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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4056 постов • 592 подписчика подписаться
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Дизайнер Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродливым

Дизайнер Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродливым (7 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 12:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Родина мать   волгоград   знаменитости   интересное   статуя   фото   щоу-бизнес   
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Памятники Великой Отечественной Войны отличаются особым стилем, которым напитаны все вещи времени СССР. Как и следовало ожидать, современные деятели искусства не в восторге от советских статуй, которые по их мнению очень уродливы. Однако, россияне не согласились с мнением Артемия Лебедева и утопили его в хейте и ненависти.

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Метки: Родина мать   волгоград   знаменитости   интересное   статуя   фото   щоу-бизнес   
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36  комментариев
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17k
Франц Лефорт Час назад
Зато дизайн схемы метрополитена это б.л.я.д.ь. шедевр!
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2k
methos2 Минуту назад
Лебедев конечно профессионал (и не надо говорить что это не так), но тем не менее он мудак.
Искусство есть во всем - вопрос восприятия. Художник не пишет картину - он делает объект передачи эмоций. Чтобы донести до зрителя какой-то образ напитанный эмоция и вызвать нужное психоэмоциональное состояние.
Лебедев говорит что статуя уродлива? Отлично. Но должен ли быть красив образ женщины, поднявший меч? Подчеркну, что это не какая-то молоденькая аристократка. Это женщина из простого рабочего люда. Кто знает, что заставило ее поднять меч - смерть мужа, отца, сыновей? Лицо человека перекошено внутренней болью, он уже отринул свою жизнь, впереди только бой и смерть.
В отношении искусства нет понятия уродлив, есть понятие - не понял. Лебедев не понял. Наверное он все таки .уевый художник.
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24k
Вован 6 минут назад
и от куда ЭТИ лезут!!
и от куда ЭТИ лезут!!Посмотреть
и от куда ЭТИ лезут!!
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36k
Александр 6 минут назад
Я назвал дизайнера Лебедева уродливым. Может идти нах
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483
Кристофер Робин 14 минут назад
На вкус и цвет все фламастеры разные, но подсветка реально убогая.
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73
Александр Поликарпов 16 минут назад
Это то говно что собственно сделало кроме того как стало невольно причастным к паре мемов?
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142
Алексей 19 минут назад
А кого-то интересует мнение туалетного ёршика?
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3k
Дмитрий Горчилин 19 минут назад
Когда человек хоть что-то сделает в монументалке- тогда сможет заявить, что у него получилось круче. А так- пустое место. Может ногтиком попробовать нацарапать свое имя.

К слову, он же с большим пафосом за бугор собирался. Не доехал? Понял, что ТАМ он нафиг никому не нужен?
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678
rustemmedved 22 минуты назад
Да, пошел он в кому, этот Артемий. Конечно, хорошо, свобода слова, все дела. Мне, например, тоже не нравится творчество их студии. Но по мне, так это оскорбление моих религиозных чувств.
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4k
Leo Sun 23 минуты назад
Чего не сделаешь ради дешёвого пиара...
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787
no_fate 23 минуты назад
А кто он есть этот Леблядев то вообще ?
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5k
Натяжные Потолки no_fate 15 минут назад
Гомосек
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3k
ayekaramba Полчаса назад
Как круто заквасного поцреота и короля госзаказа Лебедева в секунду записали в "либералы".
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98
Dima Bradypodidae Полчаса назад
Ради хайпа он и родную мать назовет уродливой.
PS Татьяна Толстая действительно страшна как гражданская война.
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21k
Григорий Полчаса назад
Заявление его с экспрессией, но послушайте историю.
Это было лет 30 назад. Для меня Мать-Родина была вечной частью пейзажа и задумываться о ней не приходилось. Приехал в гости мальчик 7 лет. Подошел к ней и сказал - Какая-же она страшная!
Я не понял. А потом стал внимательнее смотреть на оскаленное лицо, на поднятый меч, напряжение в фигуре...
Памятник отражает смерть и войну, на этом холмике и ближайших окрестностях (с холмика их все видно) осталось 1,3 миллиона наших людей. И немцев чуть поболее. 3 миллиона смертей вокруг небольшой горки.
Это отразил Вучетич, и для понимания этого мальчику 7-ми лет потребовалась минута, а профи Тёма Лебедев только в 45 лет заподозрил нюансы скульптуры.
P.S.
ОНА НЕ УРОДЛИВАЯ, А КРАСИВАЯ И СТРАШНАЯ!
Заявление его с экспрессией, но послушайте историю. Это было лет 30 назад. Для меня Мать-Родина была вечной частью пейзажа и задумываться о ней не приходилось. Приехал в гости мальчик 7 лет. Подошел к ней и сказал - Какая-же она страшная! Я не понял. А потом стал внимательнее смотреть на оскаленное лицо, на поднятый меч, напряжение в фигуре... Памятник отражает смерть и войну, на этом холмике и ближайших окрестностях (с холмика их все видно) осталось 1,3 миллиона наших людей. И немцев чуть поболее. 3 миллиона смертей вокруг небольшой горки. Это отразил Вучетич, и для понимания этого мальчику 7-ми лет потребовалась минута, а профи Тёма Лебедев только в 45 лет заподозрил нюансы скульптуры. P.S. ОНА НЕ УРОДЛИВАЯ, А КРАСИВАЯ И СТРАШНАЯ!
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4k
Ya Полчаса назад
Много мнит о себе, а по жизни- дерьмо.
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252
Velziavul Necronomikonoff 38 минут назад
После таких слов Лебедев сам урод, если бы не наши деды и бабушки , этого УРОДА НЕ РОДИЛОСЬ....
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18k
Ратибор 40 минут назад
На самом деле каждый имеет право на собственное мнение. Лебедев считает уродливой Родину-Мать, а подавляющее большинство населения России точно так же считает уродом самого Артемия. Всё справедливо.
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16k
turyst 40 минут назад
Вот, в 2013 году фотографировал.

https://www.drive2.ru/l/9147222/https://www.drive2.ru/l/9147222/

Вот, в 2013 году фотографировал.
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1k
Ян Баян 41 минуту назад
Человеко с голубыми волосяками что-то опять пробубнило.
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17k
Lynx 42 минуты назад
Десятку за экстремизм и надругательство.
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145
Nane First NameLast 45 минут назад
Артёмия Татьяновича Лебедева нужно запихать козе в трещину. Вот там находится его "талант".
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