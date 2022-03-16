Температурная спираль позволит увидеть глобальное потепление своими глазами

До середины XIX столетия круги, обозначающие среднегодовые температуры, накладывались один на другой. Однако в середине девятнадцатого века линия начинает расширяться, все больше напоминая торнадо. На рубеже XX и XXI веков спираль уже раздвигает внешние границы с угрожающей скоростью. В период с 2016 по 2021 год он несколько раз пересекает желтую границу, обозначающую один градус потепления. В июле 2021 года в Северном полушарии был самый жаркий месяц в мире за всю историю наблюдений. Вы можете увидеть это на климатической спирали. Последние девять лет входят в десятку самых жарких за всю историю наблюдений. Кажется, даже глобальная пандемия не замедлила траекторию. И теперь перевернутый на бок водоворот данных выглядит готовым поглотить будущее. Или человечество найдет выход?..

2022-03-16T11:33:20+03:00