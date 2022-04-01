Песчанка: Её жизнь кажется шуткой на 1 апреля. Птица, которая бегает за волнами туда-сюда весь день. Зачем?

О том, что 1 апреля — день дурака, никому сообщать не требуется, все и так об этом знают. А вот о дне птиц, который проходит в ту же дату, осведомлены немногие. И наша сегодняшняя героиня — птичка песчанка — удивительным образом может стать символом обоих праздников!
Места проживания птиц выбрал не больно весёлые: северная часть акватории Атлантического океана. Он заселил все земли, что омывают эти воды, и со стороны Америки, и со стороны Евразии.
Зато сам пернатый выглядит крайне комично: полная тушка, тонкие ножки, маленькая голова. Но не внешность главная причина рассказать вам о песчанке в день смеха. Если посмотреть, чем она занимается целый днями, то её жизнь действительно покажется дуростью.
Стая маленьких птичек бродит по морскому пляжу. Когда волна наступает — пернатые бегут к берегу. А когда прибой отступает, быстренько топают обратно, поближе к воде и зачем-то клюют песок. И таких странных птиц не одна и не две. В одной стае может быть до 80 отбитых голов! Я, конечно, понимаю, что в северных морях вода не больно тёплая, но зачем бегать за волнами туда-сюда? И зачем есть землю?...
Я отвечу вам так: голод — не тётка, в море не убежит. Поэтому песчанки бегают за морем. Дело в том, что питается птиц мелкими органическими вкусняшками: планктоном, червями, моллюсками, детритом. Но вот беда: эти прелести зарыты в недрах песка, куда песчанке со своим маленьким клювиком не добраться. Поэтому пернатые ждут волны.
Когда прилив отступает, вода сама вымывает еду из песка! В этот момент песчанка погружает клюв в землю и оперативно сцеживает оттуда органику. А когда волна наступает, птички убегают — морозить лапки не хочется никому. Вполне разумное решение, и никакой дурости!
В личной жизни у этих птиц тоже всё более чем рационально. Они выбирают стратегию размножения исходя из ситуации. Если в этом сезоне выгоднее моногамия — пернатые образуют пары. Если больший успех в продолжении рода принесёт полигамия — самец будет крутить шашни с несколькими самочками, а самочки — с самцами. Благодаря такому подходу песчанки могут заделать до 3 кладок за сезон!
Вне зависимости от того, какие отношения связывают сладкую парочку, результат будет один — кладка из 2-4 зеленоватых яиц. Мама-песчанка высиживает будущих песчанок около месяца. А после вылупления птенцы сразу же потопают за родителями. Малыши самостоятельны с первых дней жизни.
Какой урок этой истории? Даже самая бессмысленная вещь, такая, как догонялки с морем, может иметь вполне логичное объяснение, если хорошенько разобраться. Кто знает, может быть, все глупости в мире имеют своё значение?
Источник:
АНТИФИШКИ
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