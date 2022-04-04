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Нью Кларк Сити: мегапроект Филиппин

Нью Кларк Сити: мегапроект Филиппин (9 фото)

Автор:
04 апреля 2022 08:40
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Нью Кларк Сити   город   города   города Филиппин   города Филиппины   мегапроекты   строящиеся города   филиппины   
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Главным приоритетом при создании нового города стал акцент на удобстве и экологичности. Планируется, что к 2030 году в новом мегаполисе страны будет проживать чуть более 1,2 млн человек.
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В настоящее время власти Филиппин заняты реализацией нового мегапроекта в сфере градостроительства. Новый "зелёный" город возводится к северу от столицы Манилы. Город строится на месте бывшей военной базы.

Власти Филиппин планирует нивелировать негативные последствия, с которыми столкнётся прибрежное население из-за изменений климата.

Название Нью Кларк Сити появилось из-за местности Кларк-Фрипорте.
Проект реализуется при непосредственном участии Управления по преобразованию и развитию баз Филиппин (BCDA) в партнерстве с рядом частных застройщиков, а также архитектурной фирмой Broadway Malyan. Именно Broadway Malyan получили заказ на разработку генерального плана города площадь 288 га.

Генеральный план строится по модели "живи-работай-играй-учись". В плане города предусмотрены парковые зоны, университетские корпуса, офисные и промышленные сектора, жилые районы.

Реализация проекта поделена на пять этапов. Стоимость первого этапа оценили примерно в $2 000 000 000.
Эд Бейкер, директор Broadway Malyan, который руководил командой дизайнеров сингапурской студии, говорит, что проект следует модели компактного города с созданием ряда взаимосвязанных кварталов. Основной упор будет сделан на использование общественного транспорта, а также велосипедного транспорта.
Площадь Нью Кларк Сити оценивают в 9450 га. Для электрификации используют солнечные панели, сжиженный природный газ, а также отходы промышленного производства.

Хотели бы посетить эту масштабную стройку?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нью Кларк Сити   город   города   города Филиппин   города Филиппины   мегапроекты   строящиеся города   филиппины   
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2  комментария
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perekrestok 36 минут назад
Живу в Москве. Тут постоянно стройки, ремонты и переделки. Нахрена мне ехать 8 с половиной тысяч километров чтобы посмотреть стройку?
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