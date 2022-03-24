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Странные ритуалы и традиции англичан

Странные ритуалы и традиции англичан (11 фото)

Автор:
24 марта 2022 14:44
Сообщество : Жизнь
Метки: Англия   город   место   развлечение   ритуал   соревнование   состязание   традиция   
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Жители Туманного Альбиона известны своей чопорностью и верностью традициям. И помимо общеизвестных ритуалов типа вечернего чаепития в разных графствах и даже отдельных насёленных пунктах есть оригинальные, странные и даже не совсем адекватные традиции.

Которые при этом старательно соблюдаются несмотря ни на что.


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Начиная с 1937 года в городе Хай-Уиком (Бакингемшир) действует обязательное правило: каждый год мэра и его помощников взвешивают. Если градоначальник и приближённые поправились, значит, запускают лапку в городскую казну. И достойны освистания и порицания. И это хорошо, поскольку ещё недавно за перевес банально забрасывали некондиционными овощами и несвежими яйцами.


В Куперс-Хилл в Глостершире традиционно устраивают сырные гонки. Сырные головы запускают с холма, их надо догнать и поймать. Зрелище забавное, но травмоопасное. Из-за нескольких летальных случаев официально ловлю сыра запретили, но неформально соревнования продолжают проводить.


Видимо, бег с горячо любимой супругой на руках – это видоизменённая традиция вносить в дом новоиспечённую жену, держа её в объятиях. Правила просты: 400 метров на скорость, вторая половина при себе, хорошие физические данные приветствуются.


По случаю важных событий в королевской семье простому народу сбрасывали угощения с башни. Видимо, это и стало отправной точкой появления традиции Абингдона, которую любят и местные жители, и туристы.


Пеструшки пугливые и впечатлительные создания. Поэтому забеги кур в деревне Бонсолле проводятся в полнейшем безмолвии. Иначе забег может затянуть надолго.


Городок Ллануртид Уэлс (Повис) довольно болотистый. И эту особенность рельефа жители используют для своеобразного развлечения – заплыва в канаве с грязью.


Население Эгремонта, Камбрия ежегодно собирается, чтобы посоревноваться в том, кто скорчит самую глупую и дурацкую рожу. Победителю достаётся символический приз и всеобщее одобрение.


Жители Блэкотона (Девон) придумали очень странную забаву. Да ещё и сложную в реализации, ведь участникам надо выманить на поверхность земли дождевого червя, используя любые средства и способы. Обычно народ сильно топает, создавая вибрации. Ведь на призывы и увещевания черви не откликнутся по причине полной глухоты из-за отсутствия у них ушей.


Точнее, медведя, поскольку костюм из соломы призван имитировать именно это животное. Действо происходит в Утлсее, Кембриджшир и чем-то напоминает русскую Масленицу, поскольку после уличных танцев, песен и импровизированных представлений костюм сжигают под всеобщее ликование. Радует, что сожжению подлежит только костюм, без носившего его человека.


Жители города Маршвуд, Дорсет уже более трех десятков лет развлекаются, регулярно соревнуясь в поедании жгучей зелёной травы. Считается, что это очень полезно, а основателем чемпионата едоков-экстремалов стал местный житель. Кстати, так развлекаются и в других странах. Видимо, азарт и польза от витаминного растения перевешивают ожоги и боль.

А вы бы рискнули принять участие в подобном состязании?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   город   место   развлечение   ритуал   соревнование   состязание   традиция   
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8  комментариев
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61k
Опиум для народа 56 минут назад
Машинный перевод? Какая, бл"дь, "жгучая зеленая трава"?)))
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4k
мемфрид 5 минут назад
Твари они. Мы их шкуру спасли в 45м. Без наших миллионов погибших солдат сейчас был бы один большой островной бордель с раздолбанными англесскими шлюхами. А эти твари вот что делают в благодарность, стравили русских и украинцев. Плевать на их традиции. Их главная и самая стабильная традиция- ненавидеть славян и русских, и пытаться их уничтожить.
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37k
jonnyD 20 минут назад
Выбирать себе йопнутых премьер министров ... по моему после Тетчер там один лядский цирк ...
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23k
Ego sum qui sum 43 минуты назад
у них есть и более интересные традиции, практикуемые по всему миру, войны например
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142
дмитрий Ego sum qui sum Полчаса назад
обдолбаются своим новичком и башку сносит
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5k
♚ Мрачный Жнец ♚ 57 минут назад
В каждой избушке свои погремушки.
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