25 крупнейших городов Египта

Большинство городов Египта основано на берегах Нила или в его дельте. Главная водная артерия страны через искусственные каналы доходит и до многих других населённых пунктов. Столица Каир – самый большой город.
Если учитывать соседнюю Эль-Гизу, то число жителей агломерации перевалит за 13,5 миллионов человек. Поэтому в прошлом веке стартовала государственная программа, призванная увеличить население за пределами столичного региона. Она дала результат: даже в некогда скромном Эль-Ашир-мин-Рамадане за 15 лет количество жителей выросло на треть.
В Египте находится одна из главных мировых достопримечательностей – пирамиды. Немало туристов совмещают осмотр местных древностей с полноценным отдыхом на пляжах Хургады и других курортов.
Каир
Столица Египта и третий по величине город Африки. Старый Каир простирается по восточному побережью Нила. Современные районы очень отличаются от беспорядочной застройки прошлых веков. Оказавшись на стенах Цитадели Салладина можно осмотреть панораму города. В Египетском музее собрана коллекция местного искусства разных эпох. Базар ремесленников Хан-эль-Халили – самый большой рынок Ближнего востока.
Население – 9 293 612 человек (2018).
Александрия
Главный порт страны. В отличие от других городов Египта, здесь преобладает средиземноморский, а не восточный стиль. До сих пор любая стройка в городе превращается в раскопки с обнаружением древностей. Самый известный античный памятник из сохранившихся – колонна Помпея. Недалеко от неё находятся катакомбы Ком-эль-Шукафа – лабиринт с погребальными нишами, уровнями, лестницами и многочисленной символикой.
Население – 4 870 000 человек (2016).
Эль-Гиза
Располагается в 5 километрах от Каира и практически сливается со столицей. Здесь был открыт первый в Африке официальный зоопарк. Городские парки призваны озеленить Гизу и сделать пребывание в ней в зной более комфортным. Самое знаменитое место отдыха – Оман Парк. В окрестностях города находятся самые известные достопримечательности Египта – пирамиды и Сфинкс.
Население – 4 212 750 человек (2018).
Шубра-эль-Хейма
Является частью агломерации Каира. В столицу ведёт линия метрополитена. Город первоначально населяли семьи рабочих с близлежащих фабрик. Сейчас специализация жителей не так ярко выражена. Помимо промышленных предприятий в Шубра-эль-Хейме работают базары, магазины, клубы, кафе. Большой потенциал для туризма. Фонтанный дворец – главная достопримечательность.
Население – 1 187 747 человек (2018).
Порт-Саид
Арабское название – Бур-Саид. Порт у северного входа в Суэцкий канал. Проходящие поблизости морские суда делают в городе остановку для дозаправки. Действует зона свободной торговли. Поблизости основан курорт. Первоначально Статую Свободы – символ Нью-Йорка и США должны были установить в Порт-Саиде, но власти посчитали слишком накладной её перевозку из Франции.
Население – 760 152 человека (2018).
Суэц
Порт у южного входа в Суэцкий канал. Транзитный пункт для мусульман, совершающих паломничество в Мекку. Город сильно пострадал во время военного конфликта между Израилем и Египтом в середине прошлого века. Об этих событиях напоминает военный мемориал. Достопримечательности округи: курорт Айн-Сохна, храм Сербет Эль-Хадим, ветхозаветные источники «Айн-Муса».
Население – 740 874 человека (2018).
Эль-Мансура
Стоит на восточном берегу реки Думьят – притока Нила. Вместе с городом Тальха, простирающимся на западном берегу, образует метрополию. Эль-Мансура условно делится на две крупные территории. Старый город может похвастаться дворцом Шиннави и двором Ибн-Лукмана. В более современном районе открыты большой университет и библиотека, где собраны редкие экземпляры книг.
Население – 570 271 человек (2018).
