FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество СССР 213 постов • 123 подписчика подписаться
Главная > Сообщество СССР 
Как Екатерина Зеленко стала единственной женщиной, совершившей во время Великой Отечественной войны "воздушный таран"

Как Екатерина Зеленко стала единственной женщиной, совершившей во время Великой Отечественной войны "воздушный таран" (4 фото)

Автор:
01 апреля 2022 06:56
Сообщество : СССР
Метки: Великая Отечественная война   Женщины на войне   авиация   воздушный таран   
84
4

Воздушные тараны, которые совершали наши летчики во время Великой Отечественной войны, были довольно распространенным явлением.

Доподлинно известно, что за в период с 1941 по 1945 год советские пилоты совершили свыше 500 воздушных таранов.

Применяли воздушные тараны в ходе боя в основной своей массе летчики-мужчины, но был за время войны один таран, на который пошла женщина-пилот.


Её имя - Зеленко Екатерина Ивановна - заместитель командира 5-й эскадрильи 135-го бомбардировочного авиационного полка 6-й воздушной армии.


О ней сегодня мой рассказ.


Екатерина Зеленко уже в возрасте 18 лет стала военным летчиком. В 1934 году она по распределению попала в Харьковскую авиабригаду.


До 1941 года она освоила пилотирование шести военных самолетов и стала единственной женщиной-пилотом, которая воевала над Карельским перешейком.


×
×

С началом войны Екатерина активно стала осваивать новейший секретный бомбардировщик СУ-2.


Похожий СУ-2, в своем первом бою по ошибке сбил летчик-ас Александр Покрышкин.


За все время Екатерина Зеленко совершила 40 боевых вылетов, а так же участвовала в 12 воздушных боях.

Вот как о Екатерине Зеленко отзывался бывший военный летчик С. Комаров:

"В полку Катю все уважали. Во-первых, по возрасту она была несколько старше многих пилотов. В то время ей уже было 25-26 лет. Во-вторых, она была опытным летчиком. Вот поэтому она пользовалась среди нас большим авторитетом. Хорошо помню ее последний вылет — 12 сентября 1941 года. А запомнился он мне потому, что Катя в тот день уже в третий раз полетала на боевое задание".

День 12 сентября 1941 года стал для Екатерины последним, когда она подняла в воздух свою винтокрылую машину.

Во время второго разведывательного полета, который совершила Е. Зеленко в этот день, ее самолет получил повреждения, и в третий полет она отправилась на Су-2 заместителя командира полка А. Пушкина.

После выполнения боевого задания, в ходе которого была получена вся необходимая информация, наши летчики встретились с девятью вражескими самолетами Bf.109.

Вот как описывал тот бой летчик Павлык, бывший штурманом на самолете Зеленко:

«После выполнения разведывательной задачи мы повернули на свой аэродром. Наш Су-2 атаковали семь "мессершмиттов". Я вел заградительный огонь. Боеприпасы кончались. В этот момент один из фашистских истребителей заслонил смотровое стекло, Зеленко нажала гашетку ШКАСов. Гитлеровский самолет загорелся и круто ушел к земле. Однако нас тоже зацепило. Я доложил ей, что ранен. Зеленко отдала приказ покинуть машину и во что бы то ни стало добраться до своих, чтобы доложить о результатах разведки. Сама продолжила вести бой».

После того как Павлык выпрыгнул из самолета, Екатерина Зеленко направила свой самолет на один из немецких «мессершмиттов».


После столкновения СУ-2 Екатерины сразу пошел вниз и, ударившись о землю, загорелся. «Мессершмитт» еще какое-то время продержался в воздухе и тоже взорвался.

Бой проходил на глазах у местных жителей, которые и обнаружили мертвое тело летчицы и ее документы.


Жители села похоронили героя, а документы спрятали, поскольку на следующий день село захватили немцы.


Екатерина Зеленко была посмертно представлена к званию Герой Советского Союза.


Кто знает, сколько еще таранов смогла бы совершить эта отважная женщина...


ВАМ БУДЕТ ТАК ЖЕ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ!

Как санинструктор Зинаида Шипанова повела в атаку струсивших бойцов

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: Великая Отечественная война   Женщины на войне   авиация   воздушный таран   
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
512
Змей Горыныч 54 минуты назад
Воздушный таран во время ВМВ применяли летчики ВСЕХ основных воюющих стран. Да-да, и американцы, и немцы и даже румыны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Следопыт

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4481



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Трудовые мигранты стали уезжать из России
0
254
Трудовые мигранты стали уезжать из России
"Не пускать обратно": пользователи соцсетей в штыки восприняли отъезд Малышевой в США
1
172
"Не пускать обратно": пользователи соцсетей в штыки восприняли отъезд Малышевой в США
Набирающие популярность в сообществах
Свадебные уловки рязанского соловья: как Сергей Есенин приобрёл статус двоеженца?
0
4
Свадебные уловки рязанского соловья: как Сергей Есенин приобрёл статус двоеженца?
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 27 марта
0
1
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 27 марта
Брюс Уиллис заканчивает карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем
Брюс Уиллис заканчивает карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бесконечное лето
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#интересно#Разное#интересное#подборка#в мире#шоу бизнес#сарказм#война
#фото#история#дтп#Приколы#аварии#США#кино#автомир#СССР#мир
#прикол#животные#картинки#Ynews#автомобили#авто аварии#комментарии#Еда#фотографии#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться