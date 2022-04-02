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Fehmarn Belt Fixed Link: германо-датский проект, который объединит две страны

Fehmarn Belt Fixed Link: германо-датский проект, который объединит две страны (6 фото)

Автор:
02 апреля 2022 14:46
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Фемарнбельтский тоннель   мегапроекты   подводные тоннели   тоннели Германии   тоннели Дании   транспорт   
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В настоящее время стали возможны такие инфраструктурные и транспортные проекты, которые казались фантастикой ещё 100 лет назад. Германия и Дания в этом году начали работу над невероятным транспортным проектом.
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Фемарнбельтский тоннель представляет собой глубоководный тоннель, который позволит сократить время движения на отрезке Копенгаген-Берлин с 5 часов до двух. Если прошлый путь предполагал паромную переправу и объезд через Ютландию, то фемарнбельтский тоннель даст водителям возможность совершать поездки практически по прямой.

Цена мегапроекта

Во время проектирования цена проекта составляла € 5,5 млрд. На момент подписания межправительственного договора цена выросла до € 7,4 млрд. В 2022 году после утверждения сметы и проведения аудитов цена выросла до € 10 млрд. Возможно, фактическая цена может увеличиться ещё на несколько миллиардов евро.

История проекта

Идея сократить время на сообщение Берлин-Копенгаген-Стокгольм активно обсуждалась ещё в восьмидесятых годах. В начале 1990-х годов существовало несколько планов по строительству моста. Мост должен был иметь длину около 20 км и состоять из трёх широких вантовых пролётов.
Но уже к 2010 году датская компания Femern A/S, занимавшаяся проектированием объекта, отвергла идею строительства моста и переключилась на проектирование тоннеля. Тоннель посчитали более надёжным объектом в техническом и экологическом аспектах.

Суть проекта

В настоящее время планируется построить пятикомпонентный тоннель, состоящий из двух автомобильных проходов, одного аварийного и двух железнодорожных.

Старт строительства Фемарнбельтского тоннеля

В июле 2021 года началось строительство тоннеля с датской стороны. В ноябре 2021 года работы по строительству тоннеля стартовали и в Германии.

Вы бы рискнули прокатиться по такому тоннелю?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Фемарнбельтский тоннель   мегапроекты   подводные тоннели   тоннели Германии   тоннели Дании   транспорт   
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7  комментариев
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−49
Thomsen 42 минуты назад
<Вы бы рискнули прокатиться по такому тоннелю?>

А в чём проблема? Автор, видимо, в Норвегии не бывал, иначе не стал бы задавать такой глупый вопрос.
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403
Fisher1979 13 минут назад
Если по всему периметру сверх тонеля поставить либо зеркала или вертушки то можно было бы пропустить шины для электро грузовых машин.
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48k
Albert GER 15 минут назад
проэкта не будет.
денег нет.
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7k
Фobosgrunt 22 минуты назад
Теперь норманны окончательно разучатся строить дракары для набегов..
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4k
Слава Полчаса назад
Очередной проект по распилу бабла в астрономических масштабах.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−5
14k
Вася 41 минуту назад
интересно сколько проезд стоить будет, на пароме этот участок (км 18-20) сто евроденег за обычную авто до 5ти метров в одну сторону стоит, включая пассажиров (с абонементом или по акции дешевле), время 40 минут по воде плюс минут 20 в очереди. Проблема будет на острове Фемарн, где и так дороги забиты ибо их мало, и в конце мост как бутылочное горло, чтобы на материк попасть
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