7 растений, которые считаются опасными хищниками

Глядя на растения, мы думаем, что они находятся в самом низу пищевой цепи, и все, что им нужно, — это солнечный свет и вода. Но есть растения, которые не так невинны, и врожденная простота им чужда.
Мы хотим рассказать о 7 плотоядных цветах, которые в растительном мире считаются лучшими охотниками.
Саррацения флава, или желтый кувшин
Саррацения — это целое семейство плотоядных растений, известных как кувшинные. Их модифицированные листья напоминают узкий кувшинчик, предназначенный для заманивания и ловли насекомых.
Она вырастает на высоту до 1 метра и источает такой манящий запах, что мухи летят на нее, как на свет фонаря. Попадая внутрь цветка, насекомое оказывается окруженным токсином, который лишает его разума и не дает сопротивляться.
Росянка пигмей
Еще одно большое семейство хищных растений — росянки. Среди них выделяется росянка пигмей, или карликовая. Ее почти не замечаешь на фоне ярких цветов, как на фото внизу. Но она ждет насекомое, которого привлечет яркий ароматный сосед. Но стоит мухе сесть на одну из антенн росянки, как она тут же покроется липкой слизью растения. Муха не сможет взлететь, а растение будет переваривать ее в течение нескольких недель.
Роридула горгоны
В дикой природе растение можно найти только в Капской провинции Южной Африки. Листья растения очень тонкие с липкими капельками. Роридула горгоны не ест насекомых напрямую. Она ждет, пока древесные жуки съедят насекомое и оставят переваренную пищу на ее листьях, чтобы она могла насладиться таким необычным деликатесом, получив только необходимые ферменты и минералы.
Пузырчатка золотистая
Это крайне коварное растение, которое растет в водоемах и полностью захватывает их, опутывая все вокруг своими длинными двухметровыми корнями, сплетая их в целые паутины. Пузырчатка большая, как еще ее называют, охотится на морских насекомых, крошечных рыбок и рачков. Все, что может плыть рядом, в ее интересах. Стоит растению учуять вибрацию от проплывающей мимо жертвы, как оно начинает всасывать в себя воду с огромной силой и скоростью. Если жертва достаточна мала, то она будет схвачена пузырчаткой уже через миллисекунду.
Цефалотус, или кувшин Олбани
Найденный в Западной Австралии, этот кувшинчик является примером конвергентной эволюции: растение более тесно связано с розами или капустой, но будучи плотоядным, оно полностью изменило форму листьев, переняв внешний вид у саррацений, хотя общего у них ничего нет. Интересно, что цефалотус пошел еще дальше и отращивает себе крышку для кувшинчика, чтобы защитить от дождя токсины на дне цветка и добычу, попавшую внутрь.
Брохиния
Бромелиевые — это огромное семейство растений, куда входят ананасы и популярные комнатные цветы, например, вриезии. Среди них есть мясоеды, которых прозвали брохиниями. Они растут в Южной Америке и дают плотные листья округлой формы, которые складывают в виде глубокой чаши и удерживают воду. Когда туда попадает насекомое, оно не может выплыть, и растение начинает варить «питательный суп».
Кобра лилейная
Этот член семейства кувшинных растений назван так из-за его поразительного сходства с поднимающейся головой кобры. Раздвоенный лист внизу ассоциируется с языком змеи. Как и другие растения этого вида, кобра приманивает насекомых к себе в трубчатый лист и не позволяет им выбраться. Особенный трюк в рукаве растения — это прозрачные пятна на листьях. Они позволяют жертве думать, что это путь обратно на волю, но чем больше насекомое пытается выбраться, тыкаясь от одного пятна к другому, тем больше выматывается. Любопытно, что пока все остальные хищные растения производят ферменты, чтобы переварить насекомое, кобра лилейная выделяет бактерии. Они делают насекомое настолько слабым, что остается только насладиться беззащитной добычей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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