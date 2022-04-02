Fehmarn Belt Fixed Link: германо-датский проект, который объединит две страны

1237
6
В настоящее время стали возможны такие инфраструктурные и транспортные проекты, которые казались фантастикой ещё 100 лет назад. Германия и Дания в этом году начали работу над невероятным транспортным проектом.
Финансовые аналитики полагают, что окупаемость проекта будет достигнута через 36-45 лет. Основной доход будет поступать за счёт платного проезда по тоннелю.
×
×
Фемарнбельтский тоннель представляет собой глубоководный тоннель, который позволит сократить время движения на отрезке Копенгаген-Берлин с 5 часов до двух. Если прошлый путь предполагал паромную переправу и объезд через Ютландию, то фемарнбельтский тоннель даст водителям возможность совершать поездки практически по прямой.
Цена мегапроекта
Во время проектирования цена проекта составляла € 5,5 млрд. На момент подписания межправительственного договора цена выросла до € 7,4 млрд. В 2022 году после утверждения сметы и проведения аудитов цена выросла до € 10 млрд. Возможно, фактическая цена может увеличиться ещё на несколько миллиардов евро.
История проекта
Идея сократить время на сообщение Берлин-Копенгаген-Стокгольм активно обсуждалась ещё в восьмидесятых годах. В начале 1990-х годов существовало несколько планов по строительству моста. Мост должен был иметь длину около 20 км и состоять из трёх широких вантовых пролётов.
Но уже к 2010 году датская компания Femern A/S, занимавшаяся проектированием объекта, отвергла идею строительства моста и переключилась на проектирование тоннеля. Тоннель посчитали более надёжным объектом в техническом и экологическом аспектах.
Но уже к 2010 году датская компания Femern A/S, занимавшаяся проектированием объекта, отвергла идею строительства моста и переключилась на проектирование тоннеля. Тоннель посчитали более надёжным объектом в техническом и экологическом аспектах.
Суть проекта
В настоящее время планируется построить пятикомпонентный тоннель, состоящий из двух автомобильных проходов, одного аварийного и двух железнодорожных.
Старт строительства Фемарнбельтского тоннеля
В июле 2021 года началось строительство тоннеля с датской стороны. В ноябре 2021 года работы по строительству тоннеля стартовали и в Германии.
Вы бы рискнули прокатиться по такому тоннелю?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Самые дикие виды транспорта в истории
- В Зеленограде безбилетники подрались с кондукторами: эпичное сражение попало на видео
- Эти прекрасные железные дороги
- 7 любопытных фактов из истории велосипедов
- Под Парижем строят самый длинный во Франции фуникулер
Метки: Фемарнбельтский тоннель мегапроекты подводные тоннели тоннели Германии тоннели Дании транспорт
35
Понравилось35
Новости партнёров
А в чём проблема? Автор, видимо, в Норвегии не бывал, иначе не стал бы задавать такой глупый вопрос.
денег нет.