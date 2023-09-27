Какие болезни завезли в Россию иностранцы

Гостей из-за рубежа нередко сопровождали не только караваны с заморскими товарами, но и кое-что другое.
Первой в списке пойдёт бубонная чума
Очаги заболевания были в Китае, Индии и Северной Африке, затем оно расползлось по миру. Основными переносчиками заразы были крысы, которые тащили на себе блох, заражённых бубонной чумой. Например, страшную пандемию XVI века, унёсшую 60 миллионов европейцев, вызвали как раз крысы. Их случайно привезли вместе с караванами из Китая.
Чума бушевала и в XVII и XVIII веках. На этот раз она “зацепила” и Российскую империю - в Киеве за несколько месяцев погибло 7 тысяч человек. А в Смоленске в живых осталось лишь несколько сотен счастливчиков.
Холера
Сначала она “прошлась” по Индии и Китаю, потом появилась в Европе. А в Российской империи, болезнь впервые зафиксировали в Астрахани, в 1817 году. С ней боролись долго и упорно - вплоть до XX века.
Сифилис
Его завезли из Америки, первыми распространителями в Европе стали матросы с кораблей Колумба. Они настолько “расстарались”, что в конце XV века началась пандемия. От сифилиса мучились и умирали жители Швейцарии, Германии, Англии, Франции, Италии и других стран Западной Европы. В Российской империи такого массового распространения заболевания не было - поначалу и среди крестьян. А вот аристократы подхватывали сифилис только так, у них и были зафиксированы первые случаи заболевания. Затем болезнь прошлась и по крестьянству.
Испанка, тиф и краснуха
Штамм испанского гриппа был для России страшнее бубонной чумы. Лекарств от него не существовало, люди заражались и умирали как мухи. Так что в начале XX годов от испанки погибло больше 3 миллионов граждан.
Тиф также пришёл из стран Западной Европы. И развернулся у нас в полную силу - особенно в период Гражданской войны, да и после неё тоже. Жертвами болезни стали 3,5 миллиона человек.
Замыкает “антирейтинг” краснуха. Первые случаи стали фиксировать в середине XIX века - у дворян, которые приехали с отдыха в Европе. В XX веке она стала массовым заболеванием, ею болел каждый второй, если не первый.
А прививки от неё стали делать лишь относительно недавно.
Источник:
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Ибо дебелизм вам обеспечен.
Аминь.
Идиотизм, бля**ь. В ленте основной.