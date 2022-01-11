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Роридула: Хищник, который ловит мух и не ест их

Роридула: Хищник, который ловит мух и не ест их (4 фото)

Автор:
11 января 2022 09:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Растение   Роридула   интересно   познавательно   природа   фото   
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Как известно, среди представителей флоры многие могут позволить себе на обед муху или разного рода жучков-паучков. Однако такие экземпляры, как роридула зубчатая (R. dentata) и роридула Горгоны (R. gorgonias), то ли из благородства, то ли из личной выгоды добычу свою ни за что сами есть не станут - отдадут товарищу.

Обитающая всего лишь в нескольких регионах Южной Африки роридула способна ловить довольно крупных насекомых. Только поедать их будут её постоянные клиенты - клоп-слепняк и пауки, обитающие в зарослях сотнями, что вполне логично: они хищники, которым не нужно утруждать себя поиском пропитания, за них это сделает наша героиня.


Характерная особенность этого кустарника - листья: длинные, тонкие, шиловидные, покрытые клейким веществом, внешне напоминающим капельки смолы. Как только в липкие сети попадает жертва, она автоматически обречена на съедение. Обитатели роридулы сразу начинают оценивать ситуацию и выжидать, пока их цель достаточно не ослабнет, пытаясь выбраться из липкого секрета растения, что бесполезно. После чего клопы, используя острый хоботок, протыкают свою добычу и приступают к трапезе вместе с пауками.

×
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Кушать подано!

Эти жучки проводят на нашей героине всю жизнь и, на удивление, не прилипают к ней. Слепняки свободно перемещаются по клейким листьям роридулы, а вот каким образом им это удается - ещё не до конца ясно. Существует версия, что их лапки покрыты тонкими щетинками, препятствующими проникновению вглубь липкого секрета роридулы. Также есть предположение, что им помогает быстрота перемещения по листьям и длина ножек: у тела в таком случае меньше шансов коснуться поверхности растения.

Может показаться, что такое поведение не совсем честное по отношению к кормилице-роридуле, но клопы не остаются в долгу, в отличие от пауков, которые и в самом деле иждивенцы. Поев, слепняки опыляют наше растение, оставляя на нём свой помет, который, в свою очередь, является пищей для роридулы. Вот и получается, что клопы и роридула на протяжении всей своей жизни просто кормят друг друга.

Союз роридулы и клопов-слепняков можно назвать настоящим сотрудничеством: без этих маленьких проглотов роридула не была бы хищником и не получала бы должного питания, а слепняки водятся лишь в её липких зарослях, благодаря которым и выживают. Также следует отметить, что и местные жители не оставляют роридулу без внимания и используют её ветви в качестве липучек для ловли мух в помещениях.

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Метки: Растение   Роридула   интересно   познавательно   природа   фото   
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raael13 2 часа назад
То есть "Роридула" не питается насекомыми, а питается говном клопов. Растение говноед.
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