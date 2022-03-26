Тем временем о благородных каперах в России

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В некоторых случаях использование пиратского ПО является единственной возможностью для продолжения ведения бизнеса. Но всё же: редакция Фишек порицает распространение и использование нелицензионных программ, книг и фильмов. Это плохо! Не надо так делать!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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разработка российских программ умрет тк если в стране программы воруют , они просто не смогут заработать.