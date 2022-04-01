30 снимков, которые доказывают, что изменение климата — не шутка

Изменение климата, загрязнение и деградация окружающей среды никуда не делись и их влияние очевидно и повсеместно. Погода становится всё более непредсказуемой: учащаются засухи, наводнения, пожары и аномальная жара. Глобальная температура и уровень моря растут. И даже птицы в некоторых местах откладывают яйца раньше, так как теперь раньше приходит весна.



Эти фотографии призваны напомнить о реальном влиянии изменения климата на повседневную жизнь людей.