Перуанское «морское чудище»: ученые исследовали череп доисторического кита, найденный в пустыне Перу

В наши дни киты считаются добрыми и довольно безобидными созданиями, однако древний кит, который бороздил воды нынешнего Перу 36 миллионов лет назад, вряд ли подходит под это описание.
Грозное животное, которое исследователи из Национального университета Перу называют «морским чудищем», достигало 17 метров в длину и обладало острыми как бритва зубами, что позволяло ему питаться крупными животными, включая тунца и акул.
«Эта находка является выдающейся за счет ее прекрасной сохранности, — сказал AFP исследователь Родольфо Салас-Жисмонди. — Это животное было одним из крупнейших хищников своего времени».
Череп кита с рядами длинных острых зубов был обнаружен в прошлом году в пустыне Окукахе в Перу.
«В то время перуанское море было теплым, — объясняет Салас-Жисмонди, возглавляющий отдел палеонтологии позвоночных в Музее естественной истории в Лиме. — Благодаря подобным окаменелостям мы можем реконструировать историю Перуанского моря».
Ученые полагают, что череп принадлежал базилозавру — представителю семейства водных китообразных, потомками которого являются киты, дельфины и морские свиньи (не путать со свинками). Хотя название «базилозавр» означает «королевская ящерица», животное не относится к рептилиям, однако, по словам ученых, движения его длинного тела действительно могли походить на движения большой змеи.
«Хищник Окукахе», как его прозвали ученые, использовал свои мощные зубы, чтобы питаться тунцом, акулами и косяками сардин. «Он был морским чудищем, — сказал Салас-Жисмонди. — Когда он искал пищу, он, безусловно, наносил немало ущерба».
Исследователи объяснили, что когда базилозавр умер, его череп, вероятно, погрузился на дно морского дна, где быстро окаменел. «В то время в Окукахе были очень хорошие условия для окаменения», — добавил Салас-Жисмонди.
Первые китообразные, такие как базилозавр, произошли от наземных животных около 55 миллионов лет назад. К позднему эоцену (от 56 до 34 миллионов лет назад) китообразные полностью адаптировались к морской жизни.
По словам исследователей, пустыня Окукахе богата окаменелостями, благодаря которым ученые могут проследить 42 миллиона лет эволюции. Другие найденные там окаменелости включают четвероногих карликовых китов, дельфинов, акул и других видов миоценового периода (23—5 миллионов лет назад).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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