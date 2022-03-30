Ушедший на дно непобеждённым у вражеских берегов. Печальная история König Albert

Дредноут SMS König Albert типа Kaiser в доке перед испытаниями. На церемонии спуска на воду присутствовал король Фридрих Август III Сакcонский. Крестила корабль дочь короля Альберта — принцесса Матильда

В 1907 году начались работы над новым проектом, получившим название Kaiser. Он предусматривал постройку пяти еще более мощных линкоров с планируемым водоизмещением в 24700 тонн. Четвертым линкором в серии стал Ersatz Ägir, после спуска на воду получивший имя в честь короля Саксонии Альберта, командовавшего одной из прусских армий во время франко-прусской войны 1870 года. А именно König Albert («Кёниг Альберт»).

Новый линкор был заложен на верфи Schichau-Werke в Данциге в июле 1910 года. Строительство длилось почти два года: в апреле 1912 года корабль спустили на воду, и он получил своё имя, а 8 ноября 1913 года, после достройки и прохождения заводских и флотских испытаний, линкор был окончательно принят в состав Кайзерлихмарине.

Под стать королю

Конструктивно линкоры типа Kaiser были развитием проекта Helgoland, но с небольшими изменениями, учитывающими влияние новых британских линейных крейсеров типа Invincible.

Высокобортный корпус имел удлиненный полубак и ставшее стандартным к тому времени башенно-казематное расположение артиллерии главного и противоминного калибра. Впервые в истории германского броненосного флота отказались от шпирона в носовой части, характерного для всех броненосцев. Ещё 20 лет назад стало ясно, что таран не играет никакой роли в морском сражении, где стрельба ведётся с расстояния в несколько десятков кабельтовых. König Albert получил палубу полубака вместо сплошной верхней палубы, а также две дымовые трубы вместо использовавшихся до этого трёх.