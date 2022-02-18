Детский микроскоп: советская копия американской игрушки

Как правило, все эти желанные подарки, о которых мечтали советские дети, были либо дорогими, либо дефицитными, либо и то, и другое сразу. И именно поэтому их ожидание и последующие вручение превращалось в настоящее праздничное событие. Остается спорным вопрос относительно того, насколько высокая цена этих подарков соответствовала их функциональности, но одно несомненно: польза и удовольствие от них были немалыми.

Так, например, несмотря на то, что у многих школьников на уроках биологии бывали практические занятия с использованием микроскопа, многие мечтали имели подобную оптику у себя дома. Одно дело смотреть в микроскоп на уроке, когда нетерпеливый сосед по парте подталкивает тебя под локоть и оттесняет от окуляра, и совсем другое - делать это дома, "с чувством, толком, расстановкой".