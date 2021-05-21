25 крупнейших городов Египта

Если учитывать соседнюю Эль-Гизу, то число жителей агломерации перевалит за 13,5 миллионов человек. Поэтому в прошлом веке стартовала государственная программа, призванная увеличить население за пределами столичного региона. Она дала результат: даже в некогда скромном Эль-Ашир-мин-Рамадане за 15 лет количество жителей выросло на треть.

В Египте находится одна из главных мировых достопримечательностей – пирамиды. Немало туристов совмещают осмотр местных древностей с полноценным отдыхом на пляжах Хургады и других курортов.

Каир

Столица Египта и третий по величине город Африки. Старый Каир простирается по восточному побережью Нила. Современные районы очень отличаются от беспорядочной застройки прошлых веков. Оказавшись на стенах Цитадели Салладина можно осмотреть панораму города. В Египетском музее собрана коллекция местного искусства разных эпох. Базар ремесленников Хан-эль-Халили – самый большой рынок Ближнего востока.

Население – 9 293 612 человек (2018).