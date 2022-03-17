FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5609 постов • 715 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Российские знаменитости продолжают топить певца ртом Макса Барских

Российские знаменитости продолжают топить певца ртом Макса Барских (2 фото)

Автор:
17 марта 2022 08:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Барских   Пригожин   бузова   интересное   ссоры   фото   шоу бизнес   
1660
2

Макс Барских заявил, что больше никогда не будет выступать в России. Билеты, которые поклонники покупали на его концерты, не возвращаются, а все деньги будут направленны на благотворительность в Украину. После такого заявления звёзды российского шоу-бизнеса ополчились на Барских. Жена Плющенко уверена, что своими язвительными высказываниями в адрес жителей России, Барских просто потерял своих поклонников. Остальные выразились более ясно.

Барских в грубой форме обратился к своим поклоннкам.

«Я давал, даю и буду давать концерты по всему миру для людей из Восточной Европы! Кто вам сказал, что Россия меня вытянула? Это вам повезло, что я туда заезжал. Слава Богу, что освободилось время от посещения ваших городов», — сказал Барских около двух недель назад.

Ольга Бузова попросила Барских успокоиться и перестать поносить поклонников. На что тот ответил:

«Леди Бу в Дубае. Тоже улетела? Спасибо, что избавила нас от своего присутствия, этого нескончаемого потока никому не нужной информации. Сиди теперь там и верь, что все твои боты перейдут в Telegram, что маловероятно...» — съязвил Барских.

Прочитав это Ольга Бузова тут же разразилась гневной тирадой у себя в Телеграм. Конечно, весь текст мы выкладывать не будем, но смысл понятен:

«Походу он совсем съехал с катушек. Что не сделаешь ради пиара. Причём страшного пиара на своих же соотечественниках. Все его высказывания основываются, как вы обратили внимание, только на нескольких топовых артистах», - написала Бузова.

Иосиф Пригожин высказался более резко. Оно и понятно, деду срочно надо что-то сказать.

«А эти люди тихонечко выгребали здесь бабки, наслаждались жизнью. Оказывается, они делали нам одолжение. Что нового они создали? Они что, внесли невероятную музыкальную ноту, которую мы в жизни не слышали? Что за вранье? Я просто не могу сказать, где видел Барских. Если украинцы узнают, где он пел до начала операции, они ему сами **** порвут! Не надо заставлять нас говорить то, что мы знаем больше, чем ему кажется», — заверил продюсер в интервью News.ru.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Барских   Пригожин   бузова   интересное   ссоры   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
576
Alex Полчаса назад
Хто это? Я очень стар для этого дерьма (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Волот 17 секунд назад
интрига !!! Я не знаю кто такой Барский, но интересно, где это он пел ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наталья 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ф Ив 4 минуты назад
Я до недавнего времени даже не знал о существовании в природе этого персонажа. Зачем его вспоминать и тем самым пиарить? Просто тихо закрыть возможность зарабатывать в России и не упоминать о нём нигде, и всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
VL 10 минут назад
Ну и сказал бы где эта вафля Б пел, чего ж не сказать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
BuG 11 минут назад
Одно г... наезжает на другое г.... за то, что оно большее г... чем они? Я правильно понял?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Киры4 15 минут назад
Да всем насрать на этого ушлепка, его знать то никто не знал и не знает, а тут звезда мля не пропиаренная всем каку сделала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mowgley 22 минуты назад
Топят они..
Из этого контингента, даже если процентов 90 физически утопить, страна ничего не потеряет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38111



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Что ещё изобрёл Калашников кроме знаменитого автомата
0
36
Что ещё изобрёл Калашников кроме знаменитого автомата
Набирающие популярность в сообществах
Демарш от Артема Дзюбы : Не хочу играть за сборную России
0
29
Демарш от Артема Дзюбы : Не хочу играть за сборную России
Народное образование в Петербурге начала хх века
1
0
Народное образование в Петербурге начала хх века
И это все у нас: удивительные места для отдыха, которые вызывают эстетический восторг
И это все у нас: удивительные места для отдыха, которые вызывают эстетический восторг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кошачья рапсодия
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#факты#Россия#картинки#США#дети#подборка#космос
#Юмор#ватермарк#интересно#автомобили#в мире#аварии#Ynews#Приколы#забавно#путешествия
#прикол#история#люди#автомир#дтп#позитив#Украина#авто аварии#кино#санкции

На что жалуетесь?

Вернуться