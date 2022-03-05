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На большие экраны возвращается отечественная классика

На большие экраны возвращается отечественная классика (4 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2022 08:59
Сообщество : Кино
Метки: балабанов   видео   кино   кинопрокат   шоу бизнес   
2554
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Безвыходных ситуаций не бывает. Вместо, премьерных показов западных новинок в кинотеатры возвращают наши фильмы, которые по праву считаются «Золотой коллекцией» отечественного кинематографа.

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Метки: балабанов   видео   кино   кинопрокат   шоу бизнес   

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33  комментария
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46
Игорь Борисов 7 часов назад
Неплохо было бы и советскую классику на экраны выпустить .
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2k
Димон 2 часа назад
Ваще пох, в кино с 2008 года не был. Больше люблю дома смотреть, можно пивка попить, семок погрызть, пошелестеть пакетом, попердеть в конце концов.
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2
Андрей 4 часа назад
Ивана Бровкина - на все экраны!
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161
Мугунини ба Нанук Паналык 3 часа назад
Твоя тема -это хохлопараша.Урод сраный.Какого х.у.я ты лезешь к нормальным людям,обсуждать темы,которые тебя вообще не касаются.Кто с тобой захочет общаться после всех твоих высеров,а,больной ты ублюдок?Только такие же пи.доры как ты.Канадские,европейские,американские.Мразь хохлопи.дорская.
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2
Андрей 4 часа назад
Ивана бровкина-на все экраны!
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−1
Николай 4 часа назад
Ну всё, скажем пока кинотеатрам. И будем наедятся, что их банкротство было не напрасно
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−97
Алексей Н 4 часа назад
САЛЮТ-7 это блокбастер??? От смеха чуть не обоссался. Это ж надо такое говно писать.
Совсем [мат] третьесортное протухшее говно пихать под видом деликатеса.
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161
Мугунини ба Алексей Н 3 часа назад
Ну вы то своим хохлам тоже говно пихаете.И ничего,едят и не давятся.
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9k
Сол Гудман 4 часа назад
А как же советская классика? Я лично с удовольствием бы сходил
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1k
Пихайло 5 часов назад
А из "Брата" сцену в трамвае вырезали? Или фильм в первозданном виде оставили?
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6k
Александр Зотов 5 часов назад
тогда уж лучше включать в прокат те из последних фильмов, премьеры которых на фоне марвелловских прошли почти не замеченными или вовсе в кинотеатрах не проводились. Типа "Монах и бес", "Турист" и т.п.
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161
1k
vijilante 6 часов назад
Пожите на большом экране "Хон Гиль Дон" .
Залы будут БИТКОМ , отвечаю !
Пойдут люди, которые помнят три-четыре дня в очереди за билетами на первый в СССР фильм про ниндзя,а это сотни тысяч !
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15k
Мария Коненкова 6 часов назад
Не представляю, кто пойдёт тратить немалые деньги на просмотр фильмов, которые доступны в любой момент в интернете и онлайн-кинотеатре? На фильмы, которые и так часто показывают ("Жмурки", например). А "Алешей Поповичем" канал "Дом кино", к примеру, задолбал не хуже, чем "Сватами". По ходу, это люди, которым настолько нечем заняться, что попкорновая чавкалка представляется развлечением. И что за удовольствие посмотреть на большом экране, к примеру, "Мне не больно"? Это же смотреть невозможно.
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27k
Батончик с маком 6 часов назад
Меня всегда удивляло почему нет кинотеатров в которых показывают хорошие фильмы.
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5k
tamin 6 часов назад
Фильмы 90-х, а не классика. Они местами хороши, тот же кочегар по музыке бомбический. Но я бы предпочёл классику советского кино. Вот это действительно классика.
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873
pinbalist 6 часов назад
Женю Баженова на экраны давайте.
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5k
Hemul_D 7 часов назад
Я бы "Брат" и "Брат-2" на большом экране с удовольствием бы посмотрел.
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161
Мугунини ба Мария Коненкова 3 часа назад
Вам тогда в узбекистан.На марвела.
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161
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