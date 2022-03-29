Какие импортные бренды были самыми востребованными в СССР

В 1974 году тридцатилетний Эрне Рубик преподавал в Будапеште архитектуру и дизайн. Первоначально кубик задумывался им как трехмерное учебное пособие. Но в начале 1975 года Рубик запатентовал свое изобретение как игрушку. Первым производителем кубика стал небольшой будапештский кооператив. Единичные экземпляры головоломки появились в СССР в 1978 году. Но настоящая «кубикомания» случилась два года спустя, когда патент Рубика был приобретен компанией Ideal Toys, начавшей продавать игрушку во всем мире. В СССР кубик крутили в метро, в трамвае, на работе, в домах отдыха, в постели. В «приличной» семье в те годы полагалось иметь не меньше двух кубиков, чтобы помучаться, крутя разноцветные грани, могли все желающие. Кубик считался подарком, который уместно было дарить и на юбилей, и на свадьбу, и на новоселье.