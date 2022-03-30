Как летчика Николая Аверкина подводники спасали

За время Великой Отечественной войны было много случаев, когда наши солдаты, находясь на волоске от смерти, чудесным образом оставались живы.

Вспомнить хотя бы эпизод, произошедший в 1942 году с летчиком Иваном Чиссовым, который упал с высоты 7000 метров на склон заснеженного оврага и просто чудом остался жив.

Годом позже, во время Новороссийско-Майкопской наступательной операции, повезло летчику Николаю Аверкину, который приводнился в холодные воды Черного моря без какой-либо надежды на спасение. Но произошло чудо!

Сегодня об этом мой рассказ.

Воздушный бой, который вел Николай Аверкин, проходил над водами Черного моря. Николай знал, что если его самолет подобьют и он останется жив, то ему придется приводняться прямо на воду, а на дворе, как говорится, январь.