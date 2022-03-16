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Температурная спираль позволит увидеть глобальное потепление своими глазами

Температурная спираль позволит увидеть глобальное потепление своими глазами (2 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
16 марта 2022 11:33
Сообщество : Наука
Метки: NASA   глобальное потепление   институт Годдарда   исследования   климат   климатические изменения   наука   температурная спираль   
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Ученые из Института космических исследований Годдарда Национального космического агентства США создали наглядную модель климатических изменений на планете с конца IXI века до наших дней. Это завораживающее зрелище наглядно демонстрирует, как глобальное потепление выходит из-под контроля.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   глобальное потепление   институт Годдарда   исследования   климат   климатические изменения   наука   температурная спираль   
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2  комментария
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6k
Максим Час назад
Я Вам так скажу, жалкие 700 млн лет назад человек истребил огромные грибы! Сейчас остались жалкие потомки, которые никогда не достигну высоты в 7-8 метров! (помните как Алиса пряталась под одним из таких? Это еще мелкий был!)
Или не было ещё человека? И может климат меняется регулярно, а человек считает, что от него и правда многое зависит?
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1k
Пошляк Стебаныч 41 минуту назад
Что-то как-то слаба верится.
Особенно немцы из-под Сталинграда возражают.
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