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Демотиваторы для отличного настроения

Демотиваторы для отличного настроения (25 фото)

Автор:
14 февраля 2022 08:51
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
3688
25
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Свежая подборка демотиваторов, все для хорошего настроения! Не забываем добавлять свои демотиваторы в комментарии!
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Метки: Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
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22  комментария
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82k
Павел 2 часа назад
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1k
Killa 15 минут назад
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В холодильник заглянул
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777
!ГЕНнадий Полчаса назад
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Моё сердце - стало биться чаще....
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777
!ГЕНнадий Полчаса назад
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Я - котэ...
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777
!ГЕНнадий Полчаса назад
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Железный человек, гладит железного слона...
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777
!ГЕНнадий Полчаса назад
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С иными - мы смоглиб договориться...
Гениально!! Точнее некуда.
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93
eutace Полчаса назад
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а мне в основном в интернете играет Vivaldi
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93
eutace Полчаса назад
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зато не угонят
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777
!ГЕНнадий Полчаса назад
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Дворовый дзен...
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777
!ГЕНнадий Полчаса назад
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Очень стрёмное предложение...
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93
eutace Полчаса назад
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читает меню )
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777
!ГЕНнадий Полчаса назад
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И я так смотрю сайт Макдака..
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1k
thor2006 57 минут назад
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повар точно был (под) чем-то вдохновлен и воодушевлен.
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624
дункан 58 минут назад
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Только не с творогом, а с творогом.
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7k
Regerald Час назад
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Интересно, это специально иронический смысл заложен в картинку (типа вкусно но не могу себе позволить), или автор - жертва ЕГЭ?
т.к. все эти крупные животные леопарду не по зубам, он охотится на добычу килограмм до 50-ти, вроде малых копытных (импалы, дукеры) или небольших обезьян.
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82k
Павел 2 часа назад
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eutace Павел Полчаса назад
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судя по этому фото бывают и приятны
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Павел 2 часа назад
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eutace Павел Полчаса назад
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стих явно придумала женщина, ни один папа за такое не накажет
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