Песчанка: Её жизнь кажется шуткой на 1 апреля. Птица, которая бегает за волнами туда-сюда весь день. Зачем?

Стая маленьких птичек бродит по морскому пляжу. Когда волна наступает — пернатые бегут к берегу. А когда прибой отступает, быстренько топают обратно, поближе к воде и зачем-то клюют песок. И таких странных птиц не одна и не две. В одной стае может быть до 80 отбитых голов! Я, конечно, понимаю, что в северных морях вода не больно тёплая, но зачем бегать за волнами туда-сюда? И зачем есть землю?...