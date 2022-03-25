19 крутых кадров, сделанных на мобильные телефоны

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Даже на камеру телефона можно сделать крутые фото, запечатлев красоты нашего удивительного мира. Премия Mobile Photography Awards собирает такие фотографии, сделанные только на телефоны и планшеты. В этом году в конкурсе приняли участие 5500 работ от фотографов из более чем 90 стран по всему миру. Взглянем на снимки, признанные лучшими!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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