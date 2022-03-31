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Сообщество Без кота и жизнь не та 1215 постов • 426 подписчиков подписаться
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40 уморительных фото очень странных кошек

40 уморительных фото очень странных кошек (41 фото)

Автор:
31 марта 2022 21:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   животные   кошки   прикольные кошки   смешные животные   странные коты   
1429
41

Никто не знает, почему кошки такие странные и что заставляет их летать по комнате посреди ночи и забираться в самые труднодоступные места в квартире. Скорее всего, человечеству никогда не разгадать эту тайну, но это не значит, что мы прекратим пытаться! Так что взгляните на улики, которые скрупулезно собрал этот твиттер-аккаунт, посвященный странным кошачьим выходкам, и предлагайте свои версии.

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Источник:

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Метки: Юмор   животные   кошки   прикольные кошки   смешные животные   странные коты   
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3  комментария
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23k
Ego sum qui sum Час назад
хороша подборка
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2k
Григорий Водениктов 36 минут назад
бесы шерстяные
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5k
Олег 46 минут назад
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