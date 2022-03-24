В Москве неизвестный обокрал компанию, снявшую "Физрука" и "Реальных пацанов"

В Good Story Media ущерб оценили в полмиллиона рублей.
Во время съемок сериала "Суррогатная мать" работники киностудии отвлеклись и оставили аппаратуру без присмотра на улице Автозаводской. Неизвестный мужчина, увидев сиротливо стоящий чемоданчик, решил его подобрать, что с успехом и сделал.
Камера наблюдения зафиксировала момент кражи.
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Как сообщают СМИ, мужчина с аппаратурой спешно ушел в сторону подземного перехода. Также есть информация, что украденное оборудование было взято в аренду у компании "Лайт продакшен". Инцидент произошел еще в конце февраля, а заявление в полицию написали недавно. Сейчас похитителя ценной кинотехники разыскивает полиция.
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АНТИФИШКИ
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Он не украл, он взял чтобы сохранить, чтобы другие не украли.