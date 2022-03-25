19 крутых кадров, сделанных на мобильные телефоны

Даже на камеру телефона можно сделать крутые фото, запечатлев красоты нашего удивительного мира. Премия Mobile Photography Awards собирает такие фотографии, сделанные только на телефоны и планшеты. В этом году в конкурсе приняли участие 5500 работ от фотографов из более чем 90 стран по всему миру. Взглянем на снимки, признанные лучшими!

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Округ Кимберли, Австралия, из самолета. Фотограф Wendy Bauer 0 Источник:

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Вулкан Ключевская Сопка, Камчатка. Фотограф Рина Громова 0 Источник:

Фотограф Carlos Martinez 0 Источник:

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Замок Лихтенштайн, Германия. Фотограф Mariko Klug 0 Источник:

Национальный заказник Грэйт Санд Дюнс в Колорадо. Фотограф Kelley Dallas 0 Источник:

Пустыня Сонора, США. Фотограф Joseph Cyr 0 Источник:

Национальный парк Сагуаро, США. Фотограф Joseph Cyr 0 Источник:

Йосемитский национальный парк, Калифорния. Фотограф Garrine Tsang 0 Источник:

Фотограф Zhengjie Wu, Китай 0 Источник:

Гора Ярла-шампо, Тибет. Фотограф Chen Ma 0 Источник:

Фотограф Leonardo Prenol 0 Источник:

Фотограф Irina Tsernjak 0 Источник:

Фотограф Emma Mullan, Ирландия 0 Источник:

Снимок самолета в Сан-Франциско. Фотограф John Nieto 0 Источник:

Зимний Ниагарский водопад. Фотограф Anndrea Lewis 0 Источник:

Национальный парк Роки-Маунтин, США. Фотограф Julio Lucas 0 Источник:

Фотограф Viki Murray 0 Источник: