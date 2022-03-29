Мать танкиста Александра Милюкова следом за похоронкой получила от сына письмо «с того света»

Эх, вот бы было здорово, если бы все похоронки, которые получали матери на своих детей во время Великой Отечественной войны, были ошибочными...
В танковые войска будущий Герой Советской Союза Александр Иванович Милюков попал, можно сказать, случайно.
С самого детства Саша Милюков грезил небом, поэтому после окончания школы его выбор пал на Пензенское Училище Гражданского воздушного флота.
Но по окончании училища, из-за полученной во время одной из тренировок травмы, он был признан негодным к летной службе.
Так и оказался Александр Милюков в танковых войсках, где ждали его ратные подвиги во славу Отечества.
В 1943 году наши танкисты впервые ощутили на себе мощь новейших немецких «тигров».
Так, в одном из боев под Харьковом командиру танка Т-34 Александру Милюкову пришлось вступить в бой с этими монстрами.
Несколько наших залпов по немецкому «панцеру» не привели к каким-либо ощутимым результатам. Снаряды с искрами отлетали от тигровой брони, не нанося ему каких-либо ощутимых повреждений.
Еще выстрел, еще! А результата как не было, так и нет.
А вот когда немцы стали стрелять, тут нашим «тридцатьчетверкам» не поздоровилось.
Один из снарядов прямиком угодил в моторное отделение танка Милюкова. В танке начался пожар.
По приказу командира экипаж покинул горящую машину, а когда сам Александр через люк стал выбираться наружу, произошел взрыв кормовых топливных баков.
Многотонная машина в прямом смысле этого слова чуть ли не подпрыгнула над землей. Взрыв был такой силы, что башню танка оторвало от корпуса. В дыму исчезло и тело танкиста.
Вечером в журнале боевых действий напротив фамилии Милюков появилась надпись: «Погиб на глазах экипажа».
На месте взрыва товарищи обнаружили только ботинок, да шлемофон. Похоронили все это тут же и поставили памятник с именем героя.
…Александр очнулся темной ночью от ужасного холода.
- Жив, - подумал он.
Только вот правая сторона совсем не слушалась.
Несколько дней и ночей он упорно догонял своих, пока его не обнаружили наши разведчики.
Дальше госпиталь и письмо домой матери, которая уже успела получить похоронку на сына.
Агафья Михайловна Милюкова не потратила ни одного рубля из той пенсии, что была назначена ей за смерть сына, словно верила, что возьмет хоть копейку и чуда не произойдет.
Чудо произошло!
На его письмо она ему сразу в ответ написала всего несколько строчек:
«Сынок, получила я на тебя похоронку, да не знаю – почту ли клясть, или благодарить судьбу. Скажи, письмо твое до нее, смерти этой, писано или после?».
А уж когда в ответном письме увидела строчки:
После, мама, пишу, после…
То разрыдалась.
За ратные подвиги Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года Милюкову Александру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 7838).
Умер Александр Иванович в 1992 году в городе-герое Одессе.
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