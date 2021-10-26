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Дорого-богато: сколько стоит арендовать элитную квартиру в Москве

Дорого-богато: сколько стоит арендовать элитную квартиру в Москве (4 фото)

Автор:
26 октября 2021 10:54
Сообщество : Жить в России
Метки: аренда   башня федерация   жилье   квартира   таунхаус   цены   элитная недвижимость   
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Москва вошла в топ городов с самой дорогой арендой элитного жилья.

Средняя цена на аренду элитного жилья в Москве поднялась выше  375 тысяч рублей в месяц. Как сообщает Международное агентство элитной недвижимости Savills: «Средняя ставка аренды увеличилась с начала года на 12% и составила 375 800 руб. за объект в месяц. Таким образом, был побит рекорд июля 370 тыс. руб. за объект в месяц и установлен новый исторический рекорд».


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Взрывной рост цен эксперты объясняют традиционным повышенным спросом на аренду в сентябре, что связано с завершением отпусков и началом делового и учебного сезона, а также значительным снижением предложения, так как некоторые объекты недвижимости к осени оказались уже сданы, часть из них продана, а часть по разным причинам выпала из рынка аренды.

В компании не считают, что цены достигли потолка, хотя и заверяют, что в будущем столь резкого подъема ожидать не стоит.


Как пишет портал Secretmag.ru, со ссылкой на агентство элитной недвижимости Knight Frank, дороже всего сейчас обойдется снять элитную квартиру в Замоскворечье и Якиманке. За девять месяцев 2021 года элитное жилье в этих районах подорожало  на 32%, до 639 000 рублей в месяц.

Впрочем, после недолгих поисков, журналисты нашей редакции обнаружили на московском рынке аренды и более дорогостоящие варианты: например, 3-комнатную квартиру в ЖК "Башня Федерация", площадью 150 кв.м., цена на аренду которой составляет 750 тысяч рублей в месяц.

А 4-х-уровневый многокомнатный таунхаус в элитном ЖК "Покровский берег" на Береговой улице с огороженной территорией, круглосуточной охраной и видеонаблюдением легко можно снять за 850 тысяч рублей в месяц.


В сравнении с этими ценами, покажется, что арендовать квартиру на Арбате гораздо дешевле - от 535 000 рублей в месяц., а элитное жильё в районе Тверской и Кремля обойдётся в 575 000 рублей в месяц, хотя, с января оно подорожало на 12%.

Есть и хорошие новости - аренда элитной квартиры в Хамовниках за пределами Садового кольца в среднем подешевела на 8%, упав до 528 000 рублей.


Источник:

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Метки: аренда   башня федерация   жилье   квартира   таунхаус   цены   элитная недвижимость   
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dima423 Час назад
про что пост не понятно вообще)) в москве трешку в доме бизнес класса, полностью с мебелью и техникой, 100-150 кв метров, можно снять тыс за 100-150, в принципе относительно недорого, в сша и европе цены на аренду гораздо выше, в разы...
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726
Дмитрий 5 минут назад
За такие бабки выгоднее, да и дешевле, дворец отхерачить в ближнем подмосковье. Да и для здоровья свежий воздух полезнее)
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54
Иван Драго Полчаса назад
"продолжайте наблюдение"
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18k
sanchesS80 Полчаса назад
Не понял при чем тут ЦИАН? Как раз такие квартиры на ЦИАНе и висят в объявлениях. Там есть и дороже - больше 1 млн в месяц.
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