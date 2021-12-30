15 изображений, которые могут поднять настроение даже в очень сложный день

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Бывают дни, когда мы чувствуем себя подавленными и уставшими, и нам просто необходимы приятные моменты для поднятия настроения. Кадры в этом посте могут помочь вам справиться с хандрой, и надолго зарядят позитивом...
Она не могла остаться в стороне
Он нашёл свою тень
Буду вертеться, вертеться буду
Любовь
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