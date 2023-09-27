Какие болезни завезли в Россию иностранцы

Очаги заболевания были в Китае, Индии и Северной Африке, затем оно расползлось по миру. Основными переносчиками заразы были крысы, которые тащили на себе блох, заражённых бубонной чумой. Например, страшную пандемию XVI века, унёсшую 60 миллионов европейцев, вызвали как раз крысы. Их случайно привезли вместе с караванами из Китая.

Чума бушевала и в XVII и XVIII веках. На этот раз она “зацепила” и Российскую империю - в Киеве за несколько месяцев погибло 7 тысяч человек. А в Смоленске в живых осталось лишь несколько сотен счастливчиков.

Холера