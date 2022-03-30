Как летчика Николая Аверкина подводники спасали

За время Великой Отечественной войны было много случаев, когда наши солдаты, находясь на волоске от смерти, чудесным образом оставались живы.
Вспомнить хотя бы эпизод, произошедший в 1942 году с летчиком Иваном Чиссовым, который упал с высоты 7000 метров на склон заснеженного оврага и просто чудом остался жив.
Годом позже, во время Новороссийско-Майкопской наступательной операции, повезло летчику Николаю Аверкину, который приводнился в холодные воды Черного моря без какой-либо надежды на спасение. Но произошло чудо!
Сегодня об этом мой рассказ.
Воздушный бой, который вел Николай Аверкин, проходил над водами Черного моря. Николай знал, что если его самолет подобьют и он останется жив, то ему придется приводняться прямо на воду, а на дворе, как говорится, январь.
И все бы ничего, только вот самолет летчика не был снабжен необходимым спасательным оборудованием, которое могло бы пригодиться в таких случаях. Часть, в которой служил Николай, не относилась к морской авиации.
И надо же такому случиться, самолет Николая Аверкина действительно подбили. До суши 40 км. Дотянуть машину до земли нет никакой возможности, надо прыгать.
В январе температура в Черном море далека от комфортной, долго в ней не продержишься.
Приводнившись в холодную воду, Николай сразу осознал весь трагизм ситуации.
Освободившись от теплой одежды, которая с первых минут стала тащить на дно, Николай понял, что жить ему осталось максимум 30-40 минут. А потом переохлаждение, и все.
Тут даже самым стойким и подготовленным человеком овладеет ужас.
Николай решил держаться до последнего. Вариантов на спасение у него практически не было, если только надеяться чудо. И оно, к несказанной радости Николая, произошло!
Когда его силы и физические, и моральные были уже на исходе, буквально в нескольких метрах от него всплыла подводная лодка. Он не поверил своим глазам. Хорошо, если наша, а если немецкая?
И только голос: «Хорош там купаться, лови конец! Греби сюда, нам некогда волынку тянуть!», привели Николая в чувство.
Надо же такому случиться, советская подводная лодка всплыла из-за внештатной ситуации, а тут наш летчик в воде барахтается. Ну, разве не чудо?
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