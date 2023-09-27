FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1890 постов • 339 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Какие болезни завезли в Россию иностранцы

Какие болезни завезли в Россию иностранцы

Автор:
27 сентября 2023 00:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: Россия   болезни   заболевания   иностранцы   испанка   пандемия   российская империя   холера   чума   эпидемия   
1372
6

Гостей из-за рубежа нередко сопровождали не только караваны с заморскими товарами, но и кое-что другое.

Первой в списке пойдёт бубонная чума

×
×

Очаги заболевания были в Китае, Индии и Северной Африке, затем оно расползлось по миру. Основными переносчиками заразы были крысы, которые тащили на себе блох, заражённых бубонной чумой. Например, страшную пандемию XVI века, унёсшую 60 миллионов европейцев, вызвали как раз крысы. Их случайно привезли вместе с караванами из Китая.

Чума бушевала и в XVII и XVIII веках. На этот раз она “зацепила” и Российскую империю - в Киеве за несколько месяцев погибло 7 тысяч человек. А в Смоленске в живых осталось лишь несколько сотен счастливчиков.

Холера

Сначала она “прошлась” по Индии и Китаю, потом появилась в Европе. А в Российской империи, болезнь впервые зафиксировали в Астрахани, в 1817 году. С ней боролись долго и упорно - вплоть до XX века.

Сифилис

Его завезли из Америки, первыми распространителями в Европе стали матросы с кораблей Колумба. Они настолько “расстарались”, что в конце XV века началась пандемия. От сифилиса мучились и умирали жители Швейцарии, Германии, Англии, Франции, Италии и других стран Западной Европы. В Российской империи такого массового распространения заболевания не было - поначалу и среди крестьян. А вот аристократы подхватывали сифилис только так, у них и были зафиксированы первые случаи заболевания. Затем болезнь прошлась и по крестьянству.

Испанка, тиф и краснуха

Штамм испанского гриппа был для России страшнее бубонной чумы. Лекарств от него не существовало, люди заражались и умирали как мухи. Так что в начале XX годов от испанки погибло больше 3 миллионов граждан.

Тиф также пришёл из стран Западной Европы. И развернулся у нас в полную силу - особенно в период Гражданской войны, да и после неё тоже. Жертвами болезни стали 3,5 миллиона человек.

Замыкает “антирейтинг” краснуха. Первые случаи стали фиксировать в середине XIX века - у дворян, которые приехали с отдыха в Европе. В XX веке она стала массовым заболеванием, ею болел каждый второй, если не первый.

А прививки от неё стали делать лишь относительно недавно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Россия   болезни   заболевания   иностранцы   испанка   пандемия   российская империя   холера   чума   эпидемия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
doker Час назад
Всем, кто прочитал пост - выключите телефон, компьютер. Облейте сии адовы создания керосином отечественным святым и сожгите.
Ибо дебелизм вам обеспечен.
Аминь.
Идиотизм, бля**ь. В ленте основной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29705



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российскую феминистку, которая боролась с домашним насилием, убил в Турции её жених
Российскую феминистку, которая боролась с домашним насилием, убил в Турции её жених
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Аля, Кляксич и буква ‘А’ (1975) Часть 1. Диафильм
Аля, Кляксич и буква ‘А’ (1975) Часть 1. Диафильм
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
С вас 5 тысяч

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#машина#автомир#позитив#ДТП#Прикол#история#улыбнуло#шоу бизнес#в мире#Прошлое
#автомобили#животные#интересное#авто аварии#забавно#интересно#Разное#Россия#девушки#США
#фото#Юмор#аварии#Автовсячина#факты#истории#люди#Москва#кино#природа
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей Самые страшные эпидемии в истории человечества Самые страшные эпидемии в истории человечества В Роспотребнадзоре рассказали, сколько потеряла экономика страны от пандемии коронавируса В Роспотребнадзоре рассказали, сколько потеряла экономика страны от пандемии коронавируса Невидимый убийца: это оружие страшнее ядерного Невидимый убийца: это оружие страшнее ядерного Самоизоляция версии 2.0: действительно ли в России с 20 сентября введут ограничительные меры? Самоизоляция версии 2.0: действительно ли в России с 20 сентября введут ограничительные меры? Неизвестный гений, защитивший мир от смертельных болезней Неизвестный гений, защитивший мир от смертельных болезней

На что жалуетесь?

Вернуться