Интересные факты о "нобелевке", о которых вы могли не знать

Альфред Нобель, шведский изобретатель и промышленник, является учредителем и создателем премии. Сам он запатентовал более 350 интересных изобретений. Именно он изобрёл динамит.

Открытие не обязательно должно быть сделано в том же году

Часто бывает так, что открытие и премию разделяют годы, а то и десятилетия. Посмертно премия не выдается, но спустя 30 лет – пожалуйста.

Правда, были и исключения: Нобелевская премия мира за 1961 год Дагу Хаммершельду и в 1931 году по литературе Акселю Карлфельдту. Оба они были номинированы при жизни.

Еврейский вопрос

Порядка 20% всех лауреатов премии имеют еврейское происхождение.

От нее можно отказаться