Когда наступает год кота и кролика, вопрос, почему два животных одновременно выступают в качестве покровителей, периодически возникает.
В соответствии с легендой о Будде, на зов которого откликнулась дюжина животных, четвертым из них стал кот. Но, к сожалению, китайские мудрецы не особенно жаловали хвостатых хищников, считая их помощниками колдунов (в нашем фольклоре черный кот тоже извечный подручный всяческих ведьм). Поэтому мурлыку заменили аналогом (что спорно) – кроликом.
В соответствии со второй версией, замена обусловлена тем фактом, что вьетнамский и тайский гороскопы практически идентичны китайскому. И даже транскрипция слова «кролик» на китайском повторяет написание слова «кот» на вьетнамском.
Третье объяснение гласит, что приглашение от Будды на собрание коту должна была передать крыса. Но когда хвостатая посланница прибыла, то залюбовалась красотой спящего грациозного кота. И ее одолела зависть. Крыса решила, что незачем привлекать ненужных конкурентов и ушла. Кот все же узнал о собрании, но из-за природной лени решил, что всегда успеет прибыть на него вовремя. Но свято место пусто не бывает, и вместо него в качестве покровителя уже взяли кролика.
Источник:
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