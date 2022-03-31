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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото + 1 гиф)

Автор:
31 марта 2022 08:53
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2066
26
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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6  комментариев
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29k
Volga_34 Полчаса назад
деградация.. раньше ходили так :

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37k
Aleksandr 3 минуты назад
Отличная вешь!
Особенно зимой-руки на мерзнут даже в -50
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1k
Любушка 12 минут назад
Комментарий к фото
Не поняла, объясните пожалуйста.
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44k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну че тут сказать...не зря съездил, повезло))
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987
Hornet 2 часа назад
Зачем ему носок? Он в сандалиях.
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