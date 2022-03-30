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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм (20 фото)

Автор:
30 марта 2022 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2807
20
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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38  комментариев
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44k
dima423 4 часа назад
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и какой тут смысл? типа она комп собирает, а он пьяный обоссался во сне? типа смешно должно быть?)
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24k
Сергей Алексеевич 36 минут назад
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- Молодой человек, а у вас девушка есть?
- Нет.
- Почему? Вы очень привлекательный.
- Жена не разрешает.
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9k
Самка Хорька 48 минут назад
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И мем несмешной, и ситуация страшная.
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4k
Enigma Kuutar 55 минут назад
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Как актуально
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1k
!ГЕНнадий Час назад
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1k
!ГЕНнадий Час назад
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У меня с женой, вкус на них - совсем не совпадает...
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1k
!ГЕНнадий Час назад
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Драконы и такие девушки - только в сказках...
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7k
Евгений 2 часа назад
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Как будто из гроба встала.
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7k
Евгений 2 часа назад
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Накер, накер. Я ещё в отпуске не был.
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2k
lekha-fil 3 часа назад
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А хули ты с ней встречаешься?
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6k
pilgrimnl 3 часа назад
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нужна пояснительная бригада
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643
Антон 4 часа назад
Да постанова это кажись, он перед ударом, позу принял для принятия леща.
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10k
Мистер Фикс 4 часа назад
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Так понимаю, у автора проверочное слово "дело"...
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44k
dima423 4 часа назад
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Не, а че все ополчились на Уила... молодец же) ...что этот нигер себе позволяет? пусть над своей мамой шутит упырь)
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3k
Умница-красавица 4 часа назад
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Очень по-европейски
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8k
Игорь 4 часа назад
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идиот, за отопление начисляют в течении всего года
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3k
Умница-красавица 4 часа назад
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И что, они там сидели со связанными клешнями и в итоге просто сдохли мучительной голодной смертью, тк не смогли выбраться, или сдохли от неподходящих климатических условий, тк оказались в слишком холодной воде.
Даже не знаю, что из этого лучше меня мотивирует…
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31k
ACU900 4 часа назад
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31k
ACU900 4 часа назад
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В студию Филя ворвался устало
Степашка с Каркушею кушали сало
Филя спросил:"А где же наш Хрюша?"
"Нет его больше" всплакнула Каркуша...
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31k
ACU900 4 часа назад
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Дочка просила у мамы конфетку.
Мама сказала: «Сунь пальчик в розетку!».
Быстро обуглились детские кости.
Долго смеялись над шуткою гости.
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