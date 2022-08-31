Неожиданные открытия звездной аутопсии

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Вскрытия проводились на протяжении веков, чтобы помочь ученым и скорбящим членам семьи понять причины внезапных смертей. Отчеты о вскрытии иногда могут рассказать о человеке больше, чем кто-то знал о нем при жизни. Некоторые из самых шокирующих вскрытий в Голливуде выявили неизвестные и поразительные факты о знаменитостях.
Эррол Флинн
Одна из ярчайших звезд золотого века Голливуда, Эррол Флинн сделал свою карьеру в качестве звезды боевиков. Он снялся в таких культовых фильмах, как «Капитан Блад» (1935), «Приключения Робин Гуда» (1938), «Атака легкой бригады» (1935).
Путь Флинна к славе был совсем не обычным. Родившийся в Тасмании и нашедший свой путь к актерскому мастерству после многих лет, проведенных в джунглях Новой Гвинеи, Флинн быстро стал голливудским секс-символом. Он устраивал изысканные вечеринки, предавался разврату и нарушал почти все существующие правила.
В 1959 году отставной актер и алкоголик отправился в Ванкувер, Канада, чтобы продать свою яхту за столь необходимые ему деньги, но вскоре он заболел и через несколько дней умер от сердечного приступа. Врачи, осмотревшие его останки, утверждали, что 50-летний актер так сильно разрушил свое тело алкоголем, что стал похож на 75-летнего. При этом, как оказалось, столь знаменитые в Голливуде гениталии Флинна, которыми он иногда прилюдно гордился, как сообщается, были покрыты бородавками.
Путь Флинна к славе был совсем не обычным. Родившийся в Тасмании и нашедший свой путь к актерскому мастерству после многих лет, проведенных в джунглях Новой Гвинеи, Флинн быстро стал голливудским секс-символом. Он устраивал изысканные вечеринки, предавался разврату и нарушал почти все существующие правила.
В 1959 году отставной актер и алкоголик отправился в Ванкувер, Канада, чтобы продать свою яхту за столь необходимые ему деньги, но вскоре он заболел и через несколько дней умер от сердечного приступа. Врачи, осмотревшие его останки, утверждали, что 50-летний актер так сильно разрушил свое тело алкоголем, что стал похож на 75-летнего. При этом, как оказалось, столь знаменитые в Голливуде гениталии Флинна, которыми он иногда прилюдно гордился, как сообщается, были покрыты бородавками.
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Принц
21 апреля 2016 года Принц Роджерс Нельсон, более известный под своим сценическим псевдонимом Принц, был найден без сознания в лифте своего поместья в Пейсли-Парк. Его смерть наступила, когда ему было всего 57 лет. Принц был знаменитым музыкантом, известным своим андрогинным стилем, невероятным голосом и музыкальной стилистикой, на которую повлияли самые разные музыкальные жанры, от фанка до R&B и джаза.
В то время певец боролся с зависимостью от опиоидов. В отчете судмедэксперта сообщалось, что у него в крови была «чрезвычайно высокая» концентрация фентанила — синтетического опиоида, в 50 раз более сильного, чем героин, — что и стало причиной его смерти. Хотя всего 70 микрограммов фентанила на килограмм веса могут быть смертельными, на момент смерти в организме Принса было 450 микрограммов фентанила на кило веса.
В то время певец боролся с зависимостью от опиоидов. В отчете судмедэксперта сообщалось, что у него в крови была «чрезвычайно высокая» концентрация фентанила — синтетического опиоида, в 50 раз более сильного, чем героин, — что и стало причиной его смерти. Хотя всего 70 микрограммов фентанила на килограмм веса могут быть смертельными, на момент смерти в организме Принса было 450 микрограммов фентанила на кило веса.
Робин Уильямс
Начиная с его ранних работ - съемок в «Счастливых днях» и «Морк и Минди» и заканчивая такими классическими фильмами, как «Миссис Даутфайр» и «Доктор Адамс Адамс», Робин Уильямс всегда заставлял людей смеяться. Его внезапная смерть потрясла мир 11 августа 2014 года, когда 63-летний актер был найден мертвым в результате очевидного самоубийства в своем доме в Калифорнии.
Диагностированная незадолго до смери болезнь Паркинсона, дегенеративное заболевание головного мозга, изначально считалась причиной самоубийства Уильямса. Однако судмедэксперт также обнаружил, что у Уильямса было второе расстройство, известное как деменция с тельцами Леви, трудно распознаваемая форма деменции, которая вызывает симптомы, подобные болезни Паркинсона, включая тремор тела, проблемы с памятью и галлюцинации. Эта болезнь также способствует проблемам с настроением и поведением, но жена Уильямса Сьюзан сказала, что у ее мужа не было никаких эмоциональных симптомов в дни, предшествовавшие его смерти. Поскольку его память ухудшилась, Уильямс, вероятно, осознал, насколько он болен, что усугубило его опустошение и депрессию.
