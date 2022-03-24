Странные ритуалы и традиции англичан

Жители города Маршвуд, Дорсет уже более трех десятков лет развлекаются, регулярно соревнуясь в поедании жгучей зелёной травы. Считается, что это очень полезно, а основателем чемпионата едоков-экстремалов стал местный житель. Кстати, так развлекаются и в других странах. Видимо, азарт и польза от витаминного растения перевешивают ожоги и боль.

А вы бы рискнули принять участие в подобном состязании?