреспондент Яков Халип.
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7.
Колхоз им. Сталина Черкасского района Киевской области. Разучивание арий с концертмейстером колхозного театра музыкальной комедии. Яков Бас и Ульяна Атамас. С.О. Фридлянд.
9.
В 1951 г. СССР выпустил 53 тыс. легковых автомобилей и почти 230 тыс. грузовых.
МАЗ-525, первый большегрузный самосвал Минского автозавода.
МАЗ-525, первый большегрузный самосвал Минского автозавода.
12.
Уральский завод тяжелого машиностроения (Уралмаш). Заседание партийного комитета. Бальтерманц Д.Н.
13.
Богатый урожай пшеницы собран в этом году в колхозе имени Сталина Новоалександровского района Ставропольского края. Колхозница Анастасия Николаевна Прилепина с зерном нового урожая. Фотограф Яков Рюмкин.
17.
Со своей первой получки Виктор Епифанцев отправился в магазин за покупками. Он, воспитанник московского ремесленного училища N 75, устроился работать столяром на деревообделочный завод. Фотограф Евграфов Вл. Дм.
18.
Для пекаря московской фабрики «Большевик» С.И. Мельникова 1950 год закончился удачно — его большой семье дали новую квартиру. О нем и других новоселах в одном из номеров за 1951 г. рассказал журнал «Огонек». Фотограф Олег Кнорринг.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Новости партнёров
Как то в СССР, на одно из предприятий, из Франции приехала делегация профсоюзов. Ну и их встретил наш профсоюзный лидер и говорит, что рабочий день заканчивается и предложил пойти на стадион посмотреть на футбол, между командами рабочих. На что французы удивились и Своё удивление объяснили тем, что их рабочие после рабочего дня могут только добраться до постели, что бы уснуть.
Ну теперь это и у нас. Стадионов нет, а после работы, рабочим, сил хватает, только до койки добраться.