Проект Киддия: Саудовская Аравия строит туристическую столицу планеты

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Считается, что Киддия (Qiddiya) станет одним из главных развлекательных центров планеты к 2030 году. Подготовительные работы начались в 2019 году. В настоящее время в окрестностях Эр-Рияда идёт гигантская стройка.
Саудовская Аравия поставила цель стать главным туристическим центром планеты. Для реализации этой затеи в стране не жалеют денег.
Подготовка к строительству началась в 2019 году. На участке, отведённом под строительство, стали бережно убирать деревья и ценную растительность, чтобы не повредить её в процессе работ.
Подготовка к строительству началась в 2019 году. На участке, отведённом под строительство, стали бережно убирать деревья и ценную растительность, чтобы не повредить её в процессе работ.
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Комплекс будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Всего предусмотрено 5 этапов. Проект включает в себя постройку курортов, парков, административного корпуса, а также вспомогательных и инженерных сооружений. Первая фаза, которая будет завершена в 2023 году, включает открытие аттракциона Six Flags Qiddiya. Основной целью генерального плана является создание проекта, который заинтересует посетителей разнообразием деятельности. В основу парка был положен естественный ландшафт.
Центр Qiddia будет включать места отдыха, парки, спортивные площадки, автомобильные и велосипедные дорожки, аквапарки, а также тематические комплексы.
Проект создаст дополнительные рабочие места.
Ожидается, что к 2030 году проект станет крупнейшим туристическим направлением в мире с общей площадью 334 км².
Центр Qiddia будет включать места отдыха, парки, спортивные площадки, автомобильные и велосипедные дорожки, аквапарки, а также тематические комплексы.
Проект создаст дополнительные рабочие места.
Ожидается, что к 2030 году проект станет крупнейшим туристическим направлением в мире с общей площадью 334 км².
Завершение первой фазы означает введение в эксплуатацию 45 отдельных проектов в рамках стройки. Кроме того, будет запущено 300 объектов рекреационного, гостиничного, досугового и спортивного назначения.
Власти Саудовской Аравии рассчитывают к 2030 году привлечь в страну в качестве туристов 17 миллионов иностранцев.
Власти Саудовской Аравии рассчитывают к 2030 году привлечь в страну в качестве туристов 17 миллионов иностранцев.
Схематическое расположение Киддии по отношению к столице страны. Пропорции объектов соблюдены
Саудовская Аравия планирует построить в Киддии самый большой тематический парк на планете, самые быстрые американские горки, а также самый высокий аттракцион на падающей башне.
Проект реализуется при содействии Государственного инвестиционного фонда (суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии).
Если говорить коротко, то рядом с Эр-Риядом появится ещё одна столица, но только туристическая.
Источник:
АНТИФИШКИ
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