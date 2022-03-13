7 растений, которые считаются опасными хищниками

Кобра лилейная

Этот член семейства кувшинных растений назван так из-за его поразительного сходства с поднимающейся головой кобры. Раздвоенный лист внизу ассоциируется с языком змеи. Как и другие растения этого вида, кобра приманивает насекомых к себе в трубчатый лист и не позволяет им выбраться. Особенный трюк в рукаве растения — это прозрачные пятна на листьях. Они позволяют жертве думать, что это путь обратно на волю, но чем больше насекомое пытается выбраться, тыкаясь от одного пятна к другому, тем больше выматывается. Любопытно, что пока все остальные хищные растения производят ферменты, чтобы переварить насекомое, кобра лилейная выделяет бактерии. Они делают насекомое настолько слабым, что остается только насладиться беззащитной добычей.