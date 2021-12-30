15 изображений, которые могут поднять настроение даже в очень сложный день

Бывают дни, когда мы чувствуем себя подавленными и уставшими, и нам просто необходимы приятные моменты для поднятия настроения. Кадры в этом посте могут помочь вам справиться с хандрой, и надолго зарядят позитивом...

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Пёс моих родителей обожает фотографироваться 0 Источник:

Мышка Минни очень обрадовала нашу дочь 0 Источник:

Я сегодня сам собрал дерево для кота. Ему понравилось 0 Источник:

Наш сын в восторге от "строительного торта" 0 Источник:

Она не могла остаться в стороне

Наш котёнок думает, что он собака 0 Источник:

Он нашёл свою тень

Привет! 0 Источник:

Он поёт 0 Источник:

Главный антидепрессант 0 Источник:

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Лучшие друзья 0 Источник:

Наша дочь очень устала играть 0 Источник:

Наш кот и собака возмущены, что их не взяли на семейную фотографию 0 Источник:

Я не знаю, зачем он это делает 0 Источник:

Буду вертеться, вертеться буду