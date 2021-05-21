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25 крупнейших городов Египта

25 крупнейших городов Египта (26 фото)

Автор:
21 мая 2021 12:43
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   город   города   египет   фото   
513
26

Большинство городов Египта основано на берегах Нила или в его дельте. Главная водная артерия страны через искусственные каналы доходит и до многих других населённых пунктов. Столица Каир – самый большой город.

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Метки: в мире   город   города   египет   фото   
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