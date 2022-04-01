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Песчанка: Её жизнь кажется шуткой на 1 апреля. Птица, которая бегает за волнами туда-сюда весь день. Зачем?

Песчанка: Её жизнь кажется шуткой на 1 апреля. Птица, которая бегает за волнами туда-сюда весь день. Зачем? (7 фото + 1 гиф)

Автор:
01 апреля 2022 22:57
Метки: интересно   птицы   факты   
108
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О том, что 1 апреля — день дурака, никому сообщать не требуется, все и так об этом знают. А вот о дне птиц, который проходит в ту же дату, осведомлены немногие. И наша сегодняшняя героиня — птичка песчанка — удивительным образом может стать символом обоих праздников!

Места проживания птиц выбрал не больно весёлые: северная часть акватории Атлантического океана. Он заселил все земли, что омывают эти воды, и со стороны Америки, и со стороны Евразии.

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Зато сам пернатый выглядит крайне комично: полная тушка, тонкие ножки, маленькая голова. Но не внешность главная причина рассказать вам о песчанке в день смеха. Если посмотреть, чем она занимается целый днями, то её жизнь действительно покажется дуростью.

Стая маленьких птичек бродит по морскому пляжу. Когда волна наступает — пернатые бегут к берегу. А когда прибой отступает, быстренько топают обратно, поближе к воде и зачем-то клюют песок. И таких странных птиц не одна и не две. В одной стае может быть до 80 отбитых голов! Я, конечно, понимаю, что в северных морях вода не больно тёплая, но зачем бегать за волнами туда-сюда? И зачем есть землю?...

Я отвечу вам так: голод — не тётка, в море не убежит. Поэтому песчанки бегают за морем. Дело в том, что питается птиц мелкими органическими вкусняшками: планктоном, червями, моллюсками, детритом. Но вот беда: эти прелести зарыты в недрах песка, куда песчанке со своим маленьким клювиком не добраться. Поэтому пернатые ждут волны.

Когда прилив отступает, вода сама вымывает еду из песка! В этот момент песчанка погружает клюв в землю и оперативно сцеживает оттуда органику. А когда волна наступает, птички убегают — морозить лапки не хочется никому. Вполне разумное решение, и никакой дурости!

В личной жизни у этих птиц тоже всё более чем рационально. Они выбирают стратегию размножения исходя из ситуации. Если в этом сезоне выгоднее моногамия — пернатые образуют пары. Если больший успех в продолжении рода принесёт полигамия — самец будет крутить шашни с несколькими самочками, а самочки — с самцами. Благодаря такому подходу песчанки могут заделать до 3 кладок за сезон!

Вне зависимости от того, какие отношения связывают сладкую парочку, результат будет один — кладка из 2-4 зеленоватых яиц. Мама-песчанка высиживает будущих песчанок около месяца. А после вылупления птенцы сразу же потопают за родителями. Малыши самостоятельны с первых дней жизни.

Какой урок этой истории? Даже самая бессмысленная вещь, такая, как догонялки с морем, может иметь вполне логичное объяснение, если хорошенько разобраться. Кто знает, может быть, все глупости в мире имеют своё значение?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   птицы   факты   
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3  комментария
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738
Шурман 3 часа назад
Прикольная птичка , еще и попрошайка и людей почти не боится . Вот эта птичка сидела почти на моих коленках , от хлеба отказывалась а морских червей с удовольствием .
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121
Bass 57 минут назад
Пиксар короткомеражку про эту птицу выпускал...
Ссылка www.youtube.com
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9k
Владимир 2 часа назад
Сам обратил когда то внимание, сделал видео.
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