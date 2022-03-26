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Тем временем о благородных каперах в России

Тем временем о благородных каперах в России (14 фото)

Автор:
26 марта 2022 12:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   пиратство   пираты   подборка   прикол   роскомнадзор   
1548
14
В некоторых случаях использование пиратского ПО является единственной возможностью для продолжения ведения бизнеса. Но всё же: редакция Фишек порицает распространение и использование нелицензионных программ, книг и фильмов. Это плохо! Не надо так делать!
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Источник:

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Метки: Юмор   пиратство   пираты   подборка   прикол   роскомнадзор   
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7  комментариев
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20k
uutb Час назад
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Toxictofa 6 минут назад
Идея с каперским свидетельством мне нравится. Пусть реализуют.
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4k
Григорий Бабкин 15 минут назад
Комментарий к фото
А они чё, платные што-ле?
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6k
SR 16 минут назад
Мелкие воришки гордо называют себя пиратами. Было бы смешно, если бы не было так грустно...
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20k
иванов дмитрий 50 минут назад
да все правильно , но есть один негативный эффект ,
разработка российских программ умрет тк если в стране программы воруют , они просто не смогут заработать.
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