Не курс валют, а американские горки какие-то

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Угадайте, что быстро поднимается, а потом неожиданно падает? Нет, это не то, о чём вы подумали, мои добрые извращенцы... пост про валютные курсы.
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