Российские знаменитости продолжают топить певца ртом Макса Барских

Иосиф Пригожин высказался более резко. Оно и понятно, деду срочно надо что-то сказать.

«А эти люди тихонечко выгребали здесь бабки, наслаждались жизнью. Оказывается, они делали нам одолжение. Что нового они создали? Они что, внесли невероятную музыкальную ноту, которую мы в жизни не слышали? Что за вранье? Я просто не могу сказать, где видел Барских. Если украинцы узнают, где он пел до начала операции, они ему сами **** порвут! Не надо заставлять нас говорить то, что мы знаем больше, чем ему кажется», — заверил продюсер в интервью News.ru .