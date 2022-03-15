Кенгуру продемонстрировал мускулы и стал интернет-звездой

По словам Деборы, несмотря на суровую внешность, кенгуру выглядел очень расслабленным, когда дремал на полуденном солнце. Но, как человек знающий, она к нему не приближалась, поскольку при малейшем ощущении угрозы это "нежное" животное станет агрессивным и будет защищать себя.



"Это большой рыжий кенгуру. Когда он стоит, он выглядит просто невероятно. Его мускулы, безусловно, были огромными. Для кенгуру, который выглядит таким буйволом, он действительно нежный, но я бы не рекомендовала заставлять его чувствовать угрозу, как и любое другое животное. Они сделают все возможное, чтобы защитить себя. В дикой природе никогда не приближайтесь к кенгуру, особенно к такому огромному", - рассказала Дебора Шутц.