Диагностированная незадолго до смери болезнь Паркинсона, дегенеративное заболевание головного мозга, изначально считалась причиной самоубийства Уильямса. Однако судмедэксперт также обнаружил, что у Уильямса было второе расстройство, известное как деменция с тельцами Леви, трудно распознаваемая форма деменции, которая вызывает симптомы, подобные болезни Паркинсона, включая тремор тела, проблемы с памятью и галлюцинации. Эта болезнь также способствует проблемам с настроением и поведением, но жена Уильямса Сьюзан сказала, что у ее мужа не было никаких эмоциональных симптомов в дни, предшествовавшие его смерти. Поскольку его память ухудшилась, Уильямс, вероятно, осознал, насколько он болен, что усугубило его опустошение и депрессию.
Брэндон Ли
Сын Брюса Ли, Брэндон Ли, трагически погиб в результате несчастного случая во время съемок фильма «Ворон» в 1994 году. В фильме персонаж Ли Эрик Дрейвен — убитая рок-звезда, которая возвращается к жизни, чтобы отомстить своим убийцам. На съемочной площадке произошло несколько несчастных случаев, включая историю, когда член съемочной группы чуть не погиб от электрического тока в первый день съемок.
Ближе к концу съемок Ли снимал сцену смерти своего персонажа. Бутафорский пистолет, из которого стреляли в Ли, должен был быть заряжен холостыми патронами, но выпущенный по нему боевой патрон пробил ему живот и застрял в позвоночнике. Хирурги пытались остановить кровотечение, чтобы спасти жизнь Ли, но в конце концов он умер 31 марта 1994 года — всего за 17 дней до того, как он должен был жениться на своей невесте в Мексике.
Ли был похоронен рядом со своим отцом, и тысячи людей пришли в кинотеатры, чтобы посмотреть его последнюю роль в фильме «Ворон». Смерть Брэндона имеет навязчивое сходство со смертью его отца. Брюс Ли так же внезапно умер во время съемок фильма «Выход дракона» в 1973 году. После расследования стрельба на съемочной площадке, в результате которой погиб Брэндон Ли, была признана несчастным случаем, который произошел потому, что настоящая пуля, использованная для выстрела крупным планом, не была заменена холостым патроном между использованиями.
Ближе к концу съемок Ли снимал сцену смерти своего персонажа. Бутафорский пистолет, из которого стреляли в Ли, должен был быть заряжен холостыми патронами, но выпущенный по нему боевой патрон пробил ему живот и застрял в позвоночнике. Хирурги пытались остановить кровотечение, чтобы спасти жизнь Ли, но в конце концов он умер 31 марта 1994 года — всего за 17 дней до того, как он должен был жениться на своей невесте в Мексике.
Ли был похоронен рядом со своим отцом, и тысячи людей пришли в кинотеатры, чтобы посмотреть его последнюю роль в фильме «Ворон». Смерть Брэндона имеет навязчивое сходство со смертью его отца. Брюс Ли так же внезапно умер во время съемок фильма «Выход дракона» в 1973 году. После расследования стрельба на съемочной площадке, в результате которой погиб Брэндон Ли, была признана несчастным случаем, который произошел потому, что настоящая пуля, использованная для выстрела крупным планом, не была заменена холостым патроном между использованиями.
Керри Фишер
Красивая и веселая Кэрри Фишер в одночасье стала сенсацией в роли принцессы Леи во франшизе «Звездные войны». 23 декабря 2016 года у Фишер случилась остановка сердца во время полета на самолете. Ее срочно доставили в больницу Лос-Анджелеса, где она скончалась 27 декабря. В официальном отчете судмедэксперта в качестве причины смерти указана остановка сердца из-за апноэ во сне, но токсикологический анализ тела Фишер рисует другую картину. Так, в отчете были обнаружены доказательства наличия кокаина, метадона, экстази, алкоголя и опиатов в ее организме в день, когда она была госпитализирована. В результатах теста также отмечалось, что существует вероятность воздействия героина, но время воздействия определить не удалось. В отчете сделан вывод, что кокаин был употреблен в течение 72 часов, предшествовавших ее смерти.
Смерть Фишер потрясла не только мир, но и ее 84-летнюю мать, легенду Голливуда Дебби Рейнольдс, которая умерла на следующий день после Фишер от инсульта.
Смерть Фишер потрясла не только мир, но и ее 84-летнюю мать, легенду Голливуда Дебби Рейнольдс, которая умерла на следующий день после Фишер от инсульта.
Натали Вуд
В ноябре 1981 года актриса Натали Вуд вместе со своим мужем Робертом Вагнером и актером Кристофером Уокеном путешествовала на яхте недалеко от калифорнийского острова Каталина. После ужина и выпивки Вуд легла спать в каюте около 22:45, пока двое мужчин продолжали болтать. Когда поздно вечером Вагнер вошел в каюту, его жены нигде не было.
Обыскав яхту и обнаружив пропавшую с борта спасательную лодку, береговая охрана обыскала окружающие воды и в конце концов обнаружила плавающее тело Вуд. Ее смерть потрясла поклонников, и, разумеется, во множестве начали всплывать бесчисленные теории заговора, пытающиеся объяснить, как она могла утонуть.
Несмотря на то, что смерть Вуд была признана несчастным случаем, многим она казалась подозрительной. Ее сестра утверждала, что Натали никогда не вышла бы в море одна на спасательной лодке, так как боялась воды и даже не могла плавать в собственном бассейне. Первое вскрытие показало несколько высокий уровень алкоголя в крови Вуд — 0,14%, что выше установленного законом предела. В ее организме также было обнаружено несколько лекарств от боли и укачивания. Однако также судмедэксперт обнаружил на ее теле синяки. Первоначально эксперт определил, что синяки были получены, когда актриса пыталась забраться обратно на яхту после падения, но повторное расследование ее смерти показало, что синяки, вероятно, были получены до аварии, и многие указывали пальцем на Вагнера. Сегодня причина смерти Натали Вуд остается «неустановленной».
Обыскав яхту и обнаружив пропавшую с борта спасательную лодку, береговая охрана обыскала окружающие воды и в конце концов обнаружила плавающее тело Вуд. Ее смерть потрясла поклонников, и, разумеется, во множестве начали всплывать бесчисленные теории заговора, пытающиеся объяснить, как она могла утонуть.
Несмотря на то, что смерть Вуд была признана несчастным случаем, многим она казалась подозрительной. Ее сестра утверждала, что Натали никогда не вышла бы в море одна на спасательной лодке, так как боялась воды и даже не могла плавать в собственном бассейне. Первое вскрытие показало несколько высокий уровень алкоголя в крови Вуд — 0,14%, что выше установленного законом предела. В ее организме также было обнаружено несколько лекарств от боли и укачивания. Однако также судмедэксперт обнаружил на ее теле синяки. Первоначально эксперт определил, что синяки были получены, когда актриса пыталась забраться обратно на яхту после падения, но повторное расследование ее смерти показало, что синяки, вероятно, были получены до аварии, и многие указывали пальцем на Вагнера. Сегодня причина смерти Натали Вуд остается «неустановленной».
Майкл Джексон
25 июня 2009 года король поп-музыки Майкл Джексон был найден мертвым в своем доме в возрасте всего 50 лет. Выяснилось, что Джексон умер от остановки сердца из-за передозировки лекарств, отпускаемых по рецепту, назначенных его личным врачом доктором Конрадом Мюрреем. Мюррей дал Майклу смертельную дозу пропофола, мощного анестетика, в сочетании с коктейлем из других препаратов, уже находившихся в его организме, включая диазепам, лидокаин, мидазолам и эфедрин.
Вскрытие показало, что единственной причиной смерти Джексона стал ядерный коктейль из таблеток. Суд позже признал Мюррея виновным в непредумышленном убийстве за его роль в безвременной и предотвратимой смерти одной из самых любимых звезд поп-музыки.
Вскрытие показало, что единственной причиной смерти Джексона стал ядерный коктейль из таблеток. Суд позже признал Мюррея виновным в непредумышленном убийстве за его роль в безвременной и предотвратимой смерти одной из самых любимых звезд поп-музыки.
Британи Мерфи
Таинственная смерть звезды "Бестолковых" и "Городских девчонок" Бриттани Мерфи поразила как фанатов, так и экспертов. Мерфи умерла 20 декабря 2009 года от пневмонии. Но как внешне здоровая 32-летняя женщина может умереть от такой простой для лечения болезни? В отчете судмедэксперта позже объяснялось, что менструальный цикл Мерфи вызвал анемию или дефицит железа, который ослабилй ее иммунную систему, в результате чего она умерла от инфекции.
Через четыре года после ее смерти отец Мерфи, Анджело Бертолотти, заказал лабораторный отчет, в котором было обнаружено большое количество тяжелых металлов в волосах Мерфи. Это заставило некоторых предположить, что ее отравили. Еще более подозрительной была смерть мужа Мерфи, сценариста Саймона Монджека, который умер при аналогичных обстоятельствах всего через пять месяцев после смерти жены.
Токсиколог отверг версию об отравлении, но до сих пор остается загадкой, что привело к безвременной смерти Мерфи.
Через четыре года после ее смерти отец Мерфи, Анджело Бертолотти, заказал лабораторный отчет, в котором было обнаружено большое количество тяжелых металлов в волосах Мерфи. Это заставило некоторых предположить, что ее отравили. Еще более подозрительной была смерть мужа Мерфи, сценариста Саймона Монджека, который умер при аналогичных обстоятельствах всего через пять месяцев после смерти жены.
Токсиколог отверг версию об отравлении, но до сих пор остается загадкой, что привело к безвременной смерти Мерфи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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