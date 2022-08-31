Неожиданные открытия звездной аутопсии

Сын Брюса Ли, Брэндон Ли, трагически погиб в результате несчастного случая во время съемок фильма «Ворон» в 1994 году. В фильме персонаж Ли Эрик Дрейвен — убитая рок-звезда, которая возвращается к жизни, чтобы отомстить своим убийцам. На съемочной площадке произошло несколько несчастных случаев, включая историю, когда член съемочной группы чуть не погиб от электрического тока в первый день съемок.

Ближе к концу съемок Ли снимал сцену смерти своего персонажа. Бутафорский пистолет, из которого стреляли в Ли, должен был быть заряжен холостыми патронами, но выпущенный по нему боевой патрон пробил ему живот и застрял в позвоночнике. Хирурги пытались остановить кровотечение, чтобы спасти жизнь Ли, но в конце концов он умер 31 марта 1994 года — всего за 17 дней до того, как он должен был жениться на своей невесте в Мексике.

Ли был похоронен рядом со своим отцом, и тысячи людей пришли в кинотеатры, чтобы посмотреть его последнюю роль в фильме «Ворон». Смерть Брэндона имеет навязчивое сходство со смертью его отца. Брюс Ли так же внезапно умер во время съемок фильма «Выход дракона» в 1973 году. После расследования стрельба на съемочной площадке, в результате которой погиб Брэндон Ли, была признана несчастным случаем, который произошел потому, что настоящая пуля, использованная для выстрела крупным планом, не была заменена холостым патроном между использованиями.