Эль-Махалла-эль-Кубра
Находится на севере страны в центральной части дельты Нила. Один из образовательных центров Египта. Здесь много начальных и средних школ, а также 5 училищ. Текстильная промышленность и коммерческая сфера – основы экономики Эль-Махалла-эль-Кубры. Главная достопримечательность – древняя мечеть Альт-Мутвальли, которую перестроили в XV столетии.
Население – 543 271 человек (2018).
Танта
Отсюда до столицы менее 100 километров. Территория округи пересечена каналами. Каждое начало весны сопровождается песчаными и пыльными бурями. По окраинам Танты повсеместно встречаются сады с цитрусовыми деревьями и финиковыми пальмами. Ежегодно в течение недели город принимает гостей-мусульман из разных стран: они съезжаются на праздник в честь суфия Ахмада Аль-Бадави.
Население – 528 672 человека (2018).
Эль-Файюм
Самый древний город Египта расположен в одноименном оазисе и окружён Ливийской пустыней. От Эль-Файюма к Нилу проложен канал. В городе и окрестностях есть немало интересных мест: Парящая мечеть, древний некрополь Хавара, самые крупные водопады страны Эль-Раян, «Долина китов» – палеонтологический памятник, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Население – 489 377 человек (2018).
Асьют
Древнее название – Ликополис. Текстиль, производство обуви и ковров – основа экономики города. В начале прошлого века здесь открыли первый приют Египта. Из Асьюта стартуют экскурсии по оазисам, которых поблизости довольно много. Достопримечательности: плотина Майзуб, религиозный институт, дворец Алькасан-Паша, остатки южного поселения Дейр-Мукалла.
Население – 480 516 человек (2018).
Хургада
Один из главных курортов Египта располагается на побережье Красного моря. В районе Саккала сосредоточены лучшие отели. На шопинг стоит отправиться в район Эль Дахара. Аквапарки, дайвинг, экскурсии на лодках и автобусах, сёрфинг – любой тип отдыха доступен в Хургаде. В городе есть как современные достопримечательности, вроде аквариума, так и более традиционные для востока, например, мечеть Абдульхасана Эльшази.
Население – 400 901 человек (2018).
Исмаилия
Расположен на берегу озера Тимсах. В окрестностях Исмаилии в 2001 году завершилось строительство самого длинного в мире поворотного моста. Городской музей предлагает посетителям осмотреть коллекцию археологических находок, собранных на территории Верхнего Египта. Французская архитектура распространена в городе. Один из наиболее ярких примеров – церковь Пресвятой Богородицы.
Население – 397 446 человек (2018).
Эз-Заказик
В 76 километрах от столицы находится центр хлопчатобумажной промышленности. Главный музей Эз-Заказика носит имя полководца Араби-паши. В пригороде можно найти несколько примечательных руин. Среди них развалины Бубастиса – столицы 13-го нома Древнего Египта, а также остатки храма, построенного в период правления Пиопи I. Рядом – катакомбы, ставшие кладбищем для священных кошек.
Население – 396 852 человека (2018).
Медина-Ситтат-Октобер
Перевод наименования – «город имени 6-ого октября». Назван так в честь удачных действий египетской армии в ходе конфликта с израильтянами в 1973 году. В Медина-Ситтат-Октобере базируется Африканская конфедерация футбола. Город входит в состав Большого Каира и от столицы его отделяют всего 22 километра. Здесь находится самый большой в стране информационный комплекс.
Население – 355 616 человек (2018).
Асуан
Самый южный египетский город. Для осмотра достопримечательностей, находящихся на островах и на левом берегу Нила, лучше всего нанять лодку с парусом – фелюгу. Примечательные места: мавзолей Ага-хана, гранитные каменоломни, отель, где Агата Кристи написала роман «Смерть на Ниле». Благодаря экзотическим растениям и цветам, Асуан похож на ботанический сад под открытым небом.
Население – 337 472 человека (2018).
Думьят
Порт на побережье Средиземного моря. С Нилом город связан каналом. На западных окраинах строится Новый Думьят. Округа славится своими кондитерскими изделиями, и в первую очередь – восточными сладостями. Оборонительные сооружения, в прошлом используемые по назначению во время многочисленных войн, сейчас переведены в ранг туристических объектов.
Население – 289 833 человека (2018).
Даманхур
Расположен на севере страны. В прошлом город был столицей 7-го нома Древнего Египта. Сейчас превращён в индустриальный центр. Здесь активно торгуют хлопком и рисом. Благодаря транспортной развязке, товары доставляются в разные регионы. Достопримечательности: мечети Ат-Туба и Аль-Хабаши, здание муниципальной библиотеки, опера. Лучшие сувениры из Даманхура – финики и ковры.
Население – 278 413 человека (2018).
Эль-Минья
Занимает часть западного побережья Нила. Практически все улицы пересекаются под прямым углом. В некоторых районах сохранились особняки, построенные итальянскими архитекторами, но их состояние плачевно. В 20 километрах от Эль-Миньи основан монастырь Пресвятой Богородицы. В последние годы в окрестностях города откопали два больших некрополя с мумиями и драгоценностями.
Население – 254 523 человека (2018).
Луксор
В прошлом назывался Фивы и был столицей Древнего Египта. На правом берегу Нила находится «город живых» – жилой район, где среди прочего сосредоточены отели. На левом берегу простирается «город мёртвых» – местность, ставшая известной благодаря захоронениям. Луксор привлекает сотни тысяч туристов в год. Древние храмы, мечети, набережная, базары, Фруктовый остров, места раскопок – примечательных объектов в округе несколько десятков.
Население – 250 704 человека (2018).
Шибин-эль-Ком
Хотя провинция, к которой город относится, имеет ориентир на сельское хозяйство, сам Шибин-эль-Ком в большей степени опирается на торговлю и промышленность. Инфраструктура продолжает модернизироваться. Президент Хосни Мубарак, находившийся у власти 30 лет, родился в пригороде. Самый знаменитый музей округи называется Деншуэй и также выполняет функцию культурного центра.
Население – 249 611 человек (2018).
Сохаг
Простирается в среднем течении Нила. Важный транспортный узел с железнодорожной станцией, речным портом и аэропортом. Здание последнего открыли в 2000 году, и оно построено в стиле древнеегипетских сооружений. В пригороде есть два монастыря: Красный и Белый. Первый получил название по цвету кирпича, из которого выложены его стены, и хорошо сохранился, второй – почти разрушен.
Население – 248 174 человека (2018).
Бени-Суэйф
Сельскохозяйственный центр, получивший толчок к развитию в первой половине прошлого века. Также в городе занимаются производством ковров и обработкой хлопка. Бени-Суэйф знаменит своим алебастром. В окрестностях есть интересные объекты: Мейдумская пирамида Снофру, у которой было сначала 7 ступеней, а потом добавили 8-ую, и монастырь Святого Антония.
Население – 246 395 человек (2018).
Кена
Центр одноименной провинции в долине реки Нил. Город известен со времён римских завоеваний. С тех пор по настоящий момент здесь развивается гончарство. Район Дандара, постепенно отделившийся в отдельный населённый пункт – место сосредоточение достопримечательностей округи. Среди них выделяется храм богини Изиды. Он славится небесной картой, возраст которой превышает 3500 лет.
Население – 241 422 человека (2018).
Эль-Ашир-мин-Рамадан
Один из самых современных городов Египта располагается на территории восточной части дельты Нила. Отсюда до Каира около 60 километров. Основание Эль-Ашир-мин-Рамадан в 1970 году было частью программы по созданию рабочих мест в стране. Экскурсионные туры чаще всего включают выезды в другие населённые пункты, так как в городе мало достопримечательностей.
Население – 226 953 человека (2018).
Источник:
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