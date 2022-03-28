«Цифровые археологи» втайне отсканировали экспонаты Британского музея, чтобы создать их идеальные копии

Афинский Парфенон, классический храм, построенный древними греками, уже находился в полуразрушенном состоянии к тому времени, когда Томас Брюс, седьмой граф Элгин, стал послом Великобритании в Османской империи в 1799 году. Элгин, любитель искусства, утверждал, что скульптурам будет лучше в Британии, и в 1801 году он договорился, по его собственным словам, разрешения от турок, которые тогда контролировали Афины, на извлечение некоторых скульптур. Элгин приобрел мраморы за 75 000 фунтов стерлингов, что на тот момент было мировым рекордом для произведений искусства любого рода, после чего их доставили в Лондон. Однако в конечном итоге Элгин обанкротился из-за этого приобретения, и после развода с женой он продал шедевры британскому правительству. В 1816 году парламент Великобритании заплатил 350 000 фунтов стерлингов за мраморные скульптуры Парфенона, и их новым домом стал Британский музей. С тех пор сменявшие друг друга власти Великобритании утверждали, что вопрос возвращения шедевров должен решать Британский музей, поскольку они выставлялись там в течение 200 лет.

Британский музей заявил, что уже использует 3D-сканирование в попытке раскрыть некоторые секреты мраморов Элгина, при этом представитель музея добавил, что удовлетворить все запросы «широкого круга коммерческих и академических пользователей» невозможно.