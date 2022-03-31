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Шотландия. Красота природы

Шотландия. Красота природы (20 фото)

Автор:
31 марта 2022 22:07
Метки: красиво   мир   природа   фотографии   шотландия   
105
20
Родина сэра Конан Дойла и лорда Байрона. Страна с богатейшей историей и удивительной природой.
Приятного просмотра!
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Источник:

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1  комментарий
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Ego sum qui sum 3 часа назад
hdr это конечно здорово, но не в таком количестве
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