Температурная спираль позволит увидеть глобальное потепление своими глазами

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Ученые из Института космических исследований Годдарда Национального космического агентства США создали наглядную модель климатических изменений на планете с конца IXI века до наших дней. Это завораживающее зрелище наглядно демонстрирует, как глобальное потепление выходит из-под контроля.
Изменение климата выходит из-под контроля, и теперь это можно увидеть своими глазами. Спираль среднемировых температур, охватывающая период с 1880 по 2021 год показывает, как закручивается воронка климатической угрозы планете.
Анимация основана на данных анализа температуры поверхности Земли, которую проводил институт космических исследований имени Годдарда НАСА. Она была разработана ученым-климатологом Эдом Хокинсом.
Анимация основана на данных анализа температуры поверхности Земли, которую проводил институт космических исследований имени Годдарда НАСА. Она была разработана ученым-климатологом Эдом Хокинсом.
Хокинс, работающий в Университете Рединга в Соединенном Королевстве, - ищзвестный популяризатор науки. Он организовал климатические данные таким образом, чтобы общественность легко могла понять и запомнить их. В 2016 году его первая «климатическая спираль» стала вирусной в сети. Анимация представляла текущий климатический кризис просто, доступно и пугающе. Его спираль даже использовали на церемонии открытия Олимпийских игр в Рио. Теперь Хокинс обновил спираль, и оказалось, что за пять лет климатическая угроза стала гораздо серьезнее.
До середины XIX столетия круги, обозначающие среднегодовые температуры, накладывались один на другой. Однако в середине девятнадцатого века линия начинает расширяться, все больше напоминая торнадо. На рубеже XX и XXI веков спираль уже раздвигает внешние границы с угрожающей скоростью. В период с 2016 по 2021 год он несколько раз пересекает желтую границу, обозначающую один градус потепления.
В июле 2021 года в Северном полушарии был самый жаркий месяц в мире за всю историю наблюдений. Вы можете увидеть это на климатической спирали. Последние девять лет входят в десятку самых жарких за всю историю наблюдений. Кажется, даже глобальная пандемия не замедлила траекторию. И теперь перевернутый на бок водоворот данных выглядит готовым поглотить будущее. Или человечество найдет выход?..
В июле 2021 года в Северном полушарии был самый жаркий месяц в мире за всю историю наблюдений. Вы можете увидеть это на климатической спирали. Последние девять лет входят в десятку самых жарких за всю историю наблюдений. Кажется, даже глобальная пандемия не замедлила траекторию. И теперь перевернутый на бок водоворот данных выглядит готовым поглотить будущее. Или человечество найдет выход?..
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: NASA глобальное потепление институт Годдарда исследования климат климатические изменения наука температурная спираль
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Или не было ещё человека? И может климат меняется регулярно, а человек считает, что от него и правда многое зависит?
Особенно немцы из-под Сталинграда возражают.