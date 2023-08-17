Не курс валют, а американские горки какие-то

Xbox Series S пережила пожар и продолжает работать как ни в чём не бывало (видео)

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 августа

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 августа

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 августа

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 августа

Минутка невменяемости: всё об аргументированной критике