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Кенгуру продемонстрировал мускулы и стал интернет-звездой

Кенгуру продемонстрировал мускулы и стал интернет-звездой (3 фото)

Автор:
15 марта 2022 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   вирусные фото   вирусные фотографии   животные   кенгуру   кенгуру прикол   смешные животные   
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Австралийский фотограф Дебора Шутц отправилась в парк дикой природы и встретила там 2,5-метрового мускулистого кенгуру. Забавные фотографии рыжего красавца, загорающего под ярким солнцем и демонстрирующего отличную физическую форму, быстро стали вирусными в социальных сетях.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   вирусные фото   вирусные фотографии   животные   кенгуру   кенгуру прикол   смешные животные   
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