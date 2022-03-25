Они не люди: кем на самом деле были загадочные паракасцы, населявшие Перу более 3000 лет назад?

Частично это позволяет понять, зачем детям бинтовали черепа: таким способом родители пытались обеспечить недостающие интеллектуальные способности. В любом случае эта раса исчезла, оставив больше вопросов, чем ответов.

Но! Археологи – команда под руководством Дамиана Уотерса нашли подобные черепа не где-нибудь, а в Антарктиде. И каких-то логичных версий по этому поводу пока ещё не выдвинуто.