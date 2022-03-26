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Первая подводная кругосветка

Первая подводная кругосветка (4 фото)

Автор:
26 марта 2022 17:25
Метки: Флот СССР   кругосветка   подводные лодки   
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В феврале 1966 года стартовала первая кругосветная экспедиция советских подводных лодок в морских глубинах.

Источник:

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Метки: Флот СССР   кругосветка   подводные лодки   
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