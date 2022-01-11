Роридула: Хищник, который ловит мух и не ест их

Обитающая всего лишь в нескольких регионах Южной Африки роридула способна ловить довольно крупных насекомых. Только поедать их будут её постоянные клиенты - клоп-слепняк и пауки, обитающие в зарослях сотнями, что вполне логично: они хищники, которым не нужно утруждать себя поиском пропитания, за них это сделает наша героиня.

Характерная особенность этого кустарника - листья: длинные, тонкие, шиловидные, покрытые клейким веществом, внешне напоминающим капельки смолы. Как только в липкие сети попадает жертва, она автоматически обречена на съедение. Обитатели роридулы сразу начинают оценивать ситуацию и выжидать, пока их цель достаточно не ослабнет, пытаясь выбраться из липкого секрета растения, что бесполезно. После чего клопы, используя острый хоботок, протыкают свою добычу и приступают к трапезе вместе с пауками.