Российские знаменитости продолжают топить певца ртом Макса Барских

Макс Барских заявил, что больше никогда не будет выступать в России. Билеты, которые поклонники покупали на его концерты, не возвращаются, а все деньги будут направленны на благотворительность в Украину. После такого заявления звёзды российского шоу-бизнеса ополчились на Барских. Жена Плющенко уверена, что своими язвительными высказываниями в адрес жителей России, Барских просто потерял своих поклонников. Остальные выразились более ясно.
Барских в грубой форме обратился к своим поклоннкам.
«Я давал, даю и буду давать концерты по всему миру для людей из Восточной Европы! Кто вам сказал, что Россия меня вытянула? Это вам повезло, что я туда заезжал. Слава Богу, что освободилось время от посещения ваших городов», — сказал Барских около двух недель назад.
Ольга Бузова попросила Барских успокоиться и перестать поносить поклонников. На что тот ответил:
«Леди Бу в Дубае. Тоже улетела? Спасибо, что избавила нас от своего присутствия, этого нескончаемого потока никому не нужной информации. Сиди теперь там и верь, что все твои боты перейдут в Telegram, что маловероятно...» — съязвил Барских.
Прочитав это Ольга Бузова тут же разразилась гневной тирадой у себя в Телеграм. Конечно, весь текст мы выкладывать не будем, но смысл понятен:
«Походу он совсем съехал с катушек. Что не сделаешь ради пиара. Причём страшного пиара на своих же соотечественниках. Все его высказывания основываются, как вы обратили внимание, только на нескольких топовых артистах», - написала Бузова.
Иосиф Пригожин высказался более резко. Оно и понятно, деду срочно надо что-то сказать.
«А эти люди тихонечко выгребали здесь бабки, наслаждались жизнью. Оказывается, они делали нам одолжение. Что нового они создали? Они что, внесли невероятную музыкальную ноту, которую мы в жизни не слышали? Что за вранье? Я просто не могу сказать, где видел Барских. Если украинцы узнают, где он пел до начала операции, они ему сами **** порвут! Не надо заставлять нас говорить то, что мы знаем больше, чем ему кажется», — заверил продюсер в интервью News.ru.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Из этого контингента, даже если процентов 90 физически утопить, страна ничего не потеряет.