Шотландия. Красота природы

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Родина сэра Конан Дойла и лорда Байрона. Страна с богатейшей историей и удивительной природой.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
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Метки: красиво мир природа фотографии шотландия
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