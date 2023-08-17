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Не курс валют, а американские горки какие-то

Не курс валют, а американские горки какие-то

Автор:
17 августа 2023 16:31
Сообщество : Юмор
Метки: Курс рубля   Прикол   Юмор   валюты   подборка   рубль   
2711
16

Угадайте, что быстро поднимается, а потом неожиданно падает? Нет, это не то, о чём вы подумали, мои добрые извращенцы... пост про валютные курсы.

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Метки: Курс рубля   Прикол   Юмор   валюты   подборка   рубль   
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8  комментариев
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
без юмора к курсам нельзя подходить
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arek14 7 минут назад
" Можем повторить".
ЦБ поздравил россиян с праздником.
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arek14 10 минут назад
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arek14 10 минут назад
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arek14 10 минут назад
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7k
perekrestok Полчаса назад
Как сняли ограничения на переводы ха рубеж - так спрос на валюту резко вырос. Хорошо бы порядок навести в переводах за рубеж. А то после победы зарубежные счета западники конфискуют без всяких причин.
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1k
D12735 51 минуту назад
Вообще на_рать
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9k
Павел Час назад
Главное чтоб за ночь не подрос до 200 .
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