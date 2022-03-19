Русофобия, ненужность и панические атаки: что стало со звездой 90-х Профессором Лебединским?

Алексей Лебединский, более известный под псевдонимом «Профессор Лебединский», был успешной звездой 90-х, ведь тогда на сцену попадало много исполнителей странных песен. Однако в 2014 году советский и российский певец покинул страну. Как сейчас живет артист, вышедший в тираж и решивший пойти по пути русофобии?
Наверняка многим знаком его хиты «Я убью тебя, лодочник» или «Я танцую пьяный на столе». Уж слишком часто их крутили, да и из-за своей странности его песни ожидаемо выделялись из общей массы.
К слову, популярности могло и не быть, ведь песню о лодочнике услышали благодаря Дмитрию Нагиеву, который тогда работал на радио и настоял на том, чтобы её поставили в эфир. Затем уже и пожаловались постоянные гастроли.
Когда успех его творчества пошёл на спад, Лебединский ещё держался на плаву, устроившись на телевидение, попутно записывая заставки к различным передачам на радио. Кроме того, певец решил расширить список своих талантов и стал фотографом, ожидаемо специализируясь на съемках звезд.
Вот только желаемого успеха это не принесло, а внимания, получаемого в 90-х, хотелось. Поэтому Лебединский пошёл по стандартному пути всех вышедших в тираж российских звезд, желающих реанимировать свою популярность, а именно выбрал русофобию.
И это была его ошибка, ведь практически все, кто пошёл по этой дорожке, оказались на самом дне. Так было с Паниным или, например, с Пашининым, игравшим в "Грозовых воротах", который после этого жаловался, что на Украине ему не дают хороших ролей и приходится искать работу за три копейки.
В 2014 году певец перебрался в США, но надолго там не прижился, ведь своих фотографов там хватает, а подобные песни не нужны. Тогда артист подался на Украину, где записал сомнительную песню «Ватники», которая не удержалась в топе даже там. Конечно, российскую общественность взбесили его заявления о том, что «русофобов должно быть 5 млрд, а их нет, что сильно расстраивает», но былой славы ему это не вернуло.
Но и там он не засиделся. И где же теперь певец, решивший вернуться в строй хоть где-то таким образом? Снова в США, откуда записывает в соцсети ролики с жалобами на то, что аж 25 лет страдает паническими атаками и депрессиями, из-за чего выходит только в магазин раз в пару недель.
По его словам, у него бомжеватый вид, сопровождаемый приступами, о которых спасают только таблетки. И это при том, что бывшей звезде всего 53 года. Но при этом, как отметил певец, в США нет никому дела ни до болезней, ни до его запущенного вида, а он каждый день близится к смерти.
Вероятно, теперь Лебединского можно будет услышать только через его жалобы на жизнь и болезни. Но винить за это певцу стоит только себя, ведь он добровольно выбрал путь, на котором пала ни одна утратившая славу звезда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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как лично по мне я бы лучше помучался в дикой очереди и сделал бы рентген сегодня чем ждать 1,5 месяца в чистых-пустых новых дворцах-поликлиниках.
ИМХО
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