Первая подводная кругосветка

Во главе отряда лодок встал контр-адмирал А. И. Сорокин, фронтовик. На АПЛ он служил с самого начала их создания. Командиром К-116 был капитан 2-го ранга В. Т. Виноградов, а К-133 – капитан 2 ранга Л. Н. Столяров. Экипаж экспедиции формировался на Тихоокеанском флоте. Подготовка к походу проходила в полной секретности. За два месяца провели полную проверку всех корабельных систем, а также строжайшее медицинское освидетельствование всего экипажа.



Время было напряжённое, отношения между СССР и США находились у опасной черты. Поэтому оба корабля несли на себе весь необходимый боевой запас, включая и ядерные заряды. Экипажи были готовы к любым ситуациям.



Вскоре подводная жизнь вошла в привычный ритм: вахта, работа, отдых и снова вахта. Для снятия раздражительности, усталости и апатии проводились корабельные праздники – по поводу прохождения экватора, дни рождения членов экипажа. На кораблях проводилась и научно-исследовательская работа.



Безопасности плавания уделялось особое внимание. Лодки всё время двигались под водой и только иногда всплывали в перископное положение для определения координат местоположения. При прохождении пролива Дрейка на пути подводников встретились гигантские айсберги. Это был самый трудный участок пути в 1300 миль. Лодкам помогли пройти этот отрезок пути корабли сопровождения.



У берегов Камчатки лодки были встречены советскими эсминцами. Через 52 дня, 26 марта 1966 года, в 4 часа 26 минут, атомоходы встали у причала. Было пройдено 20 тысяч миль, из них 19,5 тысячи миль – под водой. Позади были глубины трех океанов – Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого, подводникам довелось несколько раз пересечь все климатические и гидрологические зоны земного шара.