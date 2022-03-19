Русофобия, ненужность и панические атаки: что стало со звездой 90-х Профессором Лебединским?

Но и там он не засиделся. И где же теперь певец, решивший вернуться в строй хоть где-то таким образом? Снова в США, откуда записывает в соцсети ролики с жалобами на то, что аж 25 лет страдает паническими атаками и депрессиями, из-за чего выходит только в магазин раз в пару недель.

По его словам, у него бомжеватый вид, сопровождаемый приступами, о которых спасают только таблетки. И это при том, что бывшей звезде всего 53 года. Но при этом, как отметил певец, в США нет никому дела ни до болезней, ни до его запущенного вида, а он каждый день близится к смерти.