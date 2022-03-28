«Цифровые археологи» втайне отсканировали экспонаты Британского музея, чтобы создать их идеальные копии

Исследователи из Оксфордского института цифровой археологии использовали смартфоны и планшеты iPad, чтобы получить 3D-изображения мраморов Элгина, легендарного собрания скульптур и рельефов Парфенона. «Цифровые археологи» надеются создать идеальные копии на основе этих изображений, что позволило бы вернуть оригиналы на родину, в Грецию.
Ученым пришлось действовать втайне, поскольку музей отклонил официальный запрос. Для 3D-сканирования они использовали технологии, встроенные в современные смартфоны и планшеты. Археологи рассчитывают, что с помощью полученных файлов «робот-скульптор» сможет вырезать точные копии мраморов Элгина, используя металлические долота, как и древнегреческий скульптор Фидий примерно в 447-438 гг. до нашей эры. Скульптуры и рельефы когда-то были частью Парфенона на Акрополе в Афинах, но после прибытия лорда Элгина в Грецию в начале 1800-х годов их демонтировали и отправили в Великобританию.
Роджер Мишель, исполнительный директор Института цифровой археологии (IDA), отсканировал шедевры практически на глазах сотрудников службы безопасности музея.
«Они не рассердились, скорее, выглядели несколько удивленными, — сказал он MailOnline. — Мы действовали уважительно».
«Мне кажется, что музей не дал нам официальное разрешение, потому что не хочет считаться причастным к этому проекту», — добавил Мишель.
IDA надеется изготовить копии примерно за три месяца — столько же времени потребовалось роботу-скульптору для воссоздания разрушенной в Сирии Монументальной арки Пальмиры, которую выставили на Трафальгарской площади в Лондоне в 2016 году. Однако Мишель заметил, что мраморы Элгина будут воссозданы с гораздо большей точностью, вплоть до миллиметра. Он описал робота как «нечто из первого фильма о Терминаторе», добавив, что «необычайная» тонкость его резьбы «так же хороша, как и все, что может сделать скульптор-человек».
Мишель считает, что музею будет сложно возражать против возвращения оригиналов в Грецию, если его команде удастся создать чрезвычайно точные копии.
«В действительности оригиналы были окрашены в яркие цвета, даже кричаще яркие, поэтому эти древние статуи на самом деле представляются в ложном свете, — сказал Мишель. — Это потрепанные старые белые скульптуры, которые не отражают того, что задумал скульптор. Мы надеемся, что копии предоставят Британскому музею возможность продемонстрировать мраморы более честным и захватывающим способом, который будет более познавательным; возможно, даже наряду с AR (дополненной реальностью) и VR (виртуальной реальностью), чтобы улучшить впечатления зрителя».
Мишель и его коллега доктор Алекси Кареновска, технический директор IDA, использовали LIDAR и фотограмметрию для создания 3D-сканов. LIDAR, который недавно добавили в iPhone от Apple, создает 3D-изображение за счет измерения расстояний с точностью до доли миллиметра путем излучения света. Фотограмметрия же берет несколько отдельных изображений и объединяет их. Сканы будут использованы для программирования «робота-скульптора», который вырежет копии из блоков того же пентелийского мрамора, который Фидий и его помощники использовали почти 2500 лет назад.
Афинский Парфенон, классический храм, построенный древними греками, уже находился в полуразрушенном состоянии к тому времени, когда Томас Брюс, седьмой граф Элгин, стал послом Великобритании в Османской империи в 1799 году. Элгин, любитель искусства, утверждал, что скульптурам будет лучше в Британии, и в 1801 году он договорился, по его собственным словам, разрешения от турок, которые тогда контролировали Афины, на извлечение некоторых скульптур. Элгин приобрел мраморы за 75 000 фунтов стерлингов, что на тот момент было мировым рекордом для произведений искусства любого рода, после чего их доставили в Лондон. Однако в конечном итоге Элгин обанкротился из-за этого приобретения, и после развода с женой он продал шедевры британскому правительству. В 1816 году парламент Великобритании заплатил 350 000 фунтов стерлингов за мраморные скульптуры Парфенона, и их новым домом стал Британский музей. С тех пор сменявшие друг друга власти Великобритании утверждали, что вопрос возвращения шедевров должен решать Британский музей, поскольку они выставлялись там в течение 200 лет.
Британский музей заявил, что уже использует 3D-сканирование в попытке раскрыть некоторые секреты мраморов Элгина, при этом представитель музея добавил, что удовлетворить все запросы «широкого круга коммерческих и академических пользователей» невозможно.
В последнее время на правительство Великобритании оказывают все большое давление с требованием вернуть мрамор, а премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в прошлом году заявил, что скульптуры были «украдены». Однако Великобритания давно настаивает на том, что шедевры были приобретены на законных основаниях. Премьер-министр Борис Джонсон после комментариев господина Мицотакиса также настоял на том, что любое решение о возвращении скульптур должен принимать Британский музей.
Около 80 метров мрамора находится в Лондоне, тогда как в Афинах находится меньшая часть, 50 метров. Премьер-министр Греции предложил Великобритании одолжить некоторые артефакты своей страны, включая древнюю скульптуру «Посейдон с мыса Артемисион», в обмен на 2500-летний мрамор. Однако противники возвращения мрамора предупреждают, что это создаст прецедент и приведет к обмену историческими сокровищами по всему миру.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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