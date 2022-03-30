Ушедший на дно непобеждённым у вражеских берегов. Печальная история König Albert

Спустя год после одобрения проекта линейных кораблей типа Helgoland в военно-морском штабе Германской империи решили заменить стремительно устаревающие броненосцы класса Deutschland и усилить свой линейный флот новыми кораблями.
Дредноут SMS König Albert типа Kaiser в доке перед испытаниями. На церемонии спуска на воду присутствовал король Фридрих Август III Сакcонский. Крестила корабль дочь короля Альберта — принцесса Матильда
В 1907 году начались работы над новым проектом, получившим название Kaiser. Он предусматривал постройку пяти еще более мощных линкоров с планируемым водоизмещением в 24700 тонн. Четвертым линкором в серии стал Ersatz Ägir, после спуска на воду получивший имя в честь короля Саксонии Альберта, командовавшего одной из прусских армий во время франко-прусской войны 1870 года. А именно König Albert («Кёниг Альберт»).
Новый линкор был заложен на верфи Schichau-Werke в Данциге в июле 1910 года. Строительство длилось почти два года: в апреле 1912 года корабль спустили на воду, и он получил своё имя, а 8 ноября 1913 года, после достройки и прохождения заводских и флотских испытаний, линкор был окончательно принят в состав Кайзерлихмарине.
Под стать королю
Конструктивно линкоры типа Kaiser были развитием проекта Helgoland, но с небольшими изменениями, учитывающими влияние новых британских линейных крейсеров типа Invincible.
Высокобортный корпус имел удлиненный полубак и ставшее стандартным к тому времени башенно-казематное расположение артиллерии главного и противоминного калибра. Впервые в истории германского броненосного флота отказались от шпирона в носовой части, характерного для всех броненосцев. Ещё 20 лет назад стало ясно, что таран не играет никакой роли в морском сражении, где стрельба ведётся с расстояния в несколько десятков кабельтовых. König Albert получил палубу полубака вместо сплошной верхней палубы, а также две дымовые трубы вместо использовавшихся до этого трёх.
Схема линкора SMS König Albert на 1913 год
Длина корпуса равнялась 172 метрам, ширина 29. С полным водоизмещением осадка линкора достигала 8,8 метра — этого было достаточно, чтобы выходить из Гельголандской бухты.
Набранный из стрингеров и шпангоутов корпус разделялся на 27 водонепроницаемых отсеков. 88% длины корпуса занимало двойное дно, которое повышало живучесть корабля и устойчивость к подрыву на минах. Достаточно высокий борт позволял защитить палубу от заливания водой даже в условиях сильной волны — частого явления в капризном Северном море.
На бронирование приходилось почти 40% от всей массы линкора — 9855 тонн. Главный броневой пояс из цементированной закалённой стали проходил почти по всей длине корпуса. На уровне ватерлинии его толщина равнялась 350 мм, но в верхней части устанавливались плиты толщиной 200 мм, а в области главной палубы — 170 мм. Корма и борта в районе полубака защищались листами толщиной 180 мм, а к носу бронирование уменьшалось до 120. Не менее мощно были бронированы барбеты — 300 мм в верхней части и 140 мм в нижней, расположенной ниже уровня верхнего бронепояса.
В середине верхней палубы толщина брони достигала 60-100 мм, постепенно утончаясь до 30 мм к корме. В районе рулевых механизмов бронирование усиливалось до 120 мм, а на полубаке оно составляло 150 мм.
По всей длине главного броневого пояса шла противоторпедная 50-мм переборка. Еще одна 20-мм переборка проходила ближе к борту и служила элементом конструктивной защиты вместе с угольными бункерами, коффердамами и цистернами.
Центральная часть рубки защищалась 350-мм броней в передней части. С усилением плит до 400 мм в районе капитанского мостика и 200-мм листами в боковой и задней. Сверху устанавливались 150-мм бронеплиты.
Линкор SMS König Albert во время ходовых испытаний
Башни ГК имели 300 мм лобовой брони. Боковые стены бронировались 250-мм листами, а крыша имела толщину 80 мм. Противоминная артиллерия прикрывалась 80-мм бронелистами.
На линкорах класса Kaiser впервые в германском флоте была применена паротурбинная установка, обладавшая возможностью использовать нефть в качестве топлива. König Albert также был оборудован трехвальной ГЭУ с тремя паровыми турбинами «Шихау» и 16 угольными котлами.
Котлы имели специальные форсунки, через которые нефть подавалась в топку для повышения теплоотдачи при сгорании угля. Суммарная мощность ГЭУ достигала 40 000 л.с., что обеспечивало линкору максимальную скорость в 22 узла. Запас топлива в 2789 тонн (197 тонн нефти, остальное уголь) позволял пройти 7900 миль при крейсерской скорости в 12 узлов.
Главный калибр
Главный калибр линкора включал в себя пять спаренных башенных установок, расположенных по «бразильской схеме». Одна башня размещалась в носу, две в диагонально в центральной части между трубами и ещё две линейно-возвышенно на корме.
Расположение башен главного калибра на линкоре типа Kaiser
Каждая артиллерийская установка вооружалась двумя орудиями 30,5 cm SK L/50, разработанными специально для линкоров типа Helgoland. Дальность стрельбы после модернизации в 1915 году достигала 20 км благодаря увеличению угла возвышения до 16 градусов. Практическая скорострельность составляла три выстрела в минуту на ствол, а суммарный боекомплект насчитывал 860 выстрелов.
По сравнению с линкорами типа Helgoland, схема расположения орудий на König Albert была более эффективной. В секторе 55 градусов линкор мог вести огонь сразу из всех орудий. Масса бортового залпа достигала 4050 кг, что на 800 кг больше, чем у предшественников, которые несли по 6 двухорудийных установок.
В центральной части каземата, расположенной на верхней палубе, с каждого борта имелось по 7 орудий 15 cm SK L/45 калибра 150 мм в станках MPL C/06. Каждое из них защищалось 80-мм броневым щитом. Дальность стрельбы при угле возвышения в 20 градусов достигала 14.9 км, а практическая скорострельность — 5-7 выстрелов в минуту. Боекомплект для одного орудия составлял 160 выстрелов.
Кормовые артиллерийские установки главного калибра Drh.L. С/09 на линкоре SMS König Albert
Дополнительно по каждому борту устанавливались по 4 орудия 8.8 cm SK L/45 с максимальной дальностью стрельбы 10.6 км. Каждое орудие монтировалось в отдельный лафет, прикрытый лёгким броневым щитом. В 1915 году четыре орудия (в носовой части и на надстройке) демонтировали, а вместо них установили такое же количество 88-мм зенитных орудий Flak. L/45 для защиты от авиации.
В носовой части трюма устанавливался один торпедный аппарат калибром 500 мм. Еще по два таких аппарата размещались с каждого борта. Боекомплект насчитывал 16 паровоздушных торпед типа G/6D.
Первая и последняя война
За день до выстрела в Сараево König Albert перевели в Вильгельмсхафен в составе 3-й линейной эскадры вице-адмирала фон Ингеноля. Второго ноября корабли эскадры прикрывали крейсеры, которые обстреливали британское побережье в районе Ярмута и выставляли там минное заграждение. Линкоры эскадры не участвовали в бомбардировке побережья, а обеспечивали боевое охранение в районе Терсхеллинга.
Линкор SMS König Albert предположительно периода середины войны
16 декабря у König Albert был шанс вступить в сражение с линейными силами Гранд-Флита. Линейные корабли Хохзеефлотте прикрывали крейсерское соединение контр-адмирала Хиппера, бомбардирующее Скарборо, Хартпуль и Уитби. Линкоры 3-й эскадры заняли позицию на широте Доггер-банки. Корабли Хиппера заметили британскую эскадру, состоящую из линейных крейсеров и линкоров, и вынуждены были отойти, дабы избежать сражения.
Но вместо того, чтобы отправиться навстречу Хипперу и использовать количественное преимущество (под командованием фон Ингеноля было 18 линкоров против 6 британских), он проявил осторожность, так как опасался атаки британских миноносцев. Германские линкоры отвернули на восток, в результате чего Хиппер остался один на один с превосходящими силами Гранд-Флита.
В целом до октября 1917 года König Albert регулярно выходил в море для прикрытия легких сил, но его экипаж не смог продемонстрировать свою выучку в бою с британцами. Во время Ютландского сражения линкор как раз проходил обслуживание и ремонт в доке Вильгельмсхафена, поэтому не принимал в нём участия.
Линкоры Кайзерлихмарине в составе Флота открытого моря
Первой действительно боевой операцией стало вторжение на Моонзундские острова, также известное, как операция «Альбион». В период с 12 по 15 октября 1917 года König Albert и однотипный Friedrich der Große участвовали в подавлении русских береговых батарей мыса Церель, при этом успешно отражая атаки британских и русских субмарин.
После подписания Версальского договора König Albert и другие корабли Флота открытого моря 21 ноября 1918 года прибыли в бухту Ферт-оф-Форт, откуда их перевели на базу в Скапа-Флоу. 25 марта основная часть экипажей немецких кораблей была отправлена в Германию — на борту осталось лишь небольшое количество моряков и офицеров, необходимых для минимального функционирования линкора.
Разборка на металл линкора SMS König Albert, шотландский город Росайт, 1935-36 годы
21 июня 1919 года исполняющий обязанности командующего интернированным германским флотом адмирал Рейтер, пользуясь тем, что британская эскадра вышла в море на торпедные стрельбы, отдал приказ о затоплении. В 10:00 офицеры на König Albert и других кораблях открыли кингстоны и повредили их таким образом, чтобы невозможно было закрыть клапаны. Морская вода хлынула в трюмы линкора, и в 12 часов 54 минуты он пошёл ко дну гордым и непобеждённым, как и другие корабли Хохзеефлотте.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
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