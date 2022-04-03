В деревне. Художник Екатерина Калиновская

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Екатерина Михайловна Калиновская закончила Академию Художеств (УФ РАЖВиЗ '04), факультет живописи. Участница многочисленных выставок, победитель конкурсов живописи. С 2006 г - Живет и работает в г. Санкт-Петербург.
Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом: США, Германии, Франции, Норвегии, Финляндии, Англии.
Приятного просмотра!
Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом: США, Германии, Франции, Норвегии, Финляндии, Англии.
Приятного просмотра!
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35.
Было вчера, вдруг пропустили: Художник Александр Воля
Источник:
АНТИФИШКИ
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