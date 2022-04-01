Так просто не уйти. Почему McDonald’s и другие не закрылись полностью

10 повседневных вещей, которые с годами стали практически...

Актеры ремейков против звезд оригиналов: можно ли сыграть лучше?

Эффект Рингельмана: или почему два работника не выполнят задачу в...

Смешные и познавательные картинки

Брюс Уиллис официально объявил об окончании карьеры

Одной левой: сборка кубика Рубика

Если бы мы жили в мире, где всё наоборот. Обязательно к просмотру...

"Не пускать обратно": пользователи соцсетей в штыки восприняли...

Смешные и познавательные картинки

В это сложно поверить, но перед вами типичные будни СТО: смекалка...

40 уморительных фото очень странных кошек

Смешные и познавательные картинки

«Прощайте, неудачники»: шпиц «высказал» все, что думает о...

Заброшенный бункер в Арктике

Девушка нашла на пляже сундук с сокровищами

Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому

Осторожно, милота: как фотограф четыре месяца наблюдала за лисятами