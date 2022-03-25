Они не люди: кем на самом деле были загадочные паракасцы, населявшие Перу более 3000 лет назад?

Археолог Хулио Тельо, занимавшийся изучением древней культуры Паракаса в Южном Перу, обнаружил массовое захоронение. Возраст останков, которых было обнаружено более 300, превышает 3 тыс. лет.
Многие черепа скелетов имели странную вытянутую форму. А людей ли вообще обнаружил археолог?
Черепа странной формы исследователи находили довольно часто. Так что это не было чем-то из ряда вон выходящим. А разгадкой стала обнаруженная мумия ребёнка, к голове которого были плотно прибинтованы доски. При таком воздействии на относительно мягкие кости черепа он, естественно, деформируется. И голова примет странную форму. При этом размер и вес мозга останутся прежними.
Но вот в чём дело: у паракасцев объём черепной коробки был на четверть больше. Соответственно, мозг весил больше примерно в полтора раза по сравнению с обычным. То есть сознательная деформация головы здесь ни при чём?
А что тогда? Очередную попытку ответить на этот вопрос предприняли несколько лет назад. Глава Исторического музея Паракаса Хуан Наварро позволил взять для проведения генетического анализа фрагменты костей, зубов, кожи, волос экспонатов.
Результаты показали наличие в образцах митохондриальные ДНК с мутациями, которые до этого никогда ещё не встречались. То есть загадочные существа не являются Homo Sapiens, а потомство от связи с людьми исключалось по причине биологической несовместимости.
Если оставить за скобами мутации (в таком количестве это невозможно), то получается, что паракасцы были либо ещё одной разумной расой, населявшей планету одновременно с людьми, либо жителями других планет, потерпевшими крушение космического корабля и вынужденными адаптироваться в новых для них условиях.
Частично это позволяет понять, зачем детям бинтовали черепа: таким способом родители пытались обеспечить недостающие интеллектуальные способности. В любом случае эта раса исчезла, оставив больше вопросов, чем ответов.
Но! Археологи – команда под руководством Дамиана Уотерса нашли подобные черепа не где-нибудь, а в Антарктиде. И каких-то логичных версий по этому поводу пока ещё не выдвинуто.
А как вы бы объяснили странную форму черепа эти существ?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Есть ли инопланетяне? Обязательно, вселенная огромна и где-то точно есть жизнь, не обязательно разумная. Могли быть "Другие люди"? Да почему бы и нет! В генах современного человека есть ген неандертальца. Мутации? Да не вопрос.
Но вот пустословом быть не надо.
Взять шимпанзе и с детства так же бинтовать. Вырастет ли умная обезьяна с вытянутой башкой или нет.
Но фантазировать о пришельцах интереснее...
Не зря ведь женщины делают свою шевелюру больше чем у мужчин.. это чтобы казаться умнее, чем на самом деле.))
но лицо ему для чего в синий покрасили?