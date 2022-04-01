Проект Киддия: Саудовская Аравия строит туристическую столицу планеты

Комплекс будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Всего предусмотрено 5 этапов. Проект включает в себя постройку курортов, парков, административного корпуса, а также вспомогательных и инженерных сооружений. Первая фаза, которая будет завершена в 2023 году, включает открытие аттракциона Six Flags Qiddiya. Основной целью генерального плана является создание проекта, который заинтересует посетителей разнообразием деятельности. В основу парка был положен естественный ландшафт.



Центр Qiddia будет включать места отдыха, парки, спортивные площадки, автомобильные и велосипедные дорожки, аквапарки, а также тематические комплексы.



Проект создаст дополнительные рабочие места.



Ожидается, что к 2030 году проект станет крупнейшим туристическим направлением в мире с общей площадью 334 км².