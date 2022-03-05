На большие экраны возвращается отечественная классика

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Безвыходных ситуаций не бывает. Вместо, премьерных показов западных новинок в кинотеатры возвращают наши фильмы, которые по праву считаются «Золотой коллекцией» отечественного кинематографа.
Уже с 24 марта на экраны выйдут фильмы режиссёра Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Также в ближайшее время можно будет увидеть такие картины как «Жмурки», «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар».
Возвращается и любимая многими студия «Мельница». Можно будет пересмотреть на больших экранах всю серию мультфильмов про приключения богатырей начиная с «Алёши Поповича и Тугарина Змея», созданного в 2004 году и заканчивая «Три богатыря и конь на троне».
Со своей стороны добавлю, что было бы неплохо пересмотреть «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор» Тимура Бекмамбетова. А какие бы старые фильмы вы хотели сходить в кино?
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Метки: балабанов видео кино кинопрокат шоу бизнес
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Совсем [мат] третьесортное протухшее говно пихать под видом деликатеса.
Залы будут БИТКОМ , отвечаю !
Пойдут люди, которые помнят три-четыре дня в очереди за билетами на первый в СССР фильм про ниндзя,а это сотни тысяч !