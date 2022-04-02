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Художник Александр Воля

Художник Александр Воля (43 фото)

Автор:
02 апреля 2022 22:23
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
93
43
Художник Александр Воля родился в городе Кривой Рог.
С детства увлёкся рисованием, посещал изостудию, окончил художественную школу и художественно-графический факультет КГПИ.
Профессионально живописью и графикой художник занимается с 1990 года.В 1992 году художник переехал в Россию и поселился в городе Набережные Челны.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   пейзажи   художник   
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2  комментария
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50k
smakido 2 часа назад
Автору спасибо за красоту, художнику - за чудесные светлые солнечные полотна.
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babsbaberley 47 минут назад
Это покруче Гогена будет.
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