Дизайнер Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродливым

Началось всё с того, что в Волгограде после реставрации монумента «Родина-мать зовет» изменили освещение, которое не угодило волгоградцам. По их мнению, новая подсветка «установлена в других местах, имеет другой угол освещения и иную интенсивность, что делает скульптуру невыразительной, плоской». Дизайнер Артемий Лебедев, рассказывая об этом, назвал статую уродской.

«Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь», — заключил он.