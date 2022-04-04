Нью Кларк Сити: мегапроект Филиппин

Проект реализуется при непосредственном участии Управления по преобразованию и развитию баз Филиппин (BCDA) в партнерстве с рядом частных застройщиков, а также архитектурной фирмой Broadway Malyan. Именно Broadway Malyan получили заказ на разработку генерального плана города площадь 288 га.



Генеральный план строится по модели "живи-работай-играй-учись". В плане города предусмотрены парковые зоны, университетские корпуса, офисные и промышленные сектора, жилые районы.



Реализация проекта поделена на пять этапов. Стоимость первого этапа оценили примерно в $2 000 000 000.