Дорого-богато: сколько стоит арендовать элитную квартиру в Москве

Взрывной рост цен эксперты объясняют традиционным повышенным спросом на аренду в сентябре, что связано с завершением отпусков и началом делового и учебного сезона, а также значительным снижением предложения, так как некоторые объекты недвижимости к осени оказались уже сданы, часть из них продана, а часть по разным причинам выпала из рынка аренды.

В компании не считают, что цены достигли потолка, хотя и заверяют, что в будущем столь резкого подъема ожидать не стоит.