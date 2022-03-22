Перуанское «морское чудище»: ученые исследовали череп доисторического кита, найденный в пустыне Перу

Грозное животное, которое исследователи из Национального университета Перу называют «морским чудищем», достигало 17 метров в длину и обладало острыми как бритва зубами, что позволяло ему питаться крупными животными, включая тунца и акул.

«Эта находка является выдающейся за счет ее прекрасной сохранности, — сказал AFP исследователь Родольфо Салас-Жисмонди. — Это животное было одним из крупнейших хищников своего времени».