Интересные факты о "нобелевке", о которых вы могли не знать

На этой неделе прошло вручение Нобелевской премии. Ее хотят получить все ученые, политики и писатели. Собрали самое интересное о самой вожделенной премии мира.
Нобель
Альфред Нобель, шведский изобретатель и промышленник, является учредителем и создателем премии. Сам он запатентовал более 350 интересных изобретений. Именно он изобрёл динамит.
Открытие не обязательно должно быть сделано в том же году
Часто бывает так, что открытие и премию разделяют годы, а то и десятилетия. Посмертно премия не выдается, но спустя 30 лет – пожалуйста.
Правда, были и исключения: Нобелевская премия мира за 1961 год Дагу Хаммершельду и в 1931 году по литературе Акселю Карлфельдту. Оба они были номинированы при жизни.
Еврейский вопрос
Порядка 20% всех лауреатов премии имеют еврейское происхождение.
От нее можно отказаться
От премии действительно можно отказаться по тем или иным причинам. Яркий пример – Борис Пастернак.
Также были Лауреаты Нобелевской премии мира Ле Дых Тхо и премии в области литературы Жан-Поль Сартр отказались принять награды. Сартр вообще не хотел никаких официальных чествований, а Ле Дых Тхо мотивировал в 1973 году свой отказ продолжающейся гражданской войной во Вьетнаме.
Рекордсмен
Рекордсменом среди организаций, получивших премию, стала организация «Красный крест»: она трижды удостаивалась Нобелевской премии мира.
Неудачи
Грустным рекордом является номинант на премию физик Арнольд Зоммерфельд: всего у него насчитывается 84 номинации, но он так ее и не получил. Зато семеро его учеников – получили.
Без национальности
В своем завещании Альфред Нобель просил вручать премию вне зависимости от национальности кандидатов.
США
Примерно 43% всех лауреатов премии – граждане США. В основном это открытия в области физики, химии и медицине. На втором месте по физике и химии – немцы, а на третьем – англичане. В медицине они меняются местами.
Вознаграждение
Каждый год из всех номинантов отбирают не более троих человек. Если победителей более одного, финансовое вознаграждение делится между ними. Но может быть и так, что победителя не будет, если Нобелевский комитет сочтёт, что в этом году заслуживающих этой почётной награды открытий не было.
Также стоит отметить, что каждый год выдают разное вознаграждение: в среднем это 1 миллион долларов.
Статистика
Чаще всего, согласно статистике, обладателями Нобелевской премии становились люди, рождённые 28 февраля или 21 мая.
Возраст
Самому пожилому лауреату на церемонии вручения было 96 лет (американский физик Артур Ашкин), а самому молодому — 17 (пакистанская правозащитница Малала Юсуфзаи). А средний возраст всех получивших на момент церемонии – 59 лет.
Нецелевые траты
Обычно лауреаты тратят средства на развитие науки и благотворительность, но бывали и другие случаи.
Эйнштейн, хоть и был лауреатом, все деньги отдал бывшей жене, потому что по его брачному контракту он обязан был это сделать. Бывшая его супруга явно была персоной весьма дальновидной.
Бунин же потратил деньги на веселье и пособия для русских эмигрантов во Франции.
Лауреаты премии по химии 1993 года американец Филипп Шарп и британец Ричард Робертс использовали средства на покупку старинного дома и строительство крикетной площадки соответственно. Британский биохимик Пол Нерс, награжденный в 2001 году, вложил финансы в модернизацию своего мотоцикла. Турецкий писатель Орхан Памук, удостоенный награды в 2006 году, открыл в Стамбуле Музей невинности, в котором представлены предметы быта 1950-2000 годов, приобретенные им большей частью в антикварных лавках города.
Выдающиеся
Каждый год Нобелевский фонд собирает информацию о примерно 3000 выдающихся учёных и их открытиях. Номинируют в итоге около 300 человек, но число победителей, как уже написано выше, не может быть выше трёх.
Родственные связи
Среди нобелевских лауреатов немало родственников, включая пять семейных пар: Мария и Пьер Кюри (1903, физика); Ирэн Жолио-Кюри и Фредерик Жолио (1935, химия); Герти и Карл Кори (1947, физиология и медицина); Гуннар Мюрдаль (1974, экономика) и Альва Мюрдаль (1982, премия мира); Май-Бритт и Эдвард Мозер (2014, физиология и медицина). Шесть раз обладателями премий становились отцы и сыновья, в том числе физики Нильс и Оге Бор (1922 и 1975 годы). Кроме того, премию получали братья Ян Тинберген (1969, экономика) и Николаас Тинберген (1973, медицина).
Шнобелевская премия
Ее выдают за самые бесполезные открытия. Но был и ученый с советскими корнями Андрей Гейм, который получил обе премии.
Один раз
Один человек может получить Нобелевскую премию лишь один раз в жизни. Но история помнит целых четыре исключения из этого правила.
Американский физик Джон Бардин получил ее в первый раз в 1956 году за изобретение транзистора, а во второй раз - в 1972 году за разработку теории сверхпроводимости (способности некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением).
Англичанину Фредерику Сенгеру два раза присуждали Нобелевскую премию по химии - в 1958 году за установление структуры инсулина и в 1980 году - за фундаментальные исследования биохимических свойств нуклеиновых кислот, в особенности рекомбинантных ДНК.
Две разные премии получал американский химик Лайнус Карл Полинг - в 1954 году по химии, а в 1962-м - премию мира. Полинг был активным противником испытаний ядерного оружия.
Не женское дело
Среди лауреатов мало женщин. Самая известная женщина, дважды удостоенная премии, - Мария Кюри. В 1903 году она получила награду по физике за исследования явлений радиации, а в 1911-м - по химии за открытие элементов радия и полония.
В общей сложности женщин награждали Нобелевской премией 44 раза, причем за достижения в области одной из трех дисциплин естествознания - только 16 раз. Это всего 3 процента от общего числа лауреатов премии в этих областях. Две женщины получали премии по физике, четыре - по химии и 10 - по медицине.
Норвегия
Нобелевские комитеты располагаются в Швеции, но комитет, вручающий Нобелевскую премию мира — в Норвегии.
Денежный вопрос
Так как фонд Нобелевского комитета был сформирован из заработанных Альфредом Нобелем при жизни денег, обделённые в завещании родственники пытались оспорить его последнюю волю, но не добились в этом успеха.
Области
Нобелевская премия может быть вручена за заслуги в одной из этих областей — медицина, физика, химия, общество и литература. Премию по экономике традиционно вручает Банк Швеции, это премия имени Альфреда Нобеля. Но во всех смыслах это не одно и то же.
Химия
Один из элементов таблицы Менделеева называется «нобелий». Его назвали в честь Альфреда Нобеля.
Немцы
Пока у власти был Адольф Гитлер, немецким ученым было запрещено принимать Нобелевскую премию. В результате без премий остались в 1938 и 1939 годах химики Рихард Кун (Richard Kuhn) и Адольф Бутенандт (Adolf Butenandt), а также Герхард Домагк (Gerhard Domagk) - лауреат Нобелевской премии 1939 года по медицине. После окончания Второй мировой войны они все-таки получили дипломы и медали, но не финансовую часть премии.
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