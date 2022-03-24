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В Москве неизвестный обокрал компанию, снявшую "Физрука" и "Реальных пацанов"

В Москве неизвестный обокрал компанию, снявшую "Физрука" и "Реальных пацанов" (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 15:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Good Story Media   видео   кино   кража   оборудование   техника   украли   
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В Good Story Media ущерб оценили в полмиллиона рублей.

Во время съемок сериала "Суррогатная мать" работники киностудии отвлеклись и оставили аппаратуру без присмотра на улице Автозаводской. Неизвестный мужчина, увидев сиротливо стоящий чемоданчик, решил его подобрать, что с успехом и сделал.


Камера наблюдения зафиксировала момент кражи.


Как сообщают СМИ, мужчина с аппаратурой спешно ушел в сторону подземного перехода. Также есть информация, что украденное оборудование было взято в аренду у компании "Лайт продакшен". Инцидент произошел еще в конце февраля, а заявление в полицию написали недавно. Сейчас похитителя ценной кинотехники разыскивает полиция.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Good Story Media   видео   кино   кража   оборудование   техника   украли   
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6  комментариев
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2k
Григорий Водениктов 2 часа назад
это самозащита населения с высерами!
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20k
Luc72 39 минут назад
Если бы там был сценарий, то ему бы вручили орден, по крайней мере зрительских симпатий точно.
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5k
♚ Мрачный Жнец ♚ 42 минуты назад
Ибо нехрен бросать где ни попадя ценное имущество.
Он не украл, он взял чтобы сохранить, чтобы другие не украли.
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67k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Топпер Харли 3 часа назад
Ищите на АВИТО)
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490
Мурчелло 3 часа назад
Сериалы не смотрел.Компании не знаю.Если снимают шлак,то и поделом им.
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