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Художник Александр Воля родился в городе Кривой Рог.
С детства увлёкся рисованием, посещал изостудию, окончил художественную школу и художественно-графический факультет КГПИ.
Профессионально живописью и графикой художник занимается с 1990 года.В 1992 году художник переехал в Россию и поселился в городе Набережные Челны.
Приятного просмотра!
С детства увлёкся рисованием, посещал изостудию, окончил художественную школу и художественно-графический факультет КГПИ.
Профессионально живописью и графикой художник занимается с 1990 года.В 1992 году художник переехал в Россию и поселился в городе Набережные Челны.
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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