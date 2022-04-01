30 снимков, которые доказывают, что изменение климата — не шутка

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С таким количеством апокалиптических событий, происходящих в последнее время, легко забыть, что мир стоит на пороге ещё одного кризиса. Климатического.
Изменение климата, загрязнение и деградация окружающей среды никуда не делись и их влияние очевидно и повсеместно. Погода становится всё более непредсказуемой: учащаются засухи, наводнения, пожары и аномальная жара. Глобальная температура и уровень моря растут. И даже птицы в некоторых местах откладывают яйца раньше, так как теперь раньше приходит весна.
Эти фотографии призваны напомнить о реальном влиянии изменения климата на повседневную жизнь людей.
Эти фотографии призваны напомнить о реальном влиянии изменения климата на повседневную жизнь людей.
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6. Карантин во время Covid-19 в Армении и внезапное снижение уровня загрязнения воздуха привели к тому, что стало хорошо видно гору Арарат
12. В Техасе была разрушена ветряная турбина после удара торнадо 14 июня 2021 г.
Возник пожар после того, как лопасть сломалась и попала в трансформатор.
14. Отсутствие дождя в Португалии беспокоит как общество, так и власти. Вот пример: устье реки Элджи — апрель 2021 г. и январь 2022 г.
15. В 2017 году лесной пожар пронесся по национальному парку Уотертон-Лейкс. В прошлом месяце на дереве нашли следы ожогов
20. В Северном Оканагане, Британская Колумбия, дым от лесных пожаров стал настолько сильным, что закрыл солнце, оставив небо кроваво-красным
23. Уровень воды в озере Пауэлл настолько низок, что найти старые затонувшие лодки не составляет труда
27. Самые сильные наводнения за 60 лет в Южном Судане. Катастрофические наводнения вынудили почти 750 тысяч человек покинуть свои дома
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: изменение климата климат климатические изменения перемена климата погодные аномалии погодные катаклизмы стихия бушует экстремальные погодные условия
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То, что климат меняется на нашем веку не значит что именно мы его испортили. Извержение одного вулкана выбрасывает в атмосферу количество "вредных" газов производимое человечеством за годы. И мы вдруг с какого то перепугу решили, что сортируя мусор сможем контролировать силы природы. Как говаривал классик - планета в порядке, это людям пи..ец.
А что изменилось-то?
Нарциссическое расстройство личности, психопатия и аутизм.
И я не шучу...