FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6766 постов • 758 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
19 крутых кадров, сделанных на мобильные телефоны

19 крутых кадров, сделанных на мобильные телефоны (20 фото)

Автор:
25 марта 2022 20:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красиво   мир   подборка   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
808
20
Даже на камеру телефона можно сделать крутые фото, запечатлев красоты нашего удивительного мира. Премия Mobile Photography Awards собирает такие фотографии, сделанные только на телефоны и планшеты. В этом году в конкурсе приняли участие 5500 работ от фотографов из более чем 90 стран по всему миру. Взглянем на снимки, признанные лучшими!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   красиво   мир   подборка   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
236
Просто прохожий 2 часа назад
Сейчас не имеет значения кто и на что снимает. Если снимает фотохудожник(не путать с "профессионалом"-это тот кто снимает за деньги) то фото сразу будет выделяться и массы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38918



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вовремя предать - это предвидеть: прощаемся с Чубайсом подборкой мемов
1
110
Вовремя предать - это предвидеть: прощаемся с Чубайсом подборкой мемов
«Не приеду…»: Рената Литвинова, сбежавшая вместе с Земфирой в Париж, вышла на связь
0
173
«Не приеду…»: Рената Литвинова, сбежавшая вместе с Земфирой в Париж, вышла на связь
Набирающие популярность в сообществах
Как выделяются гранты на развитие производств в Москве?
0
7
Как выделяются гранты на развитие производств в Москве?
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
2
24
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
Сколько могут длиться санкции и как быстро их снимают (4 фото)
Сколько могут длиться санкции и как быстро их снимают (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошие новости
0
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
9
46

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#Разное#Еда#картинки#СССР#аварии#позитив#фотографии
#фото#Ватермарк#интересное#подборка#Россия#люди#автомир#автомобили#Украина#собака
#прикол#интересно#в мире#история#дтп#Приколы#кот#авто аварии#кража#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться