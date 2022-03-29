Промышленный монстр Tesla заработал в Германии: о гигафабрике в Берлине

Завод расположен в 35 км к юго-востоку от Берлина.

Производственный комплекс ориентирован на производство батарей, аккумуляторных блоков, а также силовых агрегатов для автомобилей Tesla. Также здесь собираются автомобили Tesla Model Y.

В период с 2015 по 2016 годы европейские страны устроили целое соревнования, пытаясь привлечь компанию Tesla. Франция предложила территорию АЭС Фессенхайм в качестве нового места строительства. Предложения в адрес Tesla также поступали от правительств Чехии, Нидерландов, Португалии, Испании, Финляндии, Литвы, Эстонии.

Всего у Тесла имеется пять гигазаводов в разной степени работоспособности: