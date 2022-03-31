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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-55

Смешные комментарии из социальных сетей-55 (35 фото)

Автор:
31 марта 2022 08:22
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
3013
35
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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67  комментариев
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9k
Алексей 2 часа назад
Комментарий к фото
У Пумбы должен быть Тимон а не Симба
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4k
просто Дмитрий 3 минуты назад
Комментарий к фото
КАК УЧИЛИ, ТАК И ПИШЕТ....
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865
Nick 4 минуты назад
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не, ну а как им контролировать рождаемость среди негров и арабов ? Надо втирать им новые ценности
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865
Nick 7 минут назад
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пустили внучку по кругу
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13k
Сергей 10 минут назад
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235
LiRiK_SaN 12 минут назад
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Больше интересно буква "Я" на руке )
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339
Xapgu Полчаса назад
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До 2001 учился в сельской школе. Среди разнообразного спортинвентаря были и пластиковые лыжи (штук 10-12, как раз на класс), на которых всю снежную зиму нас гонял физрук, и иногда выходили на какой-нибудь склон - покататься с него. Переехали в город, в новой школе почти весь спортинвентарь физрук продал, были только мячи и козёл.