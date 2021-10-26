Дорого-богато: сколько стоит арендовать элитную квартиру в Москве

Москва вошла в топ городов с самой дорогой арендой элитного жилья.
Средняя цена на аренду элитного жилья в Москве поднялась выше 375 тысяч рублей в месяц. Как сообщает Международное агентство элитной недвижимости Savills: «Средняя ставка аренды увеличилась с начала года на 12% и составила 375 800 руб. за объект в месяц. Таким образом, был побит рекорд июля 370 тыс. руб. за объект в месяц и установлен новый исторический рекорд».
Взрывной рост цен эксперты объясняют традиционным повышенным спросом на аренду в сентябре, что связано с завершением отпусков и началом делового и учебного сезона, а также значительным снижением предложения, так как некоторые объекты недвижимости к осени оказались уже сданы, часть из них продана, а часть по разным причинам выпала из рынка аренды.
В компании не считают, что цены достигли потолка, хотя и заверяют, что в будущем столь резкого подъема ожидать не стоит.
Как пишет портал Secretmag.ru, со ссылкой на агентство элитной недвижимости Knight Frank, дороже всего сейчас обойдется снять элитную квартиру в Замоскворечье и Якиманке. За девять месяцев 2021 года элитное жилье в этих районах подорожало на 32%, до 639 000 рублей в месяц.
Впрочем, после недолгих поисков, журналисты нашей редакции обнаружили на московском рынке аренды и более дорогостоящие варианты: например, 3-комнатную квартиру в ЖК "Башня Федерация", площадью 150 кв.м., цена на аренду которой составляет 750 тысяч рублей в месяц.
А 4-х-уровневый многокомнатный таунхаус в элитном ЖК "Покровский берег" на Береговой улице с огороженной территорией, круглосуточной охраной и видеонаблюдением легко можно снять за 850 тысяч рублей в месяц.
В сравнении с этими ценами, покажется, что арендовать квартиру на Арбате гораздо дешевле - от 535 000 рублей в месяц., а элитное жильё в районе Тверской и Кремля обойдётся в 575 000 рублей в месяц, хотя, с января оно подорожало на 12%.
Есть и хорошие новости - аренда элитной квартиры в Хамовниках за пределами Садового кольца в среднем подешевела на 8%, упав до 528 000 рублей.
Источник:
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