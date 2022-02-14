FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5082 поста • 1233 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Два в одном: и кот, и кролик

Два в одном: и кот, и кролик (2 фото)

Автор:
14 февраля 2022 11:54
Сообщество : Истории
Метки: Животное   год   календарь   кот   кролик   покровитель   почемучка   символ   
61
2

Когда наступает год кота и кролика, вопрос, почему два животных одновременно выступают в качестве покровителей, периодически возникает.

В соответствии с легендой о Будде, на зов которого откликнулась дюжина животных, четвертым из них стал кот. Но, к сожалению, китайские мудрецы не особенно жаловали хвостатых хищников, считая их помощниками колдунов (в нашем фольклоре черный кот тоже извечный подручный всяческих ведьм). Поэтому мурлыку заменили аналогом (что спорно) – кроликом.

В соответствии со второй версией, замена обусловлена тем  фактом, что вьетнамский и тайский гороскопы практически идентичны китайскому. И даже транскрипция слова «кролик» на китайском повторяет написание слова «кот» на вьетнамском.


Третье объяснение гласит, что приглашение от Будды на собрание коту должна была передать крыса. Но когда хвостатая посланница прибыла, то залюбовалась красотой спящего грациозного кота. И ее одолела зависть. Крыса решила, что незачем привлекать ненужных конкурентов и ушла. Кот все же узнал о собрании, но из-за природной лени решил, что всегда успеет прибыть на него вовремя. Но свято место пусто не бывает, и вместо него в качестве покровителя уже взяли кролика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Животное   год   календарь   кот   кролик   покровитель   почемучка   символ   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) Мед, который не засахарился в течение года после сбора Мед, который не засахарился в течение года после сбора Годовщина после смерти: христианский и дохристианский смысл ритуала Годовщина после смерти: христианский и дохристианский смысл ритуала Причины храпа у собак породы французский бульдог Причины храпа у собак породы французский бульдог Символизм животных – покровителей года Символизм животных – покровителей года Почему небольшая собака со складками на шкуре стала неофициальным символом Великобритании? Почему небольшая собака со складками на шкуре стала неофициальным символом Великобритании?
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13633



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Троллинг 80-го уровня: фото министров обороны России и&nbsp;Британии вызвало шок на&nbsp;Западе
1
116
Троллинг 80-го уровня: фото министров обороны России и Британии вызвало шок...
Сноубордистка Александра Паршина своим эмоциональным интервью растрогала болельщиков
2
57
Сноубордистка Александра Паршина своим эмоциональным интервью растрогала болельщиков
Набирающие популярность в сообществах
Российские зоопарки запустили акцию "Скорми своего бывшего рыбам"
0
16
Российские зоопарки запустили акцию "Скорми своего бывшего рыбам"
Кусок мяса из Тайланда
0
42
Кусок мяса из Тайланда
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото)
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
2
1

Лучшие демотиваторы
Они давно уже соседствуют с нами
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#комментарии#Россия#сарказм#девушки#новости#Спорт#автомобили
#факты#картинки#люди#страна#животные#интересное#кино#Ynews#в мире#мемы
#Юмор#интересно#фотографии#подборка#Приколы#gif#космос#Разное#Украина#нацизм

На что жалуетесь?

Вернуться