В Москве неизвестный обокрал компанию, снявшую "Физрука" и "Реальных пацанов"

Как сообщают СМИ, мужчина с аппаратурой спешно ушел в сторону подземного перехода. Также есть информация, что украденное оборудование было взято в аренду у компании "Лайт продакшен". Инцидент произошел еще в конце февраля, а заявление в полицию написали недавно. Сейчас похитителя ценной кинотехники разыскивает полиция.