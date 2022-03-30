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Как летчика Николая Аверкина подводники спасали

Как летчика Николая Аверкина подводники спасали (3 фото)

Автор:
30 марта 2022 06:51
Метки: Великая Отечественная война   герои-летчики   летчики   подвиги   
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У летчика Николая Аверкина не было ни малейшего шанса на спасение, как вдруг он услышал голос: «Хорош там купаться, лови конец!»

За время Великой Отечественной войны было много случаев, когда наши солдаты, находясь на волоске от смерти, чудесным образом оставались живы.

Вспомнить хотя бы эпизод, произошедший в 1942 году с летчиком Иваном Чиссовым, который упал с высоты 7000 метров на склон заснеженного оврага и просто чудом остался жив.


Годом позже, во время Новороссийско-Майкопской наступательной операции, повезло летчику Николаю Аверкину, который приводнился в холодные воды Черного моря без какой-либо надежды на спасение. Но произошло чудо!


Сегодня об этом мой рассказ.


Воздушный бой, который вел Николай Аверкин, проходил над водами Черного моря. Николай знал, что если его самолет подобьют и он останется жив, то ему придется приводняться прямо на воду, а на дворе, как говорится, январь.


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И все бы ничего, только вот самолет летчика не был снабжен необходимым спасательным оборудованием, которое могло бы пригодиться в таких случаях. Часть, в которой служил Николай, не относилась к морской авиации.


И надо же такому случиться, самолет Николая Аверкина действительно подбили. До суши 40 км. Дотянуть машину до земли нет никакой возможности, надо прыгать.


В январе температура в Черном море далека от комфортной, долго в ней не продержишься.


Приводнившись в холодную воду, Николай сразу осознал весь трагизм ситуации.


Освободившись от теплой одежды, которая с первых минут стала тащить на дно, Николай понял, что жить ему осталось максимум 30-40 минут. А потом переохлаждение, и все.


Тут даже самым стойким и подготовленным человеком овладеет ужас.


Николай решил держаться до последнего. Вариантов на спасение у него практически не было, если только надеяться чудо. И оно, к несказанной радости Николая, произошло!


Когда его силы и физические, и моральные были уже на исходе, буквально в нескольких метрах от него всплыла подводная лодка. Он не поверил своим глазам. Хорошо, если наша, а если немецкая?


И только голос: «Хорош там купаться, лови конец! Греби сюда, нам некогда волынку тянуть!», привели Николая в чувство.


Надо же такому случиться, советская подводная лодка всплыла из-за внештатной ситуации, а тут наш летчик в воде барахтается. Ну, разве не чудо?


ЧИТАЙТЕ!

ПРО ЕДИНСТВЕННЫЙ "ТАНКОВЫЙ ОГНЕННЫЙ ТАРАН" ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

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Метки: Великая Отечественная война   герои-летчики   летчики   подвиги   
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