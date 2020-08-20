Дизайнер Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродливым

Памятники Великой Отечественной Войны отличаются особым стилем, которым напитаны все вещи времени СССР. Как и следовало ожидать, современные деятели искусства не в восторге от советских статуй, которые по их мнению очень уродливы. Однако, россияне не согласились с мнением Артемия Лебедева и утопили его в хейте и ненависти.
Началось всё с того, что в Волгограде после реставрации монумента «Родина-мать зовет» изменили освещение, которое не угодило волгоградцам. По их мнению, новая подсветка «установлена в других местах, имеет другой угол освещения и иную интенсивность, что делает скульптуру невыразительной, плоской». Дизайнер Артемий Лебедев, рассказывая об этом, назвал статую уродской.
«Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь», — заключил он.
Волгоградцы, и другие неравнодушные жители страны тут же высказали своё мнение! Кого-то слова Лебедева оскорбили, но даже нашлись те, кто поддержал его.
Монумент на Мамаевом кургане в Волгограде это "старческий маразм" - заявил Артёмий Лебедев. И что примечательно, никто из ветеранов не оскорбился. А если бы кто-то другой это сказал, а не исполнитель щаксзов мэрии, также было бы? Интересно просто.— vera uralova (@VeraUralova) August 20, 2020
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом И ВОТ ЭТОТ НЕДОНОСОК. И ЭТО ТВАРЬ, СЧИТАЮЩАЯ СЕБЯ ПУПКОМ ЗЕМЛИ, ОСКОРБЛЯЕТ МОЕГО ОТЦА , ПОГИБШЕГО В ВОВ! СТРАНА ПРОСНИСЬ, ДАЙ ЭТИМ ТВАРЯМ ПО СУСАЛАМ, ЧТО БЫ ОНИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАПОМНИЛИ И ОТВЕТИЛИ ЗА СВОИ СЛОВА— ДЖЕЛО (@mas1941) August 20, 2020
Дизайнер всякой фигни Артемий Лебедев назвал уродским монумент Родины-Матери. Просто РОССИЯ ему и прочим либералам не Родина и не МАТЬ,вот поэтому монумент Родина-Мать уродский. Зато Статуя Свободы - шедевр.— Карлова Евгения (@EKarlova) August 20, 2020
Горе-дизайнер Артемий Лебедев назвал статую Родина-Мать уродской хренью.— Злой волгоградец (@Angry_Vlg) August 19, 2020
Как житель Волгограда, который не раз видел статую вблизи, могу заявить: можно сколько угодно лить патриотические слезы и патриотически мастурбировать на эту статую, но с точки зрения эстетики, она уродлива.
На YouTube в комментариях творится примерно то же самое. Пользователи сети теперь гадают, когда же Лебедеву придётся извиняться перед волгоградцами.
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Искусство есть во всем - вопрос восприятия. Художник не пишет картину - он делает объект передачи эмоций. Чтобы донести до зрителя какой-то образ напитанный эмоция и вызвать нужное психоэмоциональное состояние.
Лебедев говорит что статуя уродлива? Отлично. Но должен ли быть красив образ женщины, поднявший меч? Подчеркну, что это не какая-то молоденькая аристократка. Это женщина из простого рабочего люда. Кто знает, что заставило ее поднять меч - смерть мужа, отца, сыновей? Лицо человека перекошено внутренней болью, он уже отринул свою жизнь, впереди только бой и смерть.
В отношении искусства нет понятия уродлив, есть понятие - не понял. Лебедев не понял. Наверное он все таки .уевый художник.
К слову, он же с большим пафосом за бугор собирался. Не доехал? Понял, что ТАМ он нафиг никому не нужен?
PS Татьяна Толстая действительно страшна как гражданская война.
Это было лет 30 назад. Для меня Мать-Родина была вечной частью пейзажа и задумываться о ней не приходилось. Приехал в гости мальчик 7 лет. Подошел к ней и сказал - Какая-же она страшная!
Я не понял. А потом стал внимательнее смотреть на оскаленное лицо, на поднятый меч, напряжение в фигуре...
Памятник отражает смерть и войну, на этом холмике и ближайших окрестностях (с холмика их все видно) осталось 1,3 миллиона наших людей. И немцев чуть поболее. 3 миллиона смертей вокруг небольшой горки.
Это отразил Вучетич, и для понимания этого мальчику 7-ми лет потребовалась минута, а профи Тёма Лебедев только в 45 лет заподозрил нюансы скульптуры.
P.S.
ОНА НЕ УРОДЛИВАЯ, А КРАСИВАЯ И СТРАШНАЯ!
https://www.drive2.ru/l/9147222/https://www.drive2.ru/l/9147222/