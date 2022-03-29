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Сообщество СССР 212 постов • 123 подписчика подписаться
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Какие импортные бренды были самыми востребованными в СССР

Какие импортные бренды были самыми востребованными в СССР (8 фото)

Автор:
29 марта 2022 12:06
Сообщество : СССР
Метки: СССР   бренды   история   соц.лагерь   
1396
8

В период «железного занавеса» страны «социалистического лагеря» были для граждан СССР единственной относительно доступной «заграницей», а товары оттуда – тем самым желанным «импортом», к качеству которого питали вполне заслуженное уважение. Какие же бренды соцстран были наиболее популярны в СССР?

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Источник:

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Метки: СССР   бренды   история   соц.лагерь   
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20  комментариев
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6k
pilgrimnl 4 часа назад
в каждом доме
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Frank Borman 24 минуты назад
Во времена СССР брендов еще не было. И трендов не было. И креативных мерчандайзов тоже не было.
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1k
Карл Колбасов 2 часа назад
Помню был бренд "нихрена нет", в моей семье им регулярно пользовались.
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1k
Старичок 2 часа назад
школота на каникулах.
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courvoisier 3 часа назад
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1k
nikam 3 часа назад
заголовок "выше похвал". стоит заметить что был СЭВ (совет экономической помощи) когда ссср оказывал финансовую поддержку восточным соцстранам и они в свою очеред поставляли свою продукцию широкого потребительства в ссср, ссср в свою очередь осуществлял поставки им. при выборе товара спеуиалисты торговли отбирали ту продукцию, которая будет покупаться советскими гражданами. так что востребованными это вопрос, а вот выбранными для поставок в ссср это другой угол зрения. автору стоит компетентнее быть и заголовки писать правильные.
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187
slonik4070 4 часа назад
Прям настольгии пост... Приятно однако!
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6k
Максим 4 часа назад
Я помню "болоньевую куртку" (нечто вроде современных пуховиков с защитой от дождя). Коричневого цвета. Просто царь во дворца по школе ходил. Вид портили только серые туфли из кожзама.
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6k
Bjornsson 4 часа назад
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44k
Элек Мек 4 часа назад

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11k
Kostick 4 часа назад
одно время в каждом ларьке продавали кассеты tdk
из канцтоваров - карандаши koh i hoor чехословацкие ещё.
из авто забыты ныськи польские, и грузовики raba, ifa и magirus.
болгарский поморин.

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1k
Victor 4 часа назад
чай 3 слона?
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48
хитрый особист 4 часа назад
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