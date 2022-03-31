40 уморительных фото очень странных кошек

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Никто не знает, почему кошки такие странные и что заставляет их летать по комнате посреди ночи и забираться в самые труднодоступные места в квартире. Скорее всего, человечеству никогда не разгадать эту тайну, но это не значит, что мы прекратим пытаться! Так что взгляните на улики, которые скрупулезно собрал этот твиттер-аккаунт, посвященный странным кошачьим выходкам, и предлагайте свои версии.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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