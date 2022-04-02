Fehmarn Belt Fixed Link: германо-датский проект, который объединит две страны

Идея сократить время на сообщение Берлин-Копенгаген-Стокгольм активно обсуждалась ещё в восьмидесятых годах. В начале 1990-х годов существовало несколько планов по строительству моста. Мост должен был иметь длину около 20 км и состоять из трёх широких вантовых пролётов.

Но уже к 2010 году датская компания Femern A/S, занимавшаяся проектированием объекта, отвергла идею строительства моста и переключилась на проектирование тоннеля. Тоннель посчитали более надёжным объектом в техническом и экологическом аспектах.