Странные ритуалы и традиции англичан

Жители Туманного Альбиона известны своей чопорностью и верностью традициям. И помимо общеизвестных ритуалов типа вечернего чаепития в разных графствах и даже отдельных насёленных пунктах есть оригинальные, странные и даже не совсем адекватные традиции.
Которые при этом старательно соблюдаются несмотря ни на что.
Начиная с 1937 года в городе Хай-Уиком (Бакингемшир) действует обязательное правило: каждый год мэра и его помощников взвешивают. Если градоначальник и приближённые поправились, значит, запускают лапку в городскую казну. И достойны освистания и порицания. И это хорошо, поскольку ещё недавно за перевес банально забрасывали некондиционными овощами и несвежими яйцами.
В Куперс-Хилл в Глостершире традиционно устраивают сырные гонки. Сырные головы запускают с холма, их надо догнать и поймать. Зрелище забавное, но травмоопасное. Из-за нескольких летальных случаев официально ловлю сыра запретили, но неформально соревнования продолжают проводить.
Видимо, бег с горячо любимой супругой на руках – это видоизменённая традиция вносить в дом новоиспечённую жену, держа её в объятиях. Правила просты: 400 метров на скорость, вторая половина при себе, хорошие физические данные приветствуются.
По случаю важных событий в королевской семье простому народу сбрасывали угощения с башни. Видимо, это и стало отправной точкой появления традиции Абингдона, которую любят и местные жители, и туристы.
Пеструшки пугливые и впечатлительные создания. Поэтому забеги кур в деревне Бонсолле проводятся в полнейшем безмолвии. Иначе забег может затянуть надолго.
Городок Ллануртид Уэлс (Повис) довольно болотистый. И эту особенность рельефа жители используют для своеобразного развлечения – заплыва в канаве с грязью.
Население Эгремонта, Камбрия ежегодно собирается, чтобы посоревноваться в том, кто скорчит самую глупую и дурацкую рожу. Победителю достаётся символический приз и всеобщее одобрение.
Жители Блэкотона (Девон) придумали очень странную забаву. Да ещё и сложную в реализации, ведь участникам надо выманить на поверхность земли дождевого червя, используя любые средства и способы. Обычно народ сильно топает, создавая вибрации. Ведь на призывы и увещевания черви не откликнутся по причине полной глухоты из-за отсутствия у них ушей.
Точнее, медведя, поскольку костюм из соломы призван имитировать именно это животное. Действо происходит в Утлсее, Кембриджшир и чем-то напоминает русскую Масленицу, поскольку после уличных танцев, песен и импровизированных представлений костюм сжигают под всеобщее ликование. Радует, что сожжению подлежит только костюм, без носившего его человека.
Жители города Маршвуд, Дорсет уже более трех десятков лет развлекаются, регулярно соревнуясь в поедании жгучей зелёной травы. Считается, что это очень полезно, а основателем чемпионата едоков-экстремалов стал местный житель. Кстати, так развлекаются и в других странах. Видимо, азарт и польза от витаминного растения перевешивают ожоги и боль.
А вы бы рискнули принять участие в подобном состязании?
Источник:
АНТИФИШКИ
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