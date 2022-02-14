В соответствии с легендой о Будде, на зов которого откликнулась дюжина животных, четвертым из них стал кот. Но, к сожалению, китайские мудрецы не особенно жаловали хвостатых хищников, считая их помощниками колдунов (в нашем фольклоре черный кот тоже извечный подручный всяческих ведьм). Поэтому мурлыку заменили аналогом (что спорно) – кроликом.

В соответствии со второй версией, замена обусловлена тем фактом, что вьетнамский и тайский гороскопы практически идентичны китайскому. И даже транскрипция слова «кролик» на китайском повторяет написание слова «кот» на вьетнамском.