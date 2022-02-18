Детский микроскоп: советская копия американской игрушки

Сегодня наличие у любого современного ребенка различных гаджетов, технически сложных игрушек, а также велосипедов, лыж, коньков или музыкальных инструментов считается обычным/привычным набором вещей для обеспечения досуга.
Советскому же ребенку те же коньки или хорошие лыжи, или простенькая гитара доставались далеко не так просто: как минимум, приходилось обещать хорошо учиться или просто долго и надоедливо приставать к родителям, чтобы однажды в Новый Год или на день рождения получить то, что современные дети считают само собой разумеющимся.
Как правило, все эти желанные подарки, о которых мечтали советские дети, были либо дорогими, либо дефицитными, либо и то, и другое сразу. И именно поэтому их ожидание и последующие вручение превращалось в настоящее праздничное событие. Остается спорным вопрос относительно того, насколько высокая цена этих подарков соответствовала их функциональности, но одно несомненно: польза и удовольствие от них были немалыми.
Так, например, несмотря на то, что у многих школьников на уроках биологии бывали практические занятия с использованием микроскопа, многие мечтали имели подобную оптику у себя дома. Одно дело смотреть в микроскоп на уроке, когда нетерпеливый сосед по парте подталкивает тебя под локоть и оттесняет от окуляра, и совсем другое - делать это дома, "с чувством, толком, расстановкой".
Знаменитый ленинградский завод "Ломо" сыграл важную роль в исполнении этой детской мечты, наладив во второй половине 80-х гг. выпуск двух версий детского микроскопа "Аналит" и "Аналит-1". Сегодня порой можно услышать обвинения в адрес этого предприятия, что оно беззастенчиво скопировало зарубежную версию этой "умной игрушки", выдав ее за свою разработку, но с истиной эти обвинения имеют мало общего.
На самом деле, инициатива создания этого замечательного детского микроскопа принадлежала японской компании "Аналит", которая была партнером одной из фирм, входящих в состав экспортной компании "Внешмашинторг" (Москва). У японцев имелся патент на производство микроскопа по американскому аналогу, и компания "Аналит" сама предложила "Внешмашинторгу" заняться производством этого полезного для детского кругозора игрушки.
"Внешмашинторг" обратился на завод Ломо, который обладал нужным оборудованием для производства оптики, смог разработать необходимую документацию и подготовить несколько первых опытных образцов. В 1986 году была выпущена первая партия детских микроскопов "Аналит", которые конструктивно ничем не отличались от заграничной версии - перед заводом и не стояла такая цель, но технология изготовления была несколько иной, т.к. Ломо предложил собственные исходные материалы, свои методы окраски пластмассы и пр.
На первых порах предприятие выпускало 1 000 экз. в месяц, но микроскопы начали пользоваться таким хорошим спросом, что уже к концу конца завод был вынужден увеличить количество до 10 000 штук ежемесячно, и все равно в торговой сети наблюдался дефицит на эти умные игрушки. Завод был вынужден передать изготовление микроскопов из цеха средних серий (медицинские приборы) в цех, который занимался изготовлением особо крупных партий своей продукции (фотоаппаратура) - только так можно было справиться с нужным объемом.
Задача увеличения выпуска микроскопов усложнялась еще и тем, что возникали сложности с комплектацией: помимо самого прибора в коробке должны были находиться тестовые объекты: сушеные мушки, комары, колбочки с различной микроскопической живностью, оживающей при добавлении воды и т.д. Закупка тест-объектов производилась Ломо у сторонних предприятий, и те не всегда успевали уложиться в сроки, из-за чего откладывалась реализация готовых микроскопов и в магазинах возникал дефицит.
Микроскопы "Аналит" выпускались в двух версиях: с проекционным экраном и просто с монокуляром, и логично было бы предположить, что "экранный" вариант относится к более поздним, усовершенствованным разработкам. Однако на сборочном чертеже микроскопа с экраном стоит дата, помеченная 1984 годом, а на чертеже с монокуляром - 1986 год. Получается, что версия с экраном была разработана первой.
Но в любом случае, оба эти варианта у советских детей пользовались огромной популярностью, да и кстати, не только дети, но и взрослые тоже с огромным удовольствием рассматривали мир, который не увидишь невооруженным взглядом. Помните такие микроскопы?
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Одноразовое барахло как было дешёвым так и дешёвое.
(ничего не имею против одноразового барахла)