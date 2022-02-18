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Детский микроскоп: советская копия американской игрушки

Детский микроскоп: советская копия американской игрушки (11 фото)

Автор:
18 февраля 2022 09:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Детский микроскоп   игрушка   интересно   микроскоп   факты   фото   
239
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Сегодня наличие у любого современного ребенка различных гаджетов, технически сложных игрушек, а также велосипедов, лыж, коньков или музыкальных инструментов считается обычным/привычным набором вещей для обеспечения досуга.

Советскому же ребенку те же коньки или хорошие лыжи, или простенькая гитара доставались далеко не так просто: как минимум, приходилось обещать хорошо учиться или просто долго и надоедливо приставать к родителям, чтобы однажды в Новый Год или на день рождения получить то, что современные дети считают само собой разумеющимся.

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Как правило, все эти желанные подарки, о которых мечтали советские дети, были либо дорогими, либо дефицитными, либо и то, и другое сразу. И именно поэтому их ожидание и последующие вручение превращалось в настоящее праздничное событие. Остается спорным вопрос относительно того, насколько высокая цена этих подарков соответствовала их функциональности, но одно несомненно: польза и удовольствие от них были немалыми.

Так, например, несмотря на то, что у многих школьников на уроках биологии бывали практические занятия с использованием микроскопа, многие мечтали имели подобную оптику у себя дома. Одно дело смотреть в микроскоп на уроке, когда нетерпеливый сосед по парте подталкивает тебя под локоть и оттесняет от окуляра, и совсем другое - делать это дома, "с чувством, толком, расстановкой".

Знаменитый ленинградский завод "Ломо" сыграл важную роль в исполнении этой детской мечты, наладив во второй половине 80-х гг. выпуск двух версий детского микроскопа "Аналит" и "Аналит-1". Сегодня порой можно услышать обвинения в адрес этого предприятия, что оно беззастенчиво скопировало зарубежную версию этой "умной игрушки", выдав ее за свою разработку, но с истиной эти обвинения имеют мало общего.

На самом деле, инициатива создания этого замечательного детского микроскопа принадлежала японской компании "Аналит", которая была партнером одной из фирм, входящих в состав экспортной компании "Внешмашинторг" (Москва). У японцев имелся патент на производство микроскопа по американскому аналогу, и компания "Аналит" сама предложила "Внешмашинторгу" заняться производством этого полезного для детского кругозора игрушки.

"Внешмашинторг" обратился на завод Ломо, который обладал нужным оборудованием для производства оптики, смог разработать необходимую документацию и подготовить несколько первых опытных образцов. В 1986 году была выпущена первая партия детских микроскопов "Аналит", которые конструктивно ничем не отличались от заграничной версии - перед заводом и не стояла такая цель, но технология изготовления была несколько иной, т.к. Ломо предложил собственные исходные материалы, свои методы окраски пластмассы и пр.

На первых порах предприятие выпускало 1 000 экз. в месяц, но микроскопы начали пользоваться таким хорошим спросом, что уже к концу конца завод был вынужден увеличить количество до 10 000 штук ежемесячно, и все равно в торговой сети наблюдался дефицит на эти умные игрушки. Завод был вынужден передать изготовление микроскопов из цеха средних серий (медицинские приборы) в цех, который занимался изготовлением особо крупных партий своей продукции (фотоаппаратура) - только так можно было справиться с нужным объемом.

Задача увеличения выпуска микроскопов усложнялась еще и тем, что возникали сложности с комплектацией: помимо самого прибора в коробке должны были находиться тестовые объекты: сушеные мушки, комары, колбочки с различной микроскопической живностью, оживающей при добавлении воды и т.д. Закупка тест-объектов производилась Ломо у сторонних предприятий, и те не всегда успевали уложиться в сроки, из-за чего откладывалась реализация готовых микроскопов и в магазинах возникал дефицит.

Микроскопы "Аналит" выпускались в двух версиях: с проекционным экраном и просто с монокуляром, и логично было бы предположить, что "экранный" вариант относится к более поздним, усовершенствованным разработкам. Однако на сборочном чертеже микроскопа с экраном стоит дата, помеченная 1984 годом, а на чертеже с монокуляром - 1986 год. Получается, что версия с экраном была разработана первой.

Но в любом случае, оба эти варианта у советских детей пользовались огромной популярностью, да и кстати, не только дети, но и взрослые тоже с огромным удовольствием рассматривали мир, который не увидишь невооруженным взглядом. Помните такие микроскопы?


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Метки: Детский микроскоп   игрушка   интересно   микроскоп   факты   фото   
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Glassy 47 минут назад
Интересен тот факт, что какой бы не был дефицитный микроскоп или любая другая игрушка, она была. А сейчас игрушек достойных нет. Конечно, можно говорить о Лего, однако это не ширпотреб, не все могут себе позволить большой конструктор от них. А другие игрушки из китая из голимого пластика - это откровенное дерьмо. Даже тут на фотографии видно машинку детскую. Представляете на сколько она круче чем современное "г". Ведь для ее производства использовался настоящий металл. Мало того технология производства была не просто отлить формочку из пластика или напечатать на 3Д принтере. Это станки, прессы и т.д. А кто-то говорит, что сейчас все качественнее.
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ManA108 56 минут назад
У меня был такой
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