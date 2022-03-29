Мать танкиста Александра Милюкова следом за похоронкой получила от сына письмо «с того света»

С самого детства Саша Милюков грезил небом, поэтому после окончания школы его выбор пал на Пензенское Училище Гражданского воздушного флота.

Но по окончании училища, из-за полученной во время одной из тренировок травмы, он был признан негодным к летной службе.

Так и оказался Александр Милюков в танковых войсках, где ждали его ратные подвиги во славу Отечества.

В 1943 году наши танкисты впервые ощутили на себе мощь новейших немецких «тигров».

Так, в одном из боев под Харьковом командиру танка Т-34 Александру Милюкову пришлось вступить в бой с этими монстрами.

Несколько наших залпов по немецкому «панцеру» не привели к каким-либо ощутимым результатам. Снаряды с искрами отлетали от тигровой брони, не нанося ему каких-либо ощутимых повреждений.

Еще выстрел, еще! А результата как не было, так и нет.

А вот когда немцы стали стрелять, тут нашим «тридцатьчетверкам» не поздоровилось.