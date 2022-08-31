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Неожиданные открытия звездной аутопсии

Неожиданные открытия звездной аутопсии

Автор:
31 августа 2022 17:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Загадка   вскрытие   звезды   знаменитости   неожиданность   смерть   шоу-бизнес_Голливуд   
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Вскрытия проводились на протяжении веков, чтобы помочь ученым и скорбящим членам семьи понять причины внезапных смертей. Отчеты о вскрытии иногда могут рассказать о человеке больше, чем кто-то знал о нем при жизни. Некоторые из самых шокирующих вскрытий в Голливуде выявили неизвестные и поразительные факты о знаменитостях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Загадка   вскрытие   звезды   знаменитости   неожиданность   смерть   шоу-бизнес_Голливуд   
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7  комментариев
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3k
Едондер пуп 8 часов назад
Пора бы уже наркоманию исключить из "неожиданных открытий" звездных аутопсий.
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4k
Frank Borman 5 часов назад
Короче, все они наркоманы и алкаши, с психологическими проблемами.
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49k
Сергей 6 часов назад
А вот Мерфи жалко...путная бабенка была(((
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49k
Сергей 6 часов назад
Брендон Ли погиб не от боевого патрона,,,дебилоидный автор...а от перемычки в стволе бутафорских пистолетов...
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49k
Сергей 6 часов назад
ученые дебилы. Член - "бородавками " покрыт.. - ха... на зоне очередь на вставку шариков под кожу члена стоит...женщины на седьмом небе от ощущений)))
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18k
Corvus Corax 7 часов назад
"Родившийся в Тасмании"

НА Тасмании... На Цейлоне, на острове Святой Елены, на Мадагаскапе...
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19k
Вишенка Крокодилова 8 часов назад
И охота копаться в грязном белье...
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