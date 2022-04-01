Как Екатерина Зеленко стала единственной женщиной, совершившей во время Великой Отечественной войны "воздушный таран"

Воздушные тараны, которые совершали наши летчики во время Великой Отечественной войны, были довольно распространенным явлением.

Доподлинно известно, что за в период с 1941 по 1945 год советские пилоты совершили свыше 500 воздушных таранов.

Применяли воздушные тараны в ходе боя в основной своей массе летчики-мужчины, но был за время войны один таран, на который пошла женщина-пилот.