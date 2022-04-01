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30 снимков, которые доказывают, что изменение климата — не шутка

30 снимков, которые доказывают, что изменение климата — не шутка (31 фото)

Автор:
01 апреля 2022 09:30
Сообщество : Картинка дня
Метки: изменение климата   климат   климатические изменения   перемена климата   погодные аномалии   погодные катаклизмы   стихия бушует   экстремальные погодные условия   
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С таким количеством апокалиптических событий, происходящих в последнее время, легко забыть, что мир стоит на пороге ещё одного кризиса. Климатического.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изменение климата   климат   климатические изменения   перемена климата   погодные аномалии   погодные катаклизмы   стихия бушует   экстремальные погодные условия   
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17  комментариев
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7k
Bartello Час назад
Есть такой принцип что после, не значит в следствии.
То, что климат меняется на нашем веку не значит что именно мы его испортили. Извержение одного вулкана выбрасывает в атмосферу количество "вредных" газов производимое человечеством за годы. И мы вдруг с какого то перепугу решили, что сортируя мусор сможем контролировать силы природы. Как говаривал классик - планета в порядке, это людям пи..ец.
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1k
Victor 12 минут назад
imax3d еще далеко до такой картинки
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24k
SerGProS 20 минут назад
Ничего особенного и ничего страшного . Стихийные бедствия были всегда, а средняя температура по планете то опускалась то поднималась периодами.
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22k
Влад Полчаса назад
Глобальное потепление никогда не было истиной, это всего лишь гипотеза. Исследования показывают что напротив приближается новый ледниковый период и повышение уровня СО2 способно его несколько задержать. В любом случае глобальные потепления и похолодания длятся тысячелетиями и наблюдения за десяток-другой лет никакого значения не имеют. Изменение же погоды (наводнения и засухи, ураганы) не имеют отношения ни к потеплению, ни к похолоданию. Это результат изменения энергообмена, например замедления Гольфстрима, который вызван ослаблением магнитного поля Земли на что человек никак повлиять не может.
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−6
Thomsen 56 минут назад
<3. Столица Филиппин до и после карантина>

А что изменилось-то?
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44k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
фантазия остановись...!))
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3k
Babangdida Час назад
А есть фото после Чубаиса?
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619
Мурчелло 2 часа назад
Катастрофы в пиндосне только радуют.
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619
Мурчелло 2 часа назад
Красивое.
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142
mosazer Мурчелло 55 минут назад
устало опустились лопасти винта©
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