Как Екатерина Зеленко стала единственной женщиной, совершившей во время Великой Отечественной войны "воздушный таран"

Воздушные тараны, которые совершали наши летчики во время Великой Отечественной войны, были довольно распространенным явлением.
Доподлинно известно, что за в период с 1941 по 1945 год советские пилоты совершили свыше 500 воздушных таранов.
Применяли воздушные тараны в ходе боя в основной своей массе летчики-мужчины, но был за время войны один таран, на который пошла женщина-пилот.
Её имя - Зеленко Екатерина Ивановна - заместитель командира 5-й эскадрильи 135-го бомбардировочного авиационного полка 6-й воздушной армии.
О ней сегодня мой рассказ.
Екатерина Зеленко уже в возрасте 18 лет стала военным летчиком. В 1934 году она по распределению попала в Харьковскую авиабригаду.
До 1941 года она освоила пилотирование шести военных самолетов и стала единственной женщиной-пилотом, которая воевала над Карельским перешейком.
С началом войны Екатерина активно стала осваивать новейший секретный бомбардировщик СУ-2.
Похожий СУ-2, в своем первом бою по ошибке сбил летчик-ас Александр Покрышкин.
За все время Екатерина Зеленко совершила 40 боевых вылетов, а так же участвовала в 12 воздушных боях.
Вот как о Екатерине Зеленко отзывался бывший военный летчик С. Комаров:
"В полку Катю все уважали. Во-первых, по возрасту она была несколько старше многих пилотов. В то время ей уже было 25-26 лет. Во-вторых, она была опытным летчиком. Вот поэтому она пользовалась среди нас большим авторитетом. Хорошо помню ее последний вылет — 12 сентября 1941 года. А запомнился он мне потому, что Катя в тот день уже в третий раз полетала на боевое задание".
День 12 сентября 1941 года стал для Екатерины последним, когда она подняла в воздух свою винтокрылую машину.
Во время второго разведывательного полета, который совершила Е. Зеленко в этот день, ее самолет получил повреждения, и в третий полет она отправилась на Су-2 заместителя командира полка А. Пушкина.
После выполнения боевого задания, в ходе которого была получена вся необходимая информация, наши летчики встретились с девятью вражескими самолетами Bf.109.
Вот как описывал тот бой летчик Павлык, бывший штурманом на самолете Зеленко:
«После выполнения разведывательной задачи мы повернули на свой аэродром. Наш Су-2 атаковали семь "мессершмиттов". Я вел заградительный огонь. Боеприпасы кончались. В этот момент один из фашистских истребителей заслонил смотровое стекло, Зеленко нажала гашетку ШКАСов. Гитлеровский самолет загорелся и круто ушел к земле. Однако нас тоже зацепило. Я доложил ей, что ранен. Зеленко отдала приказ покинуть машину и во что бы то ни стало добраться до своих, чтобы доложить о результатах разведки. Сама продолжила вести бой».
После того как Павлык выпрыгнул из самолета, Екатерина Зеленко направила свой самолет на один из немецких «мессершмиттов».
После столкновения СУ-2 Екатерины сразу пошел вниз и, ударившись о землю, загорелся. «Мессершмитт» еще какое-то время продержался в воздухе и тоже взорвался.
Бой проходил на глазах у местных жителей, которые и обнаружили мертвое тело летчицы и ее документы.
Жители села похоронили героя, а документы спрятали, поскольку на следующий день село захватили немцы.
Екатерина Зеленко была посмертно представлена к званию Герой Советского Союза.
Кто знает, сколько еще таранов смогла бы совершить эта отважная женщина...
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