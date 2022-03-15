Кенгуру продемонстрировал мускулы и стал интернет-звездой

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Австралийский фотограф Дебора Шутц отправилась в парк дикой природы и встретила там 2,5-метрового мускулистого кенгуру. Забавные фотографии рыжего красавца, загорающего под ярким солнцем и демонстрирующего отличную физическую форму, быстро стали вирусными в социальных сетях.
Дебора Шутц работает волонтером в парке дикой природы Клеланд в своем родном городе Аделаида. У нее много возможностей для отличных снимков, но фотографии этого большого рыжего кенгуру стоят особняком. Он покоряет с первого взгляда...
На снимках кенгуру отдыхает на траве под эвкалиптом, опираясь на локоть, и выглядит так, будто с гордостью показывает нам свои накачанные бицепсы.
На снимках кенгуру отдыхает на траве под эвкалиптом, опираясь на локоть, и выглядит так, будто с гордостью показывает нам свои накачанные бицепсы.
По словам Деборы, несмотря на суровую внешность, кенгуру выглядел очень расслабленным, когда дремал на полуденном солнце. Но, как человек знающий, она к нему не приближалась, поскольку при малейшем ощущении угрозы это "нежное" животное станет агрессивным и будет защищать себя.
"Это большой рыжий кенгуру. Когда он стоит, он выглядит просто невероятно. Его мускулы, безусловно, были огромными. Для кенгуру, который выглядит таким буйволом, он действительно нежный, но я бы не рекомендовала заставлять его чувствовать угрозу, как и любое другое животное. Они сделают все возможное, чтобы защитить себя. В дикой природе никогда не приближайтесь к кенгуру, особенно к такому огромному", - рассказала Дебора Шутц.
"Это большой рыжий кенгуру. Когда он стоит, он выглядит просто невероятно. Его мускулы, безусловно, были огромными. Для кенгуру, который выглядит таким буйволом, он действительно нежный, но я бы не рекомендовала заставлять его чувствовать угрозу, как и любое другое животное. Они сделают все возможное, чтобы защитить себя. В дикой природе никогда не приближайтесь к кенгуру, особенно к такому огромному", - рассказала Дебора Шутц.
По данным National Geographic, большие рыжие кенгуру мощно сложены и являются самыми крупными сумчатыми в мире: самцы часто весят до 90 кг и развивают скорость более 55 км в час. А еще они могут прыгать в длину на 8 метров за один прыжок и подпрыгивать вверх на высоту до двух метров. Соперничающие друг с другом самцы могут устраивать настоящие кулачные бои - они опираются на мощные хвосты и бьют друг друга ногами и лапами, а также кусаются и царапаются, когда чувствуют угрозу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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