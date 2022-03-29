Промышленный монстр Tesla заработал в Германии: о гигафабрике в Берлине

Что представляет собой четвёртый из пяти гигазаводов Tesla? Обзор промышленного монстра, который заработал в небольшой немецкой деревушке Грюнхайде (Бранденбург).
Завод расположен в 35 км к юго-востоку от Берлина.
Производственный комплекс ориентирован на производство батарей, аккумуляторных блоков, а также силовых агрегатов для автомобилей Tesla. Также здесь собираются автомобили Tesla Model Y.
В период с 2015 по 2016 годы европейские страны устроили целое соревнования, пытаясь привлечь компанию Tesla. Франция предложила территорию АЭС Фессенхайм в качестве нового места строительства. Предложения в адрес Tesla также поступали от правительств Чехии, Нидерландов, Португалии, Испании, Финляндии, Литвы, Эстонии.
Всего у Тесла имеется пять гигазаводов в разной степени работоспособности:
- Giga Nevada (Невада, США)
- Giga New York (Нью-Йорка, США)
- Giga Shanghai (Шанхай, Китай)
- Giga Berlin (Бранденбург, Германия)
- Giga Texas (Техас, США)
Илон Маск официально запустил первое сборочное предприятие Tesla в Европе во вторник. Это позволит снизить нагрузку на производственные мощности заводов в США, а также снизит транспортные расходы.
Считается, что на строительство и пуск завода в Германии компания Tesla потратила около 5 миллиардов евро.
Илон Маск открыл завод в Шанхае в 2020 году, показав танцевальные движения. В Германии генеральный директор тоже не удержался и пустился в пляс.
Оказалось, что не все в Германии поддерживают открытие Giga Berlin. Поступили сообщения о нескольких протестующих во время открытия завода. Местные жители переживают, что завод будет использовать слишком много воды. Также протестующие были несогласны с тем, что для строительства завода пришлось уничтожить часть лесного массива.
Tesla ориентируется на то, что завод в Германии будет производит до 500 000 автомобилей ежегодно. Ранее таблоид Auto Motor Und Sport сообщил, что завод Tesla планирует выпустить 2000 автомобилей в первые несколько недель серийного производства.
Трой Теслик, независимый исследователь Tesla, написал в Твиттере, что фирма надеется, что выпуск автомобилей достигнет 1000 в неделю через шесть недель после начала старта производста, и далее по 5000 штук в неделю к концу 2022 года.
Tesla намеревалась начать производство автомобилей к началу лета 2021 года, но пандемия, а также осложнения в цепочке поставок и столкновения с зелёными сильно замедлили её продвижение.
Этапы строительства гигазавода в Германии
Как вы полагаете, сможет ли гигафабрика в Германии полностью закрыть потребность европейского потребителя в электромобилях?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А для машин, солнечные батареи закупили уже?