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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5621 пост • 716 подписчиков подписаться
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Русофобия, ненужность и панические атаки: что стало со звездой 90-х Профессором Лебединским?

Русофобия, ненужность и панические атаки: что стало со звездой 90-х Профессором Лебединским? (8 фото)

Автор:
19 марта 2022 19:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звёзды 90-х   певец 90-х   профессор лебединский   русофобия - это дорого   
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Алексей Лебединский, более известный под псевдонимом «Профессор Лебединский», был успешной звездой 90-х, ведь тогда на сцену попадало много исполнителей странных песен. Однако в 2014 году советский и российский певец покинул страну. Как сейчас живет артист, вышедший в тираж и решивший пойти по пути русофобии?

Наверняка многим знаком его хиты «Я убью тебя, лодочник» или «Я танцую пьяный на столе». Уж слишком часто их крутили, да и из-за своей странности его песни ожидаемо выделялись из общей массы.

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К слову, популярности могло и не быть, ведь песню о лодочнике услышали благодаря Дмитрию Нагиеву, который тогда работал на радио и настоял на том, чтобы её поставили в эфир. Затем уже и пожаловались постоянные гастроли.

Когда успех его творчества пошёл на спад, Лебединский ещё держался на плаву, устроившись на телевидение, попутно записывая заставки к различным передачам на радио. Кроме того, певец решил расширить список своих талантов и стал фотографом, ожидаемо специализируясь на съемках звезд.


Вот только желаемого успеха это не принесло, а внимания, получаемого в 90-х, хотелось. Поэтому Лебединский пошёл по стандартному пути всех вышедших в тираж российских звезд, желающих реанимировать свою популярность, а именно выбрал русофобию.

И это была его ошибка, ведь практически все, кто пошёл по этой дорожке, оказались на самом дне. Так было с Паниным или, например, с Пашининым, игравшим в "Грозовых воротах", который после этого жаловался, что на Украине ему не дают хороших ролей и приходится искать работу за три копейки.

В 2014 году певец перебрался в США, но надолго там не прижился, ведь своих фотографов там хватает, а подобные песни не нужны. Тогда артист подался на Украину, где записал сомнительную песню «Ватники», которая не удержалась в топе даже там. Конечно, российскую общественность взбесили его заявления о том, что «русофобов должно быть 5 млрд, а их нет, что сильно расстраивает», но былой славы ему это не вернуло.

Но и там он не засиделся. И где же теперь певец, решивший вернуться в строй хоть где-то таким образом? Снова в США, откуда записывает в соцсети ролики с жалобами на то, что аж 25 лет страдает паническими атаками и депрессиями, из-за чего выходит только в магазин раз в пару недель.


По его словам, у него бомжеватый вид, сопровождаемый приступами, о которых спасают только таблетки. И это при том, что бывшей звезде всего 53 года. Но при этом, как отметил певец, в США нет никому дела ни до болезней, ни до его запущенного вида, а он каждый день близится к смерти.

Вероятно, теперь Лебединского можно будет услышать только через его жалобы на жизнь и болезни. Но винить за это певцу стоит только себя, ведь он добровольно выбрал путь, на котором пала ни одна утратившая славу звезда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: звёзды 90-х   певец 90-х   профессор лебединский   русофобия - это дорого   
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24  комментария
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4k
4ijik 2 часа назад
Как-то почитал его каменты на ФБ, мудак редкостный...
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32k
Мойша 2 минуты назад
Да пусть дохнет - разрешаю.
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5k
Mowgley 8 минут назад
Ну как-то так

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sergonly 8 минут назад
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1k
Вадим В. Новоженов 10 минут назад
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11
Пони 21 минуту назад
Пусть теперь танцует пьяный на столе
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12k
Kucher Полчаса назад
Не напомнили б кто это, хрен бы сам вспомнил.
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2k
АлексЮстасу 41 минуту назад
Был бы он не Лебединский, а Преображенский, то пересадил бы себя в какую-нибудь собаку и жил бы собакой. Хотя он и так собакой уехал, собакой и сдохнет.
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88
CALYPSO 43 минуты назад
Ваще насрать
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640
Надежда Адамова 46 минут назад
Каждому воздается по делам и словам его... Прожил никчемную жизнь... Урок очередной всем подобным!!!
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4k
Suvar_ 47 минут назад
меня смущает одно, что наше здравоохранение катится к их типу, сделать узи от месяца и более, мрт, о 2х месяцев и более.
как лично по мне я бы лучше помучался в дикой очереди и сделал бы рентген сегодня чем ждать 1,5 месяца в чистых-пустых новых дворцах-поликлиниках.
ИМХО
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5
gh0st 57 минут назад
По итогу куда бы не поехал - везде говно
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292
Dragon gh0st 47 минут назад
Ну так, от себя не убежишь.
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7k
Serjio Час назад
- Мальчик, тебя как зовут?
- Леша.
- А кем ты хочешь быть?
- Космонавтом.
- А почему ты хочешь быть космонавтом?
- Леша.
- Мальчик, ты что, дурак?
- Космонавт.
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24k
Ваня Час назад
а посрать с большой горки на него..
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116k
БрОдЯгА Час назад
Чёт как то покуй на него и его мнение.
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62k
Андрей Час назад
Закономерно.
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5k
Mixalych Час назад
А мне его песни нравились. Конечно, Русский размер на слух приятнее чем его сип и ор, но "Бегут года", "Синий иней" и прочие шлягеры я услышал именно от него. Сейчас я слушаю их в исполнении советских исполнителей, но до 2000 Профессор был ничего так.
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58k
Dominus 2 часа назад
Убогий, как его творчество, такой и сам .
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498
Gamak 2 часа назад
Да и в рот ему потные ноги! Россию обсерает? А где он [мат] бабла то поднял? Янки отсыпали или бандровцы? Ни тем не другим он накуй не упал. Не плюй в колодец из которого еще пить придется!
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5k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ну что же,такие всегда востребованы,кому то же надо туалеты мыть на западе,или ведро подносить при поносе и туалетную бумагу бандеровцам!
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825
Copycat 2 часа назад
Жаль что он так и зря он так, но это не отменяет того что когда то он перепел довольно задорно песни и его перепевка мне нравится до сих пор типа

- зато меня любят таксисты
- учат в школе
- прошла любовь
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Антибиотик
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