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В деревне. Художник Екатерина Калиновская

В деревне. Художник Екатерина Калиновская (35 фото)

Автор:
03 апреля 2022 22:02
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
48
35
Екатерина Михайловна Калиновская закончила Академию Художеств (УФ РАЖВиЗ '04), факультет живописи. Участница многочисленных выставок, победитель конкурсов живописи. С 2006 г - Живет и работает в г. Санкт-Петербург.
Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом: США, Германии, Франции, Норвегии, Финляндии, Англии.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
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1  комментарий
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Вася 2 часа назад
хорошие душевные рисунки, но, почему-то чувство, что с фотографий срисовано